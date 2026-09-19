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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter kembali terpeleset dan membiarkan Roma bangkit: dari 2-0 menjadi 2-2, Lautaro membalas gol Koné dan keduanya tetap berada di puncak klasemen liga

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Ikuti Roma vs Inter, big match dan duel langsung yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027.

Laga yang paling dinanti pada paruh pertama Serie A 2026/2027 berakhir imbang dan di puncak klasemen, sebelum jeda, tetap bercokol Inter dan Roma. Dalam duel langsung ini laga berakhir 2-2, dengan Inter yang sekali lagi salah dalam pendekatan pertandingan dan tertinggal 0-2, tetapi bereaksi dan sekali lagi bangkit pada babak kedua hingga menutup laga dengan skor akhir 2-2.


Awal permainan Inter sekali lagi patut dilupakan, dengan tempo yang dipaksakan anak asuh Gian Piero Gasperini yang tidak memberi kesempatan kepada Inter untuk keluar membawa bola. Banyaknya kesalahan di lini belakang lebih dulu berujung pada gol Manu Kone yang dibiarkan bebas di kotak kecil dalam situasi satu lawan satu dengan Martinez. Gol itu tidak menggugah Inter, yang terus dihantam gelombang serangan Roma dan pada menit ke-37, dari kesalahan lain dalam membaca garis pertahanan oleh Akanji, Kone juga mencetak gol kedua sekaligus brace pribadinya (awalnya dianulir lalu disahkan lewat VAR BACA DI SINI MOVIOLA PERTANDINGAN).


Namun pada babak kedua, Inter masuk dengan sikap berbeda, Thuram menggila dalam serangan vertikal dan, lewat kerja sama dengan Lautaro, membawa kapten Inter itu memperkecil ketertinggalan dengan mengecoh Svilar lewat tembakan kaki kiri menyilang yang tidak bersih, tetapi efektif. Gasperini dan Chivu melakukan perubahan lebih karena kebutuhan (kelelahan dan kurangnya kejernihan) ketimbang keinginan, dan dari pergantian itu muncul Roma yang semakin tertekan serta Inter yang lebih proaktif.


Svilar beberapa kali menyelamatkan hasil (penyelamatannya atas Thuram luar biasa), Lautaro membentur mistar, tetapi gol memang sudah di udara dan sang kapten Argentina Inter itulah yang menemukannya untuk brace pribadinya pada menit ke-79.


Anak asuh Gasperini semuanya sudah di ambang batas, Hermoso dan Balerdi meminta diganti karena cedera, Malen sebenarnya juga memintanya, tetapi tanpa kemungkinan untuk keluar, dan pada akhir laga Thuram kembali nyaris membuat skor 3-2 yang akan terasa begitu menyakitkan. Bola keluar dan hasil imbang bertahan hingga akhir. Inter dan Roma tetap berdampingan di puncak klasemen dan bisa disamai Lazio. Kedua tim menegaskan kekurangan serta kekuatan masing-masing, tetapi dengan begini liga masih belum punya penguasa.


ROMA-INTER 2-2

PENCETAK GOL: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    88' PELUANG - Serangan balik luar biasa Inter dengan Sucic yang menyundul bola untuk diteruskan kepada Thuram, yang langsung, melihat Svilar keluar dari garis gawang, mencoba mengejutkannya. Tembakan kaki kiri mendatarnya tipis melebar di sisi tiang.


    80' GOL - Bola crossing dari kiri menemukan Bisseck yang mendahului bek yang menjaganya dan tanpa sengaja mengoper kepada Lautaro. Tembakan kaki kanan ke sudut dengan Svilar sempat menyentuh, tetapi tak mampu menepisnya.


    78' PENYELAMATAN AJAIB SVILAR DAN MISTAR - Inter terus menekan dalam situasi sepak pojok. Thuram menyundul bola lebih cepat dari semuanya, tetapi Svilar membuat penyelamatan ajaib di garis gawang. Bola liar kemudian disambar Lautaro Martinez yang menyundul dari jarak dekat, namun tepat membentur mistar.


