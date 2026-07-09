Inter, kesepakatan untuk Khalaili sudah tercapai: 25 juta ke Union Saint-Gilloise, pemain asal Israel itu akan menggantikan Dumfries

Setelah mengalahkan persaingan dari Napoli, pemain sayap kelahiran 2004 ini akan mengenakan seragam Inter dan meninggalkan Union Saint-Gilloise.





Pemain kelahiran 2004 ini akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun (yang berlaku hingga 2031) dengan gaji sebesar 1,8 juta euro per musim.





Pada hari Sabtu, Anan Khalaili akan menjalani pemeriksaan medis sebelum secara resmi menjadi pemain Inter.





Langkah penawaran ulang dari Inter sangat menentukan; setelah Union Saint-Gilloise menolak tawaran sebesar 23 juta ditambah bonus, Inter akhirnya memenuhi permintaan klub Belgia tersebut dan menaikkan tawaran hingga 25 juta ditambah bonus yang diminta.