88' DUA PENYELAMATAN - Josep Martinez membungkam para pengkritiknya. Ia lebih dulu bereaksi cepat untuk menepis tembakan mendatar Newerton menjadi sepak pojok, lalu terbang menepis sundulan Matvienko.





84' PELUANG - Thuram berduel dan menerobos dari sisi kanan melewati Matvienko. Ia mengirim umpan sempurna ke tengah kotak penalti untuk Mkhitaryan, yang tidak bisa menyesuaikan posisi tubuhnya untuk langsung menembak saat tinggal berhadapan dengan Riznyk. Setelah mengontrol bola dan bergerak ke dalam, tembakannya akhirnya melebar.





79' GOL DIANULIR - Umpan vertikal Nazaryna menemukan Newerton yang tinggal berhadapan dengan Josep Martinez. Ia mengontrol bola lalu menembak masuk, tetapi asisten wasit langsung mengangkat bendera dan menganulir gol itu karena offside yang jelas.





77' GOL - Inter merebut bola, lalu Mkhitaryan menjaganya tetap dalam permainan sambil bergerak melebar ke kiri. Ia mengangkat kepala dan mengirim umpan terukur kepada Carlos Augusto, yang mengecoh Bondar dan menaklukkan Riznyk yang maju dari gawang.





69' KARTU MERAH UNTUK BASTONI - Dalam waktu hanya 3 menit, Bastoni menerima dua kartu kuning dan membuat Inter bermain dengan 10 orang. Bek tengah itu mendapat kartu pertama karena memprotes ofisial keempat. Kemudian, dalam situasi sepak pojok yang diwarnai banyak provokasi, ia mendorong wajah Ocheretko dengan tangannya. Ocheretko bereaksi dramatis terhadap dorongan itu hingga wasit mengeluarkan kartu kuning kedua.





66' PELUANG - Riznyk melakukan penyelamatan luar biasa untuk Shakhtar. Thuram menerima bola di sisi kiri, bergerak ke dalam melewati Marlon agar bisa menembak dengan kaki kanan, lalu melepaskan tembakan melengkung yang sedikit terdefleksi dan tampak mengarah ke pojok jauh. Riznyk terbang dan menepisnya menjadi sepak pojok.





60' PELUANG - Para pemain yang baru masuk langsung memberi dampak. Diouf dan Bisseck bertukar umpan sambil berlari sebelum serangan dihentikan pada saat terakhir di dalam kotak penalti. Bola masih dalam permainan dan sampai kepada Bonny, yang bergerak ke dalam untuk menembak dengan kaki kanan, tetapi Riznyk menyelamatkannya.





55' KARTU KUNING - Alisson mencoba aksi "ala Neymar", mengangkat bola melewati kepala Dimarco lalu melesat ke depan. Thuram menghentikannya dengan tekel keras hingga Alisson terjatuh. Para pemain pun berkerumun untuk memprotes, sebelum wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain asal Prancis itu.





40' PELUANG - Inter selamat! Dari sepak pojok di sisi kanan, Barella kehilangan penjagaan terhadap Bondar, yang mengunggulinya dalam duel udara dan menyundul bola ke arah pojok gawang. Namun, Josep Martinez terbang dan menepisnya jauh dari gawang.





21' PELUANG - Riznyk kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan Bonny setelah berputar di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergulir di tengah kotak penalti, tetapi Matvienko mendahului Bonny pada saat terakhir.





19' INTER PROTES - Dari situasi sepak pojok di sisi kanan, Akanji melompat untuk menyundul bola sebagai umpan dan bola mengenai lengan Marlon yang tertekuk. Bola masih lepas di kotak penalti dan Bonny, setelah sentuhan Barella, menembaknya melambung. Menurut analis keputusan wasit Prime, Calvarese: "Lengannya tertekuk dan itu bukan pelanggaran."





7' - Kali ini Inter yang lengah. Pedrinho menggiring bola sejauh 30 meter dan mencoba menembak dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti, tetapi tembakannya terdefleksi dan dengan mudah diamankan Josep Martinez.





5' PELUANG - Inter kembali merebut bola dan Calhanoglu melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola melebar.





3' PELUANG - Sucic merebut bola dan mengoper kepada Bonny di dalam kotak penalti. Bonny memberi umpan kepada Thuram, yang mencoba menembak dengan kaki kanan ke arah pojok seberang, tetapi Riznyk menggagalkannya.





0' Sepak mula di Giuseppe Meazza, San Siro, pukul 21.00





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