    70' Diouf melepaskan diri dan menembak dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti. Svilar menepis ke bawah.


    67' PELUANG - Betapa hebat penyelamatan Martinez! Malen mengontrol bola dengan punggung menghadap gawang dari situasi sepak pojok, lalu berbalik dan menembak dalam sekejap mengarah ke gawang. Penyelamatan gaya bintang dari Pepo Martinez untuk menutup ruang lebih banyak dan bola ditepis dengan wajah demi menyelamatkan hasil.


    59' Carlos Augusto kembali menerobos di sisi kiri dan mengirim bola mendatar ke arah pergerakan Thuram. Sontekan tumit dicoba pemain Prancis itu dan bola tipis melebar.


    47' GOL - Mancini kehilangan bola karena direbut Thuram dan Inter melancarkan serangan balik bersama Lautaro. Pemain Argentina itu kembali melepas umpan vertikal kepada sang penyerang Prancis yang, setelah tiba di tepi kotak penalti, mencari rekannya dengan assist mendatar. Tembakan first-time, sedikit kotor menyilang, dan Svilar tak berdaya.


    36' GOL - Cross dari kanan oleh Dybala menemukan Mancini dan Kone bebas di dalam area. Sang bek menyentuh bola dan menghentikannya untuk gelandang yang kemudian mencetak gol dalam duel satu lawan satu dengan Martinez. Hakim garis menganulir, tetapi pada akhirnya VAR mengesahkan. Pengumuman Massa: "Setelah peninjauan, pemain nomor 17 Roma berada dalam posisi onside, gol disahkan".


    33' TIANG - Inter membangun serangan dengan baik di sisi kiri melalui Jones yang, dengan tumitnya, mengganjar pergerakan Bastoni. Berhadapan satu lawan satu dengan Svilar, tetapi dari sudut sempit di ujung kotak kecil, sang bek melepaskan tembakan yang membentur tiang luar dan keluar.


    29' PELUANG - Kesalahan besar lain dari Inter. Cross mendatar dari Dimarco menemukan Lautaro Martinez benar-benar tanpa kawalan di tiang jauh. Sliding di depan gawang kosong dan bola malah melambung.


    26' PELUANG - Kesalahan besar dari Bisseck yang memenangi duel dengan Soulé dan melaju sendirian hingga masuk ke area Roma. Dalam duel satu lawan satu dengan Svilar, bek tengah Jerman itu justru gagal menaklukkannya dan skor tetap 0-0.


    24' PELUANG - Umpan vertikal Dybala untuk Malen yang dengan kontrol pertamanya melepaskan diri dari penjaga lalu dalam sekejap menembak keras. Bola melambung.


    20' - Dybala mencoba tembakan kaki kiri keras dari jarak jauh, bola meluncur tipis di sisi kiri Josep Martinez dan berakhir melebar sekitar satu meter.


    13' PELUANG - Serangan balik lain dari Roma dengan Soulé yang mencapai garis akhir dari kiri dan mengirim cross ke tengah kotak penalti, di mana Dimarco salah melakukan intervensi dan justru menghadiahkan assist untuk Dybala. Tembakan voli kaki kiri dan bola tipis melambung.


    6' GOL - Inter gagal mengelola build-up dengan baik dan posisinya menjadi tidak seimbang. Dybala memindahkan permainan dari kanan ke kiri dan menemukan Molina yang bebas, lalu mengontrol bola dan mengirim umpan tarik kepada Manu Kone. Kontrol dan tembakan di dalam kotak penalti, Martinez pun tak berdaya.


    3' - Balerdi mencoba memotong pergerakan Thuram dan terjatuh sambil mengeluhkan sikutan. Menurut Massa itu pelanggaran, tetapi tanpa kartu.


    0' Kick-off pada pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma.


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  • ROMA-INTER: LEMBAR PERTANDINGAN

    Roma-Inter 2-2


    Pencetak gol: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis); Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Cadangan: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Pelatih: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Pelatih: Chivu.


    Wasit: Massa

    Kartu kuning: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Kartu merah: -

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