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Inter Italia Tawarkan Bintangnya ke Al-Ittihad, Respons Tegas Manajemen atas "Tekanan" Moussa Diaby!

Al Ittihad
Inter
M. Diaby
B. Pavard
Saudi Pro League
Serie A

Mercato "Sang Panglima" di Atas Bara Panas

Klub Al-Ittihad Saudi masuk ke dalam pusat perhatian di dalam koridor klub Inter Milan Italia, yang tampak bertekad untuk melepas salah satu pilar utamanya guna merestrukturisasi skuadnya pada bursa transfer musim panas ini, dan yang dimaksud di sini secara khusus adalah bintang Prancis Benjamin Pavard.

Pergerakan ini datang di saat sensitif yang dialami "Sang Kolonel", di mana ambisi memperkuat lini pertahanan dengan nama-nama kelas dunia bercampur dengan krisis internal terkait keinginan hengkang sejumlah bintangnya saat ini, terutama pemain Prancis Moussa Diaby yang berencana pergi, menurut laporan media.

  • Pavard di Radar Al-Ittihad atas Keputusan Inter

    Klub Italia, Inter, mulai mengambil langkah nyata untuk melepas bek internasional Prancis mereka, Benjamin Pavard, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, seiring dengan tersingkirnya sang pemain dari perhitungan taktik pelatih Cristian Chivu yang merancang babak baru di "Giuseppe Meazza".

    Menurut jurnalis Italia ternama Fabrizio Romano, pakar transfer di Eropa, manajemen "Nerazzurri" sangat berhasrat untuk mengosongkan ruang di skuad tim dan pada batas gaji, terutama setelah klub mencapai kesepakatan awal untuk merekrut bek Argentina Cristian Romero dari barisan Tottenham Hotspur Inggris, sehingga kepergian Pavard menjadi kebutuhan ekonomi sekaligus taktik bagi klub Italia tersebut.

    Dalam perkembangan menarik, "Romano" menyebut dalam siaran langsung melalui kanalnya di situs "YouTube", bahwa Inter Milan menawarkan Pavard ke klub Arab Saudi, Al-Ittihad, dan klub-klub lain, dalam upaya mempercepat proses kepergiannya dan menyediakan likuiditas finansial yang dibutuhkan.

    Meski pemain Prancis peraih gelar Piala Dunia 2018 itu mendapat perhatian dari sejumlah klub raksasa Eropa, tujuan berikutnya masih belum jelas setelah ia menolak tawaran-tawaran resmi yang datang belakangan, sementara Inter berupaya menuntaskan berkas ini secepat mungkin, dengan harapan memanfaatkan kemampuan finansial klub-klub Arab Saudi untuk merampungkan transfer secara mulus.

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    Tarik-menarik antara Inter dan Bayern Munich

    Di sisi lain, laporan yang datang dari Italia menyebutkan bahwa Pavard tampak tidak terburu-buru dalam mengambil keputusannya meski ada tekanan dari klub Italianya, di mana surat kabar "Tuttosport" mengabarkan bahwa bek asal Prancis itu telah menolak secara tegas tawaran yang diajukan oleh klub Portugal, Benfica, dan klub Turki, Galatasaray, meski ia tidak melihat masa depan bagi dirinya di bawah arah baru manajemen teknis.

    Al Ittihad menjadi tujuan yang menggiurkan bagi sang pemain, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga karena berdampingan dengan sederet bintang dunia yang saat ini beraksi di Liga Arab Saudi.

    Surat kabar Italia itu menjelaskan bahwa kepergian Pavard ke Jeddah dapat memudahkan tugas Inter dalam mengejar target-target lain di bursa transfer, seperti sayap Nico Gonzalez, pemain Atletico Madrid, yang dimasukkan klub Italia tersebut ke dalam daftar pilihannya untuk memperkuat lini serang pada musim mendatang.

  • Al Ittihad tak akan tunduk pada permintaan Diaby

    Bersamaan dengan negosiasi Bavard, klub Al-Ittihad menghadapi tekanan besar terkait masa depan winger asal Prancis mereka, Moussa Diaby. Saat klub berusaha meningkatkan kualitas skuadnya, muncul kabar tentang upaya dari agen sang pemain untuk memaksakan kepergiannya dari barisan "Sang Kolonel".

    Meski demikian, tampaknya manajemen Al-Ittihad memiliki visi yang jelas dan sikap yang tegas terhadap persoalan ini, di mana mereka menolak untuk melepaskan salah satu kunci permainan terpenting mereka dengan mudah, terlebih di tengah tawaran-tawaran yang tidak sepadan dengan nilai teknis dan komersial sang pemain yang telah dibayarkan klub saat merekrutnya.

    Dalam konteks ini, jurnalis Saudi Hattan Al-Najjar mengunggah cuitan melalui akunnya di platform "X" (sebelumnya Twitter), yang di dalamnya ia menulis: "Tidak ada niat sama sekali di Al-Ittihad untuk menjual Moussa Diaby. Tawaran-tawaran yang diajukan lemah dibandingkan nilai dan pentingnya sang pemain, bahkan tidak akan membantu untuk merekrut penggantinya. Tekanan yang dilakukan oleh agen pemain atau klub Jerman dengan tawaran semacam itu tidak akan berguna. (40 juta euro) adalah nilai yang wajar, itu pun jika Al-Ittihad berpikir untuk menjual".


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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inter Milan Jadi Langganan di Bursa Transfer Al-Ameed

    Inter Milan tetap menjadi nama yang menonjol dalam bursa transfer musim panas Al Ittihad, di mana jurnalis Mohammed Al Bakiri mengungkapkan bahwa klub Inter memutuskan untuk mengubah tawaran yang diajukan kepada Al Ittihad, guna mendatangkan secara resmi sang winger asal Prancis, Moussa Diaby, selama musim bursa transfer musim panas.

    Al Bakiri menjelaskan melalui platform (X), bahwa di tengah keraguan klub Al Ittihad dalam memutuskan mengenai tawaran Italia untuk membeli kontrak Moussa Diaby yang mencapai 40 juta euro, para petinggi Inter mengusulkan permintaan peminjaman dirinya dengan nilai 28 juta untuk durasi satu musim, meski sang pemain Prancis itu lebih terbuka terhadap gagasan hengkang secara permanen.

    Di sisi lain, surat kabar "Al Riyadiah" mengungkapkan bahwa Al Ittihad menerima tawaran resmi dari Inter untuk mendatangkan Moussa Diaby dengan nilai 18 juta euro, disertai penambahan gelandang asal Albania, Kristjan Asllani, sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Moussa Diaby.

    Diaby sebelumnya sudah lebih dari sekali dikaitkan dengan kepergiannya dari Al Ittihad, namun dalam setiap kesempatan, kisahnya selalu berakhir dengan bertahannya dia di klub Arab Saudi tersebut, dan hari-hari mendatang akan menjadi penentu masa depannya bersama Al Ittihad.

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