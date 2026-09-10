Inter, Josep Martinez tetap di bawah mistar: Chivu tidak mengubah hierarki dengan Provedel setelah kesalahan di Liga Champions

Blunder Josep Martinez di Liga Champions melawan Real Madrid, dalam pertandingan pertama yang benar-benar penting dalam petualangannya dengan seragam Inter, tak terelakkan menjadi sorotan dunia. Tak terelakkan pula, akibatnya perdebatan kembali mencuat soal keputusan yang diambil Inter pada musim panas untuk berpisah dengan Yann Sommer yang berpengalaman dan tidak menggantikannya, melainkan mengangkatnya sebagai pilihan utama.

Perdebatan itu tak mereda meski ada serangkaian penyelamatan gemilang berikutnya yang membuat tim tetap dalam pertandingan, tetapi hari ini, setidaknya di markas Appiano Gentile, keputusan yang telah diambil tidak dipertanyakan oleh pelatih Cristian Chivu: penjaga gawang utama itu akan tetap dirinya.



