Inter semakin dekat untuk merekrut Marco Palestra dari Atalanta. Menurut laporan Sky Sport,pada pagi hari ini telah berlangsung pertemuan antara pihak manajemen kedua klub, dan kabar yang beredar menunjukkan suasana yang optimis. Kedua klub awalnya memiliki posisi tawar yang cukup jauh berbeda, dengan pihak Atalanta menuntut angka sekitar 50 juta euro, sementara Inter Milan hanya bersedia menawarkan nilai sedikit di atas 40 juta euro ditambah bonus.
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Inter, kesepakatan semakin dekat: pertemuan positif dengan Atalanta, apa yang masih dibutuhkan untuk kesepakatan final
LANGKAH PUTUSAN?
Menurut laporan Sky, tekad kuat sang pemain untuk tidak mempertimbangkan tawaran lain, bahkan yang berasal dari Liga Premier (Chelsea dan Manchester City adalah klub yang paling tertarik), menjadi faktor penentu. Setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan Palestra, Inter pun kembali mengajukan tawaran yang lebih baik daripada sebelumnya, berusaha mendekati angka 50 juta euro yang diminta oleh Atalanta, dan kedua belah pihak kini semakin dekat untuk mencapai kesepakatan final.
HADIAH UNTUK CHIVU
Perkembangan ini terjadi pada hari ketika pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, bersiap menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 30 Juni 2028, serta sekitar sepuluh hari setelah munculnya kabar bahwa Real Madrid akan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta euro untuk merekrut pemain sayap asal Belanda, Denzel Dumfries.