“Saya sudah kembali berlatih dengan ritme penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang menanti saya. Saya merasa bugar dan senang berada di lapangan. Saya selalu fokus pada karier saya dan selalu meyakininya. Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan saya merasa baik, sehat, dalam kondisi sempurna. Saya siap bermain dan berlatih keras untuk memberikan 100 persen. Saya telah memainkan 99 pertandingan dalam dua tahun terakhir dan hampir selalu bermain selama 90 menit. Saya merasa sangat baik,” kata pemain sayap kanan kelahiran 2004 itu setelah bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam pemusatan latihan Union Saint-Gilloise.