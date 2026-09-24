Sejarah para pemain Argentina di Inter bisa segera bertambah dengan satu nama baru. Inter mulai memburu Santiago Beltran, kiper River Plate, kelahiran 2004 yang memiliki paspor Italia dan juga masuk radar Juventus, Manchester United, dan Real Madrid.
Inter incar Santiago Beltran, bersaing dengan Manchester United dan Juventus: siapa dia, berapa nilai klausul pelepasannya, dan kapan dia bisa hengkang
Setelah Juan Pablo Carrizo, yang mencatatkan 27 penampilan bersama Inter, Inter bisa mengandalkan penjaga gawang nomor satu baru Timnas Argentina. Klub sangat tertarik pada Beltran yang berusia 21 tahun, dengan kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2027, dan menjadi permata baru River Plate. Klub Buenos Aires itu telah memulai pembicaraan awal untuk memperpanjang kontrak dan, terutama, untuk menaikkan klausul pelepasan dari 25 juta saat ini menjadi 100 juta dolar.
Sementara itu, Inter dikabarkan sudah bergerak melalui Javier Zanetti dan wakil presiden Inter itu disebut telah meminta informasi soal ketersediaan sang pemain untuk jendela transfer berikutnya. Namun, seperti dilaporkan Diario UNO, ia juga diminati Man United dan Real Madrid, sementara pada musim panas lalu Juventus juga sempat mengajukan permintaan informasi awal.
Lahir di kawasan Palermo di Buenos Aires pada 4 Oktober 2004, warga Argentina dengan paspor Italia, Santiago Beltran memiliki tinggi 190 cm, piawai membangun permainan dengan kakinya dengan memaksimalkan kaki kiri yang bagus, dan sudah masuk radar tim nasional Argentina.
Hingga usia 12 tahun, ia memang bermain sebagai gelandang serang dan terus menolak semua trial karena sekolah. Tak lama sebelum berusia dewasa, posisinya kemudian berubah dan ia beralih menjadi kiper setelah seorang rekannya mengalami cedera. Ia ditemukan oleh Tato Montes, mantan pelatih kiper River, yang membawanya masuk ke tim junior dan membuatnya melewati seluruh jenjang pembinaan. Kini setelah mapan di Argentina, pelatih tim nasional Scaloni telah memanggilnya untuk jeda internasional yang panjang ini, dan di tanah kelahirannya ia disebut-sebut sebagai Dibu Martinez yang baru, sosok sejawat yang juga berada di bawah agensi yang sama yang mengelola hak registrasinya.
Awalnya berstatus pelapis Franco Armani, musimnya berubah setelah cedera parah tendon Achilles yang dialami kiper utama memberinya jalan terbuka untuk bermain reguler sebagai starter. Sebuah peluang yang mampu dimanfaatkan Beltran dengan sangat baik - ia juga harus bangkit dari cedera ligamen yang buruk - hingga menjadi pilar bagi timnya, meski tak mampu menghindarkan mereka dari eliminasi di Copa Sudamericana. Pada musim ini, dengan menghitung semua kompetisi, ia sudah mencatatkan 39 penampilan, kebobolan 34 gol, dan mengemas 15 clean sheet. Masa depannya masih sepenuhnya terbuka dan ia bisa menghidupkan kembali jejak manis antara Argentina dan Inter.
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