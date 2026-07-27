Inter telah membuat pilihan yang mantap dan mencoba melanjutkan, dengan optimisme moderat, jalur yang mengarah kepada Cristian “Cuti” Romero, profil bek tengah yang dinilai paling cocok untuk melengkapi lini belakang tim asuhan Cristian Chivu. Bek asal Argentina itu, yang saat ini sedang berlibur setelah kelelahan di Piala Dunia, sudah lama putus dengan Tottenham, klub yang saat ini masih memilikinya, dan Inter sudah menerima sinyal positif darinya setelah baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan agennya, Ciro Palermo, di Milan.
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Inter, ini bisa menjadi pekan penentu untuk Cristian Romero: valuasi Tottenham, kata-kata De Zerbi, dan harapan Marotta serta Ausilio
Gambaran situasi saat ini
Inter untuk sementara menunda pencarian bek sayap kanan utama untuk menggantikan Denzel Dumfries, yang telah pindah ke Real Madrid. Setelah kecewa dengan hasil negosiasi dengan Atalanta untuk Marco Palestra (yang kemudian bergabung dengan Chelsea) dan situasi Khalaili (yang tidak lolos tes medis untuk mendapatkan kelayakan olahraga), juara Italia itu memutuskan mengalihkan perhatian ke berkas lain dan saat ini melihat perekrutan Romero sebagai peluang yang nyaris tak terduga dan, dengan skenario yang tepat, bisa berubah menjadi sesuatu yang konkret. Masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga Juni 2029, pemain kelahiran 1998 itu dinilai seharga 50 juta euro, tetapi Inter berharap harga ini bisa diturunkan.
ROMERO-TOTTENHAM HUBUNGAN MEMANAS
Sebuah keyakinan-harapan yang juga lahir dari pernyataan terbaru pelatih Spurs Roberto De Zerbi (“Saya tidak ingin bekerja dengan pemain yang tidak ingin bertahan”) dan dari sikap yang ditunjukkan Romero dalam beberapa bulan terakhir. Pada April, mantan bek Genoa dan Atalanta itu memutuskan pergi ke Argentina untuk menjalani perawatan atas masalah lutut yang membuatnya tidak bisa menuntaskan musim, alih-alih melakukannya bersama staf medis klub London tersebut. Sebuah sinyal jelas adanya jarak, dengan kekhawatiran untuk tampil di Piala Dunia dalam kondisi sebaik mungkin ditempatkan di atas segalanya.
DE ZERBI BERGEGAS MENCARI SOLUSI
Sikap yang jelas tidak disukai jajaran petinggi Tottenham itu terjadi ketika dalam pekan-pekan awal bursa transfer musim panas mereka sudah merampungkan serangkaian pembelian justru untuk memperkuat lini pertahanan. Dari Brighton, Jan Paul van Ecke datang dengan nilai 60 juta euro, sementara dari Bournemouth, namun dengan status bebas transfer, bergabung pula sesama pemain tim nasional Argentina, Marco Senesi, yang juga sempat masuk radar Juventus. Ini pun bisa dianggap sebagai indikasi bahwa Spurs tidak ingin keteteran jika Romero secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk berganti klub. Ya, tetapi dengan harga berapa?
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, presiden Inter Beppe Marotta bersiap meminta dukungan finansial kepada Oaktree dan mengalokasikan investasi di kisaran 40 juta euro, nilai yang diberikan kepada Romero. Tanpa harus menggunakan skema yang kurang disukai klub-klub Inggris seperti pinjaman dengan opsi/kewajiban pembelian. Tentu saja, banyak hal akan bergantung pada ada atau tidaknya klub lain yang ikut masuk dalam perburuan pemain seperti Romero, yang keluar dari Piala Dunia sebagai salah satu bek tengah terbaik dari segi performa. Barcelona, yang lebih dulu harus melepas seorang bek, sedang mencari pemain yang bisa berduet dengan Cubarsì dan Arsenal, yang kehilangan Saliba cukup lama karena cedera, bisa mencoba ikut masuk.
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