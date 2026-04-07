Inter, harga Diaby turun: rencana untuk musim panas dan permintaan Al Ittihad, apa yang berubah dengan Dumfries dan Luis Henrique

Pada bursa transfer terakhir, Inter mencari pemain baru yang mampu bermain di kedua sisi sayap karena mereka sedang mempertimbangkan untuk melepas Luis Henrique; setelah mencoba merekrut Cancelo dan Perisic, mereka juga berusaha mendatangkan Diaby. Pada musim panas nanti, klub Nerazzurri mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas salah satu dari Dumfries atau Luis Henrique tergantung pada tawaran yang masuk. Oleh karena itu, jika salah satu dari keduanya hengkang, mereka akan membutuhkan pemain baru untuk posisi tersebut dalam formasi 3-5-2 yang diterapkan Chivu, sehingga salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mendatangkan kembali Diaby. Pemain tersebut sangat terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Italia, namun negosiasi dengan Al Ittihad harus dilakukan terlebih dahulu.



