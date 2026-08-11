Inter telah bergerak untuk mendatangkan Spence, dengan pemain internasional Tottenham dan Inggris itu kini benar-benar masuk radar Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, dalam beberapa jam terakhir, negosiasi antara kedua klub meningkat signifikan, mendekatkan kedua pihak pada kesepakatan final yang akan membuat pemain 26 tahun itu pindah ke Milan. Transfer ini diperkirakan akan dirampungkan dengan biaya di kisaran €30 juta plus bonus terkait performa. Jika tidak ada kendala di saat-saat terakhir, Spence akan menjadi sosok yang ditugaskan menggantikan Denzel Dumfries, yang telah pindah ke Real Madrid, sekaligus mengisi kekosongan terakhir yang tersisa dalam struktur skuad Chivu saat klub membangun tim untuk menantang gelar.

Namun, fans mungkin harus menunggu sebentar untuk melihat bek itu beraksi dalam pertandingan kompetitif. Seperti kompatriotnya John Stones, yang membuka jalan bagi talenta Inggris di klub tersebut, Spence baru saja kembali berlatih setelah jeda panjang usai kiprahnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia.