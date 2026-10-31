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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Handanovic: "Saya ingin memainkan ulang derbi Giroud. Maignan sudah terbukti, Martinez masih harus membuktikan segalanya. Provedel? Saya juga ingin punya pesaing"

Inter
S. Handanovic
Serie A
AC Milan
AC Milan vs Inter

Mantan kiper sekaligus kapten itu mengulas derbi dari sudut pandang kedua gawang.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Samir Handanovic sudah menjalani banyak derbi. Selama kiprahnya yang panjang bersama Inter, mula-mula sebagai kiper utama, lalu sebagai pemimpin dan kapten, kiper asal Slovenia itu melewati momen-momen bersejarah penuh kejayaan maupun masa-masa yang luar biasa sulit. Namun, derbi Milan-Inter selalu menjadi sesuatu yang unik dan tidak biasa. Dari sudut pandang seseorang yang hanya menempati salah satu ujung lapangan, pengalaman itu bahkan lebih sulit diceritakan.

Dalam wawancara dengan Repubblica, mantan pelatih tim muda Inter itu mengenang derbi-derbi sepanjang kariernya, menceritakan bagaimana para kiper mengalaminya dengan secara khusus membahas Mike Maignan dan Josep Martinez, serta menatap masa depan.

  • Derbi-derbi yang dekat di hati

    "Derby yang paling membekas di hati? Yang pertama. Saat itu 7 Oktober 2012. Samuel langsung mencetak gol, laga berakhir 1-0. Bagi saya, semuanya baru: koreografi, atmosfer, San Siro yang menggila. 3 penyelamatan dalam laga yang berakhir 3-0 pada 2021? Kami para kiper memang ada untuk itu. Rasanya aneh, di stadion yang kosong."

  • "Saya akan memainkan ulang derbi Giroud"

    "Tidak ada derby yang biasa-biasa saja. Apa pun bisa terjadi, termasuk tim yang sedang lebih kesulitan menang dan membalikkan keadaan dalam kompetisi. Seperti yang mereka lakukan setahun kemudian bersama Giroud. Nah, kalau saya bisa mengulang satu derby, derby itulah yang saya pilih"

  • Maignan sudah pasti, Martinez juga akan demikian

    "Maignan dan Martinez? Mike sudah terbukti, sementara Pepo masih harus membuktikan segalanya. Banyak mata tertuju kepadanya, dan ia harus menghadapi warisan yang berat. Di posisi kiper, setiap kesalahan mendapat sorotan tajam. Karakterlah yang menjadi pembeda."

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  • Provedel Ditangani dengan Baik oleh Chivu

    "Persaingan dengan Provedel berlangsung sehat. Chivu menangani keduanya dengan sangat baik dan penuh kepekaan, tetap memberi kepercayaan kepada Martinez bahkan di saat-saat sulit, serta memberi Provedel kesempatan pada waktu yang tepat. Apakah saya ingin persaingan yang lebih ketat? Kalau memungkinkan, beristirahat setiap lima atau enam pertandingan akan membantu saya memulihkan diri secara mental."

  • Spalletti dan Conte

    "Pelatih yang paling banyak mengajari saya? Spalletti dan Conte. Spalletti meminta saya menjadi pemain tambahan dalam membangun serangan. Saya sudah siap, saya bisa bermain dengan kaki. Dari Conte saya belajar mentalitas juara, yang melibatkan seluruh klub. Standar pun naik untuk semua orang."

  • Ban kapten

    "Saya tetap menjadi orang yang sama, tetapi dengan tanggung jawab lebih besar. Ban kapten menguras energi di lapangan. Kamu harus menjadi teladan dalam segala hal: cara kamu menampilkan diri, cara kamu berlatih, perilakumu, bahkan pakaianmu. Kamu harus bersikap adil kepada rekan-rekan setim dan menjadi penghubung antara mereka dengan pelatih serta klub."

  • PEMUSATAN LATIHAN

    "Bagaimana tahu kapan harus pensiun? Ketika api dalam diri padam. Anda pergi ke stadion dan tidak lagi merasakan sensasi mendebarkan itu. Bagi saya, berhenti tidaklah sulit. Saya sudah tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya mengganti lapangan sepak bola dengan lapangan padel. Selama setahun menjadi pemandu bakat Inter, saya belajar menjadi pelatih. Kemudian, selama dua tahun saya melatih tim-tim junior."

  • De Zerbi dan Fiorentina sebelum pemusatan latihan

    "Tim terakhir setelah meninggalkan Inter? De Zerbi menginginkan saya di Brighton. Saya ingin melihatnya bekerja dari dekat, meski sebagai kiper kedua. Sempat ada kontak dengan Fiorentina asuhan Italiano, tetapi tidak berlanjut. Saya ingin kembali ke Udine sebagai pelatih."

  • Berpisah dengan Inter, juga sebagai pelatih

    "Apa yang terjadi? Saya seharusnya menangani tim Primavera, tetapi kami tidak mencapai kesepakatan dalam beberapa hal, termasuk soal hubungan dengan tim U-23, sehingga kami berpisah tanpa polemik. Saya ingin menempuh jalan sendiri, memberi pengaruh, dan mengambil keputusan. Sekarang saya siap menangani tim utama. Saya telah memperoleh lisensi UEFA Pro dengan tesis tentang evolusi peran kiper dalam sepak bola modern.

    Saya bermimpi melatih Inter. Namun, satu langkah demi satu langkah. Sementara itu, saya mempelajari klub-klub yang saya sukai: Como asuhan Fabregas dan Barcelona. Saya suka meraih hasil melalui permainan. Saya menyukai formasi 4-3-3 dan variasinya, tetapi formasi bukan yang terpenting, melainkan ide"

  • PENALTI

    "Rekor penyelamatan penalti? Intuisi dan mempelajari para eksekutor penalti, termasuk lewat video. Pemain yang sama tidak menendang dengan cara yang sama saat skor 0-0 pada menit ke-90 dan saat skor 3-0. Dalam situasi pertama, bola terasa lebih berat dan gawang tampak lebih kecil, tetapi tidak bagi semua pemain."

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT