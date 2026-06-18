Inter semakin dekat untuk merekrut Marco Palestra dari Atalanta. Menurut laporan Sky Sport,pada pagi hari ini telah berlangsung pertemuan antara pihak manajemen kedua klub, dan kabar yang beredar menunjukkan suasana yang optimis. Kedua klub awalnya memiliki posisi tawar yang cukup jauh berbeda, dengan pihak Atalanta menuntut angka sekitar 50 juta euro, sementara Inter Milan hanya bersedia menawarkan nilai sedikit di atas 40 juta euro ditambah bonus.