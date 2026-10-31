Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Samir Handanovic sudah menjalani banyak derbi. Selama kiprahnya yang panjang bersama Inter, mula-mula sebagai kiper utama, lalu sebagai pemimpin dan kapten, kiper asal Slovenia itu melewati momen-momen bersejarah penuh kejayaan maupun masa-masa yang luar biasa sulit. Namun, derbi Milan-Inter selalu menjadi sesuatu yang unik dan tidak biasa. Dari sudut pandang seseorang yang hanya menempati salah satu ujung lapangan, pengalaman itu bahkan lebih sulit diceritakan.

Dalam wawancara dengan Repubblica, mantan pelatih tim muda Inter itu mengenang derbi-derbi sepanjang kariernya, menceritakan bagaimana para kiper mengalaminya dengan secara khusus membahas Mike Maignan dan Josep Martinez, serta menatap masa depan.