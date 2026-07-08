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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Jones tetap menjadi target utama: Nerazzurri bersiap untuk kembali menggalang upaya

Inter
C. Jones
Liverpool
Transfers

Setelah tawaran pertamanya ditolak, Inter menaikkan tawarannya, didukung oleh kesepakatan dengan sang pemain

Inter tidak menyerah dalam upaya merekrut Curtis Jones. Gelandang Liverpool ini tetap menjadi prioritas untuk memperkuat lini tengah asuhan Cristian Chivu, dan begitu transfer Anan Khalaili—yang saat ini lebih mendesak—selesai, klub Nerazzurri siap kembali memburu pemain kelahiran 2001 ini, yang telah mencatatkan 228 penampilan dan 22 gol bersama The Reds sejak 2018 hingga 2026.


Tawaran pertama yang diajukan Inter, sekitar 20 juta euro, ditolak oleh Liverpool, yang menilai sang pemain sekitar 40 juta. Namun, menurut *Gazzetta dello Sport*, Beppe Marotta dan Piero Ausilio yakin dapat menutup kesepakatan ini dengan penawaran baru antara 25 hingga 30 juta euro, dengan memanfaatkan kontrak Jones yang akan berakhir dalam satu tahun. Hal ini berpotensi mendorong *The Reds* untuk menurunkan tuntutan mereka guna menghindari risiko kehilangan pemain tersebut secara gratis.


  • KESEPAKATAN ANTARA INTER DAN JONES

    Inter sudah lama mengincar Jones. Kontak awal antara kedua klub bahkan terjadi sebelum Januari lalu, ketika Liverpool dan Inter juga membahas situasi seputar Denzel Dumfries. Sejak saat itu, ketertarikan terhadap gelandang asal Inggris tersebut tak pernah surut. Yang terutama meyakinkan Chivu adalah fleksibilitas taktis pemain tersebut yang luar biasa. Jones memang mampu memainkan berbagai posisi, mulai dari gelandang tengah, gelandang serang, sayap, hingga bek kanan, kualitas yang menjadikannya profil ideal untuk menambah opsi taktis yang tersedia bagi pelatih.


    Sementara itu, sang pemain telah menunjukkan sinyal keterbukaan terhadap transfer ini: Inter dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal dengan gelandang tersebut, yang ingin mengakhiri kariernya di Liga Premier dan mencoba peruntungannya untuk pertama kalinya di liga yang berbeda.


    Namun, sebelumnya, manajemen harus menyelesaikan pembelian Khalaili dari Union Saint-Gilloise, sebuah langkah yang dianggap prioritas untuk memperkuat sayap kanan setelah kepergian Dumfries. Secara paralel, kedatangan Ivan Provedel juga dinantikan; ia siap menjalani pemeriksaan medis dan secara resmi menjadi pemain baru Inter. Setelah urusan ini diselesaikan, klub Nerazzurri akan kembali fokus pada Jones, yang dianggap sebagai rekrutan ideal untuk melengkapi lini tengah Inter yang baru.


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