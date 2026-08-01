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Inter kembali mengajukan tawaran untuk Curtis Jones dengan proposal £30 juta, tetapi klub Serie A itu masih belum memenuhi permintaan Liverpool untuk sang gelandang
Inter ajukan tawaran £30 juta untuk Jones
Inter membidik gelandang Liverpool Jones. Raksasa Serie A itu baru-baru ini mengajukan tawaran £30 juta untuk membawa pemain Inggris itu ke San Siro pada musim panas ini. Namun, Liverpool dengan cepat menolak pendekatan awal tersebut, menurut Gazzetta. Klub Premier League itu bertahan pada angka yang lebih dekat ke €40 juta sebelum mempertimbangkan untuk melepas lulusan akademi mereka.
Jajaran petinggi Inter, yang dipimpin presiden Beppe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio, tetap bertekad mendapatkan pemain yang mereka incar. Keduanya baru-baru ini menggelar makan malam strategis bersama pelatih kepala Cristian Chivu untuk membahas langkah berikutnya di bursa transfer.
- Getty Images Sport
Chivu sangat ingin mendapatkan bintang Liverpool
Chivu secara khusus meminta Jones untuk memperkuat lini tengahnya. Juru taktik asal Rumania itu menginginkan profil unik untuk berperan sebagai opsi ketujuh yang disruptif dalam sistem favoritnya, dan ia melihat pemain berusia 25 tahun itu sebagai sosok yang paling tepat. Jones semakin tidak bahagia di Merseyside setelah tersisih ke pinggiran skuad di bawah manajer baru Andoni Iraola.
Gelandang itu terbuka untuk tantangan baru di Italia dan dilaporkan akan menyambut baik kepindahan ke San Siro. Ia tidak akan menjadi satu-satunya pemain Inggris yang tiba di Milan musim panas ini. Inter sudah merampungkan kesepakatan untuk bek Manchester City John Stones, yang saat ini sedang menjalani tes medis di Italia.
Inter harus merampingkan skuad
Sebelum Inter bisa mengamankan Jones, mereka harus memangkas sektor gelandang yang sudah terlalu gemuk. Klub Serie A itu saat ini memiliki terlalu banyak opsi di lini tengah dan perlu menghasilkan dana melalui penjualan pemain.
Davide Frattesi menjadi persoalan paling mendesak bagi raksasa Italia itu. Pemain timnas Italia tersebut mendorong kepindahan demi menghidupkan kembali kariernya di tempat lain, tetapi Inter belum menerima tawaran yang sesuai untuk jasanya. Klub itu juga berencana melepas Kristjan Asllani, sementara prospek muda Ebenezer Akinsanmiro sudah bergabung dengan Monza. Melepas para pemain pelapis ini adalah keharusan mutlak untuk memberi ruang bagi Jones.
- Getty Images Sport
Bermain dengan sabar sambil menunggu
Inter siap memainkan strategi sabar dalam upaya mereka memburu pemain Liverpool yang tersisih itu. Klub Italia tersebut berharap menunggu hingga akhir Agustus akan memaksa Liverpool menurunkan tuntutan finansial mereka. Liverpool bisa berisiko mengasingkan pemain binaan sendiri jika terus membiarkannya tersisih di pinggir lapangan. Klub Serie A itu meyakini tekanan ini pada akhirnya akan menguntungkan mereka dan memaksa tercapainya kompromi saat tenggat transfer semakin dekat.
Saat skuad tim utama menjalani tur pramusim di Hong Kong dan Perth, Marotta dan Ausilio akan tetap berada di Eropa. Kedua direktur itu sepenuhnya fokus menjaga dialog terbuka dengan Liverpool untuk mewujudkan terobosan yang menentukan.
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