Di satu sisi, fokus di lapangan untuk mempertahankan keunggulan atas Napoli dan Milan hingga akhir musim, di sisi lain, langkah awal untuk mengantisipasi persaingan dalam memburu target transfer. Dalam beberapa pekan terakhir, Inter mulai merencanakan persiapan untuk musim panas, dan di antara nama-nama yang masih ada dalam daftar petinggi Nerazzurri adalah Moussa Diaby, penyerang Al Ittihad yang sudah pernah diincar pada Januari lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara pemain dan klub Arab tersebut semakin rumit, agennya sedang mencari-cari solusi baru saat bursa transfer dibuka kembali, dan Inter siap mengambil kesempatan.
Inter, harga Diaby turun: rencana untuk musim panas dan permintaan Al Ittihad, apa yang berubah dengan Dumfries dan Luis Henrique
BERAPA HARGA DIABY?
Pada Januari lalu, Inter mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro dengan usulan pembayaran dicicil selama beberapa tahun, namun klub asal Arab tersebut meminta pembayaran lunas sekaligus, sehingga kesepakatan tersebut tak kunjung terwujud. Dalam beberapa bulan ke depan, Inter mungkin akan kembali mengincar Diaby yang pernah bermain di Italia pada 2018 bersama Crotone (di bawah asuhan Walter Zenga), menyadari bahwa nilai pasar sang pemain saat ini mungkin lebih rendah: pemain Prancis kelahiran 1999 ini memiliki kontrak hingga 2029 namun akan mencoba memaksa hengkang pada bursa transfer mendatang, dan karena itu pada akhirnya Al Ittihad mungkin akan mengabulkannya dengan melepasnya dengan harga di bawah nilainya.
MENGAPA INTER KEMBALI MEMINATI DIABY
Pada bursa transfer terakhir, Inter mencari pemain baru yang mampu bermain di kedua sisi sayap karena mereka sedang mempertimbangkan untuk melepas Luis Henrique; setelah mencoba merekrut Cancelo dan Perisic, mereka juga berusaha mendatangkan Diaby. Pada musim panas nanti, klub Nerazzurri mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas salah satu dari Dumfries atau Luis Henrique tergantung pada tawaran yang masuk. Oleh karena itu, jika salah satu dari keduanya hengkang, mereka akan membutuhkan pemain baru untuk posisi tersebut dalam formasi 3-5-2 yang diterapkan Chivu, sehingga salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mendatangkan kembali Diaby. Pemain tersebut sangat terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Italia, namun negosiasi dengan Al Ittihad harus dilakukan terlebih dahulu.