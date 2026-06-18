Inter, kesepakatan semakin dekat: pertemuan positif dengan Atalanta, apa yang masih kurang untuk kesepakatan final

Perkembangan ini terjadi pada hari ketika pelatih Inter, Cristian Chivu, bersiap menandatangani kontrak baru hingga 30 Juni 2028, serta sekitar sepuluh hari setelah beredarnya kabar bahwa Real Madrid akan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta euro untuk merekrut pemain sayap asal Belanda, Denzel Dumfries. Jajaran teknis Inter belum pernah secara konkret mempertimbangkan opsi alternatif — dalam beberapa hari terakhir muncul nama-nama seperti Andrea Cambiaso dari Juventus dan Dan Ndoye dari Nottingham Forest — dan selalu memprioritaskan perekrutan pemain kelahiran 2005 ini pada paruh pertama bursa transfer musim panas ini, yang pada musim terakhir Serie A telah tampil dalam 37 pertandingan serta mencetak satu gol dan empat assist.