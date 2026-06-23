Inilah saatnya. Bagi Marco Palestra di Inter, hari ini bisa jadi hari yang menentukan. Kedatangan agen Alessandro Lucci—yang mewakili kepentingan pemain sayap kelahiran 2005 tersebut—di Milan beberapa jam yang lalu menjadi pertanda bahwa negosiasi antara klub Nerazzurri dan Atalanta telah memasuki tahap akhir.
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Inter, hari ini kesepakatan dengan Atalanta terkait Palestra tercapai: bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan, nilai kesepakatan ini bisa melebihi 50 juta euro
KESEPAKATAN PENUH
Setelah merinci semua aspek kesepakatan dengan sang pemain, yang siap menandatangani kontrak lima tahun dengan gaji bersih sekitar 3 juta euro per musim, Inter menemukan bahwa tekad kuat Palestra untuk tidak mempertimbangkan opsi alternatif apa pun dari Liga Premier (Chelsea dan Manchester City telah melakukan pendekatan awal) menjadi faktor kunci yang memungkinkan klub ini menduduki posisi terdepan dan mempertahankannya, hingga akhirnya menjembatani kesenjangan antara penawaran dan permintaan serta mendekati kesepakatan mengenai nilai transaksi dalam beberapa hari terakhir.
ATALANTA MENANG DALAM PERTANDINGAN ULANG
Menurut laporan Fabrizio Romano, nilai total kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro, termasuk bonus, angka yang bahkan bisa melebihi persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan yang akan dibahas oleh Inter dan Atalanta dalam pertemuan yang dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan untuk mencapai kesepakatan dan kemudian melanjutkan proses standar berupa pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak. Marco Palestra benar-benar tinggal selangkah lagi untuk menjadi penerus Denzel Dumfries dan rekrutan pertama Inter pada bursa transfer musim panas ini.