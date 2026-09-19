Laga yang paling dinanti pada paruh pertama Serie A 2026/2027 berakhir imbang dan di puncak klasemen, sebelum jeda, tetap bercokol Inter dan Roma. Dalam duel langsung ini laga berakhir 2-2, dengan Inter yang sekali lagi salah dalam pendekatan pertandingan dan tertinggal 0-2, tetapi bereaksi dan sekali lagi bangkit pada babak kedua hingga menutup laga dengan skor akhir 2-2.





Awal permainan Inter sekali lagi patut dilupakan, dengan tempo yang dipaksakan anak asuh Gian Piero Gasperini yang tidak memberi kesempatan kepada Inter untuk keluar membawa bola. Banyaknya kesalahan di lini belakang lebih dulu berujung pada gol Manu Kone yang dibiarkan bebas di kotak kecil dalam situasi satu lawan satu dengan Martinez. Gol itu tidak menggugah Inter, yang terus dihantam gelombang serangan Roma dan pada menit ke-37, dari kesalahan lain dalam membaca garis pertahanan oleh Akanji, Kone juga mencetak gol kedua sekaligus brace pribadinya (awalnya dianulir lalu disahkan lewat VAR BACA DI SINI MOVIOLA PERTANDINGAN).





Namun pada babak kedua, Inter masuk dengan sikap berbeda, Thuram menggila dalam serangan vertikal dan, lewat kerja sama dengan Lautaro, membawa kapten Inter itu memperkecil ketertinggalan dengan mengecoh Svilar lewat tembakan kaki kiri menyilang yang tidak bersih, tetapi efektif. Gasperini dan Chivu melakukan perubahan lebih karena kebutuhan (kelelahan dan kurangnya kejernihan) ketimbang keinginan, dan dari pergantian itu muncul Roma yang semakin tertekan serta Inter yang lebih proaktif.





Svilar beberapa kali menyelamatkan hasil (penyelamatannya atas Thuram luar biasa), Lautaro membentur mistar, tetapi gol memang sudah di udara dan sang kapten Argentina Inter itulah yang menemukannya untuk brace pribadinya pada menit ke-79.





Anak asuh Gasperini semuanya sudah di ambang batas, Hermoso dan Balerdi meminta diganti karena cedera, Malen sebenarnya juga memintanya, tetapi tanpa kemungkinan untuk keluar, dan pada akhir laga Thuram kembali nyaris membuat skor 3-2 yang akan terasa begitu menyakitkan. Bola keluar dan hasil imbang bertahan hingga akhir. Inter dan Roma tetap berdampingan di puncak klasemen dan bisa disamai Lazio. Kedua tim menegaskan kekurangan serta kekuatan masing-masing, tetapi dengan begini liga masih belum punya penguasa.





ROMA-INTER 2-2

PENCETAK GOL: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)







