Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Samir Handanovic sudah menjalani banyak derbi. Selama bertahun-tahun menjadi sosok penting di Inter, mula-mula sebagai kiper utama, lalu sebagai pemimpin dan kapten, kiper asal Slovenia itu melewati masa-masa gemilang sekaligus masa-masa yang luar biasa sulit. Namun, Milan-Inter selalu menjadi sesuatu yang unik dan tidak biasa. Dari sudut pandang seseorang yang hanya berada di salah satu ujung lapangan, derbi itu bahkan lebih sulit diceritakan.

Dalam wawancara dengan Repubblica, mantan pelatih tim muda Inter itu mengenang derbi-derbi sepanjang kariernya dan menceritakan bagaimana para kiper mengalaminya. Ia juga menyoroti Mike Maignan dan Josep Martinez, serta menatap masa depan.