Inter semakin dekat untuk merekrut Marco Palestra dari Atalanta. Menurut laporan Sky Sport,pada pagi hari ini telah berlangsung pertemuan antara pihak manajemen kedua klub, dan kabar yang beredar menunjukkan suasana yang optimis. Kedua klub awalnya memiliki posisi tawar yang cukup jauh, dengan pihak Atalanta menuntut angka sekitar 50 juta euro, sementara Inter Milan hanya bersedia menawarkan nilai sedikit di atas 40 juta euro ditambah bonus.
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Inter, kesepakatan semakin dekat: pertemuan positif dengan Atalanta, apa yang masih kurang untuk kesepakatan final
LANGKAH PENGEMBANGAN YANG MENENTUKAN?
Menurut laporan Sky, tekad kuat sang pemain untuk tidak mempertimbangkan tawaran lain, bahkan yang berasal dari Liga Premier (Chelsea dan Manchester City adalah klub yang paling tertarik), menjadi faktor penentu. Setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan Palestra, Inter pun kembali mengajukan tawaran yang lebih baik daripada sebelumnya, berusaha mendekati angka 50 juta euro yang diminta oleh Atalanta, dan kedua belah pihak kini semakin dekat untuk mencapai kesepakatan akhir.
HADIAH UNTUK CHIVU
Perkembangan ini terjadi pada hari ketika pelatih Inter, Cristian Chivu, bersiap menandatangani kontrak baru hingga 30 Juni 2028, serta sekitar sepuluh hari setelah beredarnya kabar bahwa Real Madrid akan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta euro untuk merekrut pemain sayap asal Belanda, Denzel Dumfries. Jajaran teknis Inter belum pernah secara konkret mempertimbangkan opsi alternatif — dalam beberapa hari terakhir muncul nama-nama seperti Andrea Cambiaso dari Juventus dan Dan Ndoye dari Nottingham Forest — dan selalu memprioritaskan perekrutan pemain kelahiran 2005 ini pada paruh pertama bursa transfer musim panas ini, yang pada musim terakhir Serie A telah tampil dalam 37 pertandingan serta mencetak satu gol dan empat assist.
KAPAN AKAN TUTUP
Pertemuan hari ini tentu saja akan segera disusul oleh pertemuan-pertemuan lainnya, dan menurut laporan Sky Sport, dengan nilai 50 juta euro termasuk bonus, kesepakatan ini tampaknya akan tercapai. Awal minggu depan patut diperhatikan secara khusus karena bisa jadi saatnya pengumuman resmi yang telah lama dinantikan. Setelah beberapa hari di mana pembicaraan terhenti sementara, Inter dan Atalanta belum pernah sedekat ini untuk mencapai kesepakatan.