Klub Italia, Inter, mulai mengambil langkah nyata untuk melepas bek internasional Prancis mereka, Benjamin Pavard, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, seiring dengan tersingkirnya sang pemain dari perhitungan taktik pelatih Cristian Chivu yang merancang babak baru di "Giuseppe Meazza".

Menurut jurnalis Italia ternama Fabrizio Romano, pakar transfer di Eropa, manajemen "Nerazzurri" sangat berhasrat untuk mengosongkan ruang di skuad tim dan pada batas gaji, terutama setelah klub mencapai kesepakatan awal untuk merekrut bek Argentina Cristian Romero dari barisan Tottenham Hotspur Inggris, sehingga kepergian Pavard menjadi kebutuhan ekonomi sekaligus taktik bagi klub Italia tersebut.

Dalam perkembangan menarik, "Romano" menyebut dalam siaran langsung melalui kanalnya di situs "YouTube", bahwa Inter Milan menawarkan Pavard ke klub Arab Saudi, Al-Ittihad, dan klub-klub lain, dalam upaya mempercepat proses kepergiannya dan menyediakan likuiditas finansial yang dibutuhkan.

Meski pemain Prancis peraih gelar Piala Dunia 2018 itu mendapat perhatian dari sejumlah klub raksasa Eropa, tujuan berikutnya masih belum jelas setelah ia menolak tawaran-tawaran resmi yang datang belakangan, sementara Inter berupaya menuntaskan berkas ini secepat mungkin, dengan harapan memanfaatkan kemampuan finansial klub-klub Arab Saudi untuk merampungkan transfer secara mulus.