Lahir di kawasan Palermo di Buenos Aires pada 4 Oktober 2004, warga Argentina dengan paspor Italia, Santiago Beltran memiliki tinggi 190 cm, piawai membangun permainan dengan kakinya dengan memaksimalkan kaki kiri yang bagus, dan sudah masuk radar tim nasional Argentina.





Hingga usia 12 tahun, ia memang bermain sebagai gelandang serang dan terus menolak semua trial karena sekolah. Tak lama sebelum berusia dewasa, posisinya kemudian berubah dan ia beralih menjadi kiper setelah seorang rekannya mengalami cedera. Ia ditemukan oleh Tato Montes, mantan pelatih kiper River, yang membawanya masuk ke tim junior dan membuatnya melewati seluruh jenjang pembinaan. Kini setelah mapan di Argentina, pelatih tim nasional Scaloni telah memanggilnya untuk jeda internasional yang panjang ini, dan di tanah kelahirannya ia disebut-sebut sebagai Dibu Martinez yang baru, sosok sejawat yang juga berada di bawah agensi yang sama yang mengelola hak registrasinya.





Awalnya berstatus pelapis Franco Armani, musimnya berubah setelah cedera parah tendon Achilles yang dialami kiper utama memberinya jalan terbuka untuk bermain reguler sebagai starter. Sebuah peluang yang mampu dimanfaatkan Beltran dengan sangat baik - ia juga harus bangkit dari cedera ligamen yang buruk - hingga menjadi pilar bagi timnya, meski tak mampu menghindarkan mereka dari eliminasi di Copa Sudamericana. Pada musim ini, dengan menghitung semua kompetisi, ia sudah mencatatkan 39 penampilan, kebobolan 34 gol, dan mengemas 15 clean sheet. Masa depannya masih sepenuhnya terbuka dan ia bisa menghidupkan kembali jejak manis antara Argentina dan Inter.