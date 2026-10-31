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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Handanovic: "Saya ingin memainkan ulang derbi Giroud. Maignan bisa diandalkan, Martinez masih harus membuktikan segalanya. Provedel? Saya juga ingin ada persaingan"

Serie A
Inter
AC Milan
S. Handanovic
AC Milan vs Inter

Mantan kiper dan kapten itu mengulas derbi dari sudut pandang kedua gawang.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Samir Handanovic sudah menjalani banyak derbi. Selama bertahun-tahun menjadi sosok penting di Inter, mula-mula sebagai kiper utama, lalu sebagai pemimpin dan kapten, kiper asal Slovenia itu melewati masa-masa gemilang sekaligus masa-masa yang luar biasa sulit. Namun, Milan-Inter