Anan Khalaili kini sudah menjadi urusan yang tertutup bagi Inter. Winger Israel yang bermain untuk Union Saint-Gilloise itu sempat selangkah lagi mengenakan seragam Inter, setelah kedua klub mencapai kesepakatan dengan nilai 25 juta euro plus bonus dan sang pemain tiba di Milan untuk menjalani tes medis. Namun, tepat ketika semuanya nyaris rampung, gagalnya memperoleh kelayakan olahraga dari CONI membuat transfer tersebut batal, meninggalkan penyesalan besar bagi Khalaili. Kini ia kembali membicarakan hal itu dari Belgia.
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Inter, kata-kata Anan Khalaili setelah transfer yang batal: "Saya baik-baik saja, saya bermain 99 pertandingan dalam dua musim terakhir dan banyak di antaranya selama 90 menit"
KATA-KATA
“Saya sudah kembali berlatih dengan ritme penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang menanti saya. Saya merasa bugar dan senang berada di lapangan. Saya selalu fokus pada karier saya dan selalu meyakininya. Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan saya merasa baik, sehat, dalam kondisi sempurna. Saya siap bermain dan berlatih keras untuk memberikan 100 persen. Saya telah memainkan 99 pertandingan dalam dua tahun terakhir dan hampir selalu bermain selama 90 menit. Saya merasa sangat baik,” kata pemain sayap kanan kelahiran 2004 itu setelah bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam pemusatan latihan Union Saint-Gilloise.
Meledak pada musim lalu
Anan Khalaili menimba ilmu sepak bola di Maccabi Haifa dan pindah ke liga Belgia pada musim panas 2024 dengan nilai 6,5 juta euro. Dengan seragam Union, ia total memainkan 99 pertandingan dan mencetak 8 gol; pada musim lalu ia juga menghadapi Inter asuhan Cristian Chivu di Liga Champions, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Inter 4-0. Di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu, ia mencetak 3 gol dalam 8 penampilan, termasuk satu gol penentu dalam laga terakhir fase grup melawan Atalanta. Sementara dengan seragam tim nasional Israel, ia telah mencatatkan 16 penampilan.
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