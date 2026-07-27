Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, presiden Inter Beppe Marotta bersiap meminta dukungan finansial kepada Oaktree dan mengalokasikan investasi di kisaran 40 juta euro, nilai yang diberikan kepada Romero. Tanpa harus menggunakan skema yang kurang disukai klub-klub Inggris seperti pinjaman dengan opsi/kewajiban pembelian. Tentu saja, banyak hal akan bergantung pada ada atau tidaknya klub lain yang ikut masuk dalam perburuan pemain seperti Romero, yang keluar dari Piala Dunia sebagai salah satu bek tengah terbaik dari segi performa. Barcelona, yang lebih dulu harus melepas seorang bek, sedang mencari pemain yang bisa berduet dengan Cubarsì dan Arsenal, yang kehilangan Saliba cukup lama karena cedera, bisa mencoba ikut masuk.