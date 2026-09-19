Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter kembali terpeleset dan juga membiarkan Roma bangkit: dari 2-0 menjadi 2-2, Lautaro membalas Koné dan keduanya tetap di puncak klasemen liga

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Saksikan Roma vs Inter, big match dan duel langsung pada pekan ke-5 Serie A 2026/2027.

Laga yang paling dinantikan pada paruh pertama Serie A 2026/2027 ini berakhir imbang dan di puncak klasemen, jelang jeda, tetap bercokol Inter dan Roma. Dalam duel langsung ini, laga berakhir 2-2 dengan Inter yang sekali lagi salah memulai pertandingan dan tertinggal 2-0, tetapi bereaksi dan sekali lagi bangkit pada babak kedua hingga skor akhir 2-2.


Awal laga Inter sekali lagi layak dilupakan, dengan tempo yang dipaksakan anak-anak asuh Gian Piero Gasperini yang tidak memberi kesempatan kepada Inter untuk keluar membawa bola. Banyaknya kesalahan di lini belakang lebih dulu berujung pada gol Manu Kone yang dibiarkan bebas di kotak kecil dalam situasi satu lawan satu dengan Martinez. Gol itu tidak menggugah Inter yang terus dihantam gelombang serangan Roma dan pada menit ke-37, dari kesalahan pembacaan lini oleh Akanji sekali lagi, Kone mencetak gol kedua sekaligus brace pribadinya (awalnya dianulir lalu disahkan VAR BACA DI SINI ULASAN KONTROVERSI PERTANDINGAN).


Namun, pada babak kedua Inter masuk dengan sikap yang berbeda, Thuram menggila dalam serangan vertikal dan, lewat kerja sama dengan Lautaro, membawa kapten Inter itu memperkecil ketertinggalan dengan mengecoh Svilar melalui tembakan kaki kiri menyilang yang kotor, tetapi efektif. Gasperini dan Chivu melakukan perubahan lebih karena kebutuhan (kelelahan dan kurang jernih) ketimbang kemauan, dan dari pergantian itu terlihat Roma semakin tertekan serta Inter semakin proaktif.


Svilar beberapa kali menyelamatkan hasil (penyelamatannya atas Thuram luar biasa), Lautaro mengenai mistar, tetapi gol memang sudah di udara dan sang kapten Argentina Inter itu menemukannya untuk brace pribadinya pada menit ke-79.


Anak-anak asuh Gasperini semuanya sudah di batas kemampuan, Hermoso dan Balerdi meminta diganti karena cedera, Malen sebenarnya juga memintanya, tetapi tanpa kemungkinan untuk keluar, dan pada akhir laga Thuram kembali nyaris mencetak gol 3-2 yang akan terasa begitu menyakitkan. Bola keluar dan skor imbang bertahan hingga akhir. Inter dan Roma tetap bersama di puncak klasemen dan bisa disamai Lazio. Kedua tim menegaskan kekurangan serta kekuatan masing-masing, tetapi dengan hasil seperti ini liga masih belum punya penguasa.


ROMA-INTER 2-2

PENCETAK GOL: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    88' PELUANG - Serangan balik Inter yang luar biasa dengan Sucic yang menyundul bola untuk diteruskan kepada Thuram, yang langsung melihat Svilar keluar dari garis gawang dan mencoba mengejutkannya. Tembakan kaki kiri mendatarnya tipis melebar di samping tiang.


    80' GOL - Bola silang dari kiri menemukan Bisseck yang mendahului pemain bertahannya sendiri dan tanpa sengaja menyodorkan bola kepada Lautaro. Tembakan kaki kanan ke sudut gawang, Svilar sempat menyentuhnya, tetapi tidak mampu menepis.


    78' PENYELAMATAN AJAIB SVILAR DAN MISTAR - Inter terus menekan dalam situasi sepak pojok. Thuram menyundul bola dengan timing sempurna mengungguli semua orang, tetapi Svilar melakukan penyelamatan ajaib di garis gawang. Bola liar kemudian disambar Lautaro Martinez yang menyundulnya dari jarak dekat dan menghantam mistar.


