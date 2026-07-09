Anan Khalaili ke Inter, kesepakatan sudah tercapai: Nerazzurri telah menaikkan tawaran mereka kepada Union Saint-Gilloise dan mencapai kesepakatan senilai 25 juta euro tetap ditambah bonus. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang pemain, bek sayap ini secara virtual menjadi bek sayap kanan baru tim asuhan Chivu yang, setelah melepas Dumfries dan mendekati Palestra, kini telah mendapatkan pemain baru kedua di bursa transfer musim panas ini, setelah Provedel.
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Inter, kesepakatan untuk Khalaili sudah tercapai: 25 juta ke Union Saint-Gilloise, pemain asal Israel itu akan menggantikan Dumfries
Setelah mengalahkan persaingan dari Napoli, pemain sayap kelahiran 2004 ini akan mengenakan seragam Inter dan meninggalkan Union Saint-Gilloise.
Pemain kelahiran 2004 ini akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun (yang berlaku hingga 2031) dengan gaji sebesar 1,8 juta euro per musim.
Pada hari Sabtu, Anan Khalaili akan menjalani pemeriksaan medis sebelum secara resmi menjadi pemain Inter.
Langkah penawaran ulang dari Inter sangat menentukan; setelah Union Saint-Gilloise menolak tawaran sebesar 23 juta ditambah bonus, Inter akhirnya memenuhi permintaan klub Belgia tersebut dan menaikkan tawaran hingga 25 juta ditambah bonus yang diminta.
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