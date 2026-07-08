Inter, Jones tetap menjadi target utama: Nerazzurri bersiap untuk kembali menggalang upaya

Inter sudah lama mengincar Jones. Kontak awal antara kedua klub bahkan terjadi sebelum Januari lalu, ketika Liverpool dan Inter juga membahas situasi seputar Denzel Dumfries. Sejak saat itu, ketertarikan terhadap gelandang asal Inggris tersebut tak pernah surut. Yang terutama meyakinkan Chivu adalah fleksibilitas taktis pemain tersebut yang luar biasa. Jones memang mampu memainkan berbagai posisi, mulai dari gelandang tengah, gelandang serang, sayap, hingga bek kanan, kualitas yang menjadikannya profil ideal untuk menambah opsi taktis yang tersedia bagi pelatih.





Sementara itu, sang pemain telah menunjukkan sinyal keterbukaan terhadap transfer ini: Inter dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal dengan gelandang tersebut, yang ingin mengakhiri kariernya di Liga Premier dan mencoba peruntungannya untuk pertama kalinya di liga yang berbeda.





Namun, sebelumnya, manajemen harus menyelesaikan pembelian Khalaili dari Union Saint-Gilloise, sebuah langkah yang dianggap prioritas untuk memperkuat sayap kanan setelah kepergian Dumfries. Secara paralel, kedatangan Ivan Provedel juga dinantikan; ia siap menjalani pemeriksaan medis dan secara resmi menjadi pemain baru Inter. Setelah urusan ini diselesaikan, klub Nerazzurri akan kembali fokus pada Jones, yang dianggap sebagai rekrutan ideal untuk melengkapi lini tengah Inter yang baru.





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