    70' Diouf melepaskan diri dan menembak dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti. Svilar menepis ke bawah.


    67' PELUANG - Betapa hebat penyelamatan Martinez! Malen mengontrol bola dengan membelakangi gawang dalam situasi sepak pojok, lalu berbalik dan melepaskan tembakan dalam sekejap yang mengarah ke gawang. Penyelamatan ala bintang dari Pepo Martinez untuk menutup ruang lebih banyak dan bola ditepis dengan wajah demi menyelamatkan hasil.


    59' Carlos Augusto kembali menerobos di sisi kiri dan mengirim bola datar menyambut pergerakan Thuram. Sontekan tumit dicoba sang pemain Prancis dan bola melenceng tipis.


    47' GOL - Mancini kehilangan bola dari Thuram dan Inter melancarkan serangan balik bersama Lautaro. Pemain Argentina itu kembali mengirim bola vertikal kepada pemain Prancis tersebut yang, begitu sampai di tepi kotak penalti, mencari rekannya dengan assist datar. Tembakan first-time, sedikit kotor menyilang, dan Svilar tak berkutik.


    36' GOL - Umpan silang dari kanan oleh Dybala menemukan Mancini dan Kone yang bebas di dalam kotak penalti. Sang bek menyentuh bola dan menghentikannya untuk sang gelandang yang mencetak gol dalam duel satu lawan satu dengan Martinez. Hakim garis menganulirnya, tetapi pada akhirnya VAR mengesahkannya. Pengumuman Massa: "Setelah peninjauan, nomor 17 Roma berada dalam posisi onside, gol disahkan".


    33' TIANG - Inter membangun serangan dengan baik di sisi kiri melalui Jones yang, dengan tumitnya, memanjakan pergerakan Bastoni. Berhadapan satu lawan satu dengan Svilar, tetapi dari sudut sempit di ujung kotak kecil, sang bek melepaskan tembakan yang membentur tiang luar dan berakhir keluar.


    29' PELUANG - Kesalahan besar lain dari Inter. Umpan silang datar dari Dimarco menemukan Lautaro Martinez yang sendirian di tiang jauh. Sliding di depan gawang kosong dan bola malah melambung.


    26' PELUANG - Kesalahan besar dari Bisseck yang memenangi duel dengan Soulé dan melaju sendirian hingga masuk ke kotak penalti Roma. Namun, saat berhadapan satu lawan satu dengan Svilar, bek tengah Jerman itu dibuat tak berkutik dan skor tetap 0-0.


    24' PELUANG - Bola vertikal dari Dybala untuk Malen yang dengan kontrol pertamanya berhasil melepaskan diri dari pengawalan dan dalam sekejap melepaskan tembakan keras. Bola melambung.


    20' - Dybala mencoba tembakan kaki kiri keras dari jarak jauh, bola meluncur tipis di sisi kiri Josep Martinez dan berakhir melebar sekitar satu meter.


    13' PELUANG - Serangan balik lain dari Roma dengan Soulé yang mencapai garis akhir dari sisi kiri lalu mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, di mana Dimarco salah mengantisipasi dan justru memberi assist kepada Dybala. Tembakan voli kaki kiri dan bola melambung tipis.


    6' GOL - Inter gagal mengelola build-up dengan baik dan menjadi tidak seimbang. Dybala mengalihkan permainan dari kanan ke kiri dan menemukan Molina yang bebas, lalu ia mengontrol bola dan mengirim umpan tarik kepada Manu Kone. Kontrol dan tembakan di dalam kotak penalti, Martinez pun tak berdaya.


    3' - Balerdi mencoba memotong pergerakan Thuram dan terjatuh sambil mengeluhkan sikutan. Menurut Massa itu pelanggaran, tetapi tanpa kartu.


    0' Kick-off pada pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma.


    SEMUA INFO, STATISTIK, DAN KRONIK MENIT PER MENIT ADA DI SINI

    • Iklan

  • ROMA-INTER: SUSUNAN PENCETAK GOL

    Roma-Inter 2-2


    Pencetak gol: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis); Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Cadangan: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Pelatih Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Pelatih Chivu.


    Wasit: Massa

    Kartu kuning: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Kartu merah: -

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google