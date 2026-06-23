Inter, hari ini kesepakatan dengan Atalanta terkait Palestra tercapai: bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan, nilai kesepakatan ini bisa melebihi 50 juta euro

Menurut laporan Fabrizio Romano, nilai total kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro, termasuk bonus, angka yang bahkan bisa melebihi persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan yang akan dibahas oleh Inter dan Atalanta dalam pertemuan yang dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan untuk mencapai kesepakatan dan kemudian melanjutkan proses standar berupa pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak. Marco Palestra benar-benar tinggal selangkah lagi untuk menjadi penerus Denzel Dumfries dan rekrutan pertama Inter pada bursa transfer musim panas ini.