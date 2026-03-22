Inter, Kolarov: "Kami memang tidak bermain terlalu bagus, tapi laga melawan Atalanta sudah berlalu. Malam ini adalah kesempatan besar"

Pernyataan asisten pelatih Inter Milan menjelang laga melawan Fiorentina.

Sebuah pertandingan penting, untuk mengirimkan sinyal kepada seluruh kompetisi (terutama kepada Milan dan Napoli) dan untuk segera kembali meraih kemenangan setelah hasil imbang di kandang melawan Atalanta. Inter ingin segera mengamankan tiga poin dan akan menghadapi Fiorentina di Stadion Franchi untuk mewujudkan misi ini.

Aleksandar Kolarov, yang bertindak sebagai pelatih kepala Nerazzurri untuk malam ini karena sanksi yang dijatuhkan kepada Cristian Chivu, berbicara dan menggambarkan pertandingan ini sebelum peluit kick-off dibunyikan. Kepada DAZN, ia mengomentari pertandingan ini sebagai berikut: “Saya cukup tenang, memang ini pertama kalinya saya memimpin sendirian, tapi saya cukup tenang. Saya optimis melihat performa tim sepanjang pekan ini, mereka memberikan rasa tenang kepada kami.”

  • BAGAIMANA KONDISI TIM?

    Kolarov langsung menjelaskan kondisi tim saat ini dan bagaimana persiapan mereka menjelang laga melawan Fiorentina: “Tim dalam kondisi sangat baik, kami ingin dan berusaha untuk menampilkan permainan yang hebat malam ini. Setelah laga melawan Atalanta, saya rasa masalahnya sudah teratasi; banyak hal terjadi selama musim ini, tapi tim sedang bangkit. Kami telah berlatih dengan sangat baik sepanjang pekan ini dan ingin menampilkan pertandingan yang hebat; Fiorentina memang sedang bangkit, tapi kami ingin menunjukkan kemampuan kami.”

    • Iklan

  • APA YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERTANDINGAN INI?

    Kolarovberharap Inter tampil seperti biasanya malam ini: “Benar, dalam dua pertandingan terakhir kami tidak bermain terlalu bagus. Tapi malam ini kami ingin bermain agresif; malam ini adalah kesempatan besar untuk kembali tampil bagus seperti sepanjang tahun ini.”

