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Josep Martinez Real Madrid InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Josep Martinez tetap di bawah mistar: Chivu tidak mengubah hierarki dengan Provedel setelah kesalahan di Liga Champions

Inter
J. Martinez
I. Provedel
Inter vs Udinese
Udinese
Serie A

Kesalahan di Liga Champions yang menghadiahkan gol 2-0 kepada Real tidak mengubah strategi pelatih Inter, yang tetap mempertahankan kiper asal Spanyol itu di bawah mistar.

Blunder Josep Martinez di Liga Champions melawan Real Madrid, dalam pertandingan pertama yang benar-benar penting dalam petualangannya dengan seragam Inter, tak terelakkan menjadi sorotan dunia. Tak terelakkan pula, akibatnya perdebatan kembali mencuat soal keputusan yang diambil Inter pada musim panas untuk berpisah dengan Yann Sommer yang berpengalaman dan tidak menggantikannya, melainkan mengangkatnya sebagai pilihan utama.

Perdebatan itu tak mereda meski ada serangkaian penyelamatan gemilang berikutnya yang membuat tim tetap dalam pertandingan, tetapi hari ini, setidaknya di markas Appiano Gentile, keputusan yang telah diambil tidak dipertanyakan oleh pelatih Cristian Chivu: penjaga gawang utama itu akan tetap dirinya.


  • Dia harus berkembang dalam permainan dengan kaki

    Meski begitu, Pepo - begitu ia dipanggil rekan-rekan setimnya - dalam laga yang kemudian kalah 2-1 dari Real tetap menampilkan performa nyaris luar biasa, terlepas dari kesalahan itu, dengan beberapa kali menyelamatkan hasil lewat penyelamatan kelas atas untuk seorang penjaga gawang.

    Dari sinilah baik dirinya maupun Inter akan terus bekerja dengan target yang sudah dinyatakan, yakni harus berkembang, dan cepat, dalam satu aspek mendasar yang bagi Chivu saat ini memang... mendasar: permainan dengan kaki.

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  • Melawan Udinese, sekali lagi giliran dia, tetapi rotasi akan datang

    Karena itu, lapor Gazzetta dello Sport, Chivu akan tetap mengandalkannya juga pada laga berikutnya melawan Udinese yang, sebenarnya, bisa saja menjadi momen mini-rotasi pertama dengan Ivan Provedel.

    Kepada mantan pemain Lazio itu, saat bursa transfer, memang dijamin peran sebagai kiper kedua, tetapi dengan menit bermain yang cukup dan bukan sekadar sebagai cadangan. Mengganti Martinez saat ini berarti berisiko merusaknya, karena itu kepercayaan diberikan bukan hanya di Appiano Gentile tetapi juga di lapangan.

    Bagaimanapun, pelatih asal Rumania itu melakukan hal yang sama juga setahun lalu dengan Sommer setelah penampilan negatif yang ditunjukkannya saat melawan Juventus. Saat itu Martinez yang harus menunggu. Momen untuk Provedel bagaimanapun akan segera tiba.



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