Inter membidik gelandang Liverpool Jones. Raksasa Serie A itu baru-baru ini mengajukan tawaran £30 juta untuk membawa pemain Inggris itu ke San Siro pada musim panas ini. Namun, Liverpool dengan cepat menolak pendekatan awal tersebut, menurut Gazzetta. Klub Premier League itu bertahan pada angka yang lebih dekat ke €40 juta sebelum mempertimbangkan untuk melepas lulusan akademi mereka.

Jajaran petinggi Inter, yang dipimpin presiden Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio, tetap bertekad mendapatkan pemain yang mereka incar. Keduanya baru-baru ini menggelar makan malam strategis bersama pelatih kepala Cristian Chivu untuk membahas langkah berikutnya di bursa transfer.







