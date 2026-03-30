Emanuele Tramacere

Inter kembali menanggapi ketidakpuasan Ndoye: "Kita lihat saja nanti". Angka yang dibutuhkan untuk memboyongnya dari Nottingham Forest

Profil mantan pemain Bologna itu kembali masuk dalam daftar incaran para pemandu bakat Inter.

Visi yang jelas dan rencana konkret untuk tetap kompetitif, namun dengan perubahan arah yang signifikan dari jalur yang telah ditempuh selama 6 tahun terakhir. Inter 2026/2027, terlepas dari apakah mereka memenangkan Scudetto atau tidak pada akhir musim ini, akan berubah wajah dan melakukannya dengan strategi yang segera akan disepakati dan dituangkan ke dalam dokumen oleh Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio, dan pemilik klub.


Anggaran akan menjadi kunci, tetapi arahan yang telah disepakati bersama sudah jelas: tim ini kekurangan kemampuan menggiring bola dan ketidakpastian, dan pada profil-profil inilah dana terbesar akan diinvestasikan. Nico Paz adalah impian yang tak terjangkau, Moussa Diaby adalah kemungkinan yang nyata, tetapi dalam beberapa jam terakhir, seperti dilaporkan oleh Tuttosport, nama lama kembali masuk dalam perburuan: Dan Ndoye.

  • DIPERHATIKAN PADA AWAL TAHUN 2025

    Nama pemain sayap asal Swiss ini bukanlah hal baru di Appiano Gentile. Sudah sejak bursa transfer musim dingin musim 2024/2025, ketika ia menjadi salah satu bintang Serie A bersama Bologna, Inter pernah mencoba mendatangkannya ke skuad Simone Inzaghi (namun yang akhirnya datang ke Milan adalah Nikola Zalewski).


    Ketertarikan tersebut juga dikonfirmasi pada musim panas lalu, namun kepindahan ke Chivu dan rencana untuk merekrut Lookman mengalihkan fokus dari mantan pemain Basel tersebut.

  • DI NOTTINGHAM, DIA TIDAK BAHAGIA

    Pada akhirnya, di musim panas, kepindahannya dari Bologna pun terwujud, namun kali ini ke Liga Premier bersama Nottingham Forest, yang lolos ke Liga Europa, dan klub tersebut bahkan merogoh kocek sebesar 42 juta euro untuk mendatangkannya.


    Awal musim secara keseluruhan berjalan positif dengan dua gol dan dua assist di Liga Europa dan liga domestik. Sejak Desember, ditambah dengan situasi klasemen yang sangat rumit bagi Forest dan cedera yang dialaminya menjelang Natal dan Tahun Baru, Ndoye kehilangan posisinya dalam hierarki klub.


    Sejak Januari hingga kini, ia hanya tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, di mana 0 di antaranya sebagai starter di Premier League, dengan rata-rata tidak lebih dari 25 menit per pertandingan. Kondisi ini membuatnya jauh dari tenang, terutama menjelang Piala Dunia mendatang.

  • SENYUM DAN KATA "KITA LIHAT SAJA" UNTUK INTER

    Dan terkait Piala Dunia, di sela-sela pertandingan persahabatan terakhir sebagai persiapan untuk Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026 bersama Swiss—yang berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Jerman namun di mana ia kembali mencetak gol—Ndoye juga menanggapi rumor ketertarikan Inter di zona campuran.


    Saat ditanya secara langsung, Ndoye tampak senang, tersenyum kepada para wartawan dan mengelak, namun tetap membuka peluang untuk pindah ke Inter: "Saat ini saya fokus pada tim nasional dan tim saya, namun di masa depan kita lihat saja apa yang akan terjadi." Bukan sekadar ucapan basa-basi.

  • PERMINTAAN DARI NOTTINGHAM FOREST

    Inter tertarik, namun negosiasi dengan Nottingham Forest tidak akan mudah. Seperti yang telah disebutkan, pengeluaran yang dilakukan musim panas lalu membuat nilai pasarnya menjadi sangat tinggi; menurut Tuttosport, nilainya tidak akan kurang dari 35 juta euro.


    Selain itu, bernegosiasi dengan presiden yang temperamental, Marinakis, sama sekali tidak mudah, dan kasus Douglas Luiz-Juventus menjadi buktinya bahkan hanya dalam musim ini.


    Sulit bagi Viale della Liberazione untuk mengajukan tawaran pembelian definitif dengan angka sebesar itu, tetapi dengan formula yang lebih fleksibel dan mungkin menunda pembayaran dengan angka yang lebih rendah pada akhir musim depan (pinjaman dengan kewajiban pembelian bersyarat), kesepakatan tersebut bisa tercapai.