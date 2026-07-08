Inter, Jones tetap menjadi target utama: Nerazzurri bersiap untuk kembali menggalang upaya

Inter tidak menyerah dalam upaya merekrut Curtis Jones. Gelandang Liverpool ini tetap menjadi prioritas untuk memperkuat lini tengah asuhan Cristian Chivu, dan begitu transfer Anan Khalaili—yang saat ini lebih mendesak—selesai, klub Nerazzurri siap kembali memburu pemain kelahiran 2001 ini, yang telah mencatatkan 228 penampilan dan 22 gol bersama The Reds sejak 2018 hingga 2026.
Tawaran pertama yang diajukan Inter, sekitar 20 juta euro, ditolak oleh Liverpool, yang menilai sang pemain sekitar 40 juta. Namun, menurut *Gazzetta dello Sport*, Beppe Marotta dan Piero Ausilio yakin dapat menutup kesepakatan ini dengan penawaran baru antara 25 hingga 30 juta euro, dengan memanfaatkan kontrak Jones yang akan berakhir dalam satu tahun. Hal ini berpotensi mendorong *The Reds* untuk menurunkan tuntutan mereka guna menghindari risiko kehilangan pemain tersebut secara gratis.