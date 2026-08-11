Getty
Diterjemahkan oleh
Inter kian dekat mencapai kesepakatan dengan bintang Tottenham Djed Spence saat klub itu mengidentifikasi penerus Denzel Dumfries
Inter mempercepat langkah untuk bek Tottenham
Inter telah bergerak untuk mendatangkan Spence, dengan pemain internasional Tottenham dan Inggris itu kini benar-benar masuk radar Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, dalam beberapa jam terakhir, negosiasi antara kedua klub meningkat signifikan, mendekatkan kedua pihak pada kesepakatan final yang akan membuat pemain 26 tahun itu pindah ke Milan. Transfer ini diperkirakan akan dirampungkan dengan biaya di kisaran €30 juta plus bonus terkait performa. Jika tidak ada kendala di saat-saat terakhir, Spence akan menjadi sosok yang ditugaskan menggantikan Denzel Dumfries, yang telah pindah ke Real Madrid, sekaligus mengisi kekosongan terakhir yang tersisa dalam struktur skuad Chivu saat klub membangun tim untuk menantang gelar.
Namun, fans mungkin harus menunggu sebentar untuk melihat bek itu beraksi dalam pertandingan kompetitif. Seperti kompatriotnya John Stones, yang membuka jalan bagi talenta Inggris di klub tersebut, Spence baru saja kembali berlatih setelah jeda panjang usai kiprahnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Keunggulan taktis atas target alternatif
Inter tidak pernah benar-benar kehilangan minat pada Spence, meski sempat menjajaki opsi lain selama bursa transfer musim panas. Klub itu menunggu Tottenham menurunkan valuasi awal mereka sebesar €40 juta dan menunggu manajer Roberto De Zerbi memberikan lampu hijau untuk penjualan tersebut. Dalam periode ini, ketua klub Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio memeriksa ketersediaan Moussa Diaby, winger asal Prancis yang saat ini bermain di Uni Emirat Arab. Namun, upaya untuk merekrut Diaby dipenuhi komplikasi, mulai dari tuntutan gaji sang pemain yang signifikan hingga sulitnya bernegosiasi dengan Al-Ittihad.
Yang krusial, staf teknis Inter tidak menganggap Spence sebagai opsi sekunder atau "Rencana B". Dari perspektif taktis maupun fisik, ia justru lebih dipilih ketimbang Diaby untuk kebutuhan spesifik peran wing-back.
Situasi Luis Henrique dan Roma
Perburuan terhadap Spence tetap menjadi prioritas bagi Inter, terlepas dari apa pun yang akan terjadi dengan masa depan Luis Henrique. AS Roma dikabarkan siap menguji keteguhan Inter dengan tawaran besar untuk pemain Brasil itu, dengan angka antara €25 juta dan €30 juta sedang dibahas. Ini merupakan jumlah yang signifikan dan saat ini sedang dievaluasi oleh para direktur Inter. Namun, Luis Henrique adalah profil yang tampaknya belum sepenuhnya meyakinkan Gian Piero Gasperini, jika ia terlibat dalam perubahan struktural pada masa depan, dan klub tetap berhati-hati setelah komplikasi yang muncul dalam kesepakatan Kone tahun lalu.
- Getty Images Sport
Pembangunan skuad dan stabilitas pertahanan
Spence dilaporkan ingin segera mendapatkan lampu hijau terakhir untuk terbang ke Milan dan menandatangani kontrak yang diperkirakan berdurasi empat tahun. Ia juga sudah berhubungan dengan Stones untuk membahas kehidupan di Italia. Prospek dua pemain Inggris itu kembali bersatu di Appiano Gentile kini kian mungkin terwujud.
Untuk unit pertahanan yang ada saat ini, Benjamin Pavard telah menyampaikan keinginannya untuk bertahan di klub kepada Chivu dan para petinggi klub. Penampilan bek asal Prancis itu selama tur pramusim terbilang impresif, sementara sikapnya dalam latihan disebut tanpa cela oleh orang-orang di dalam tim.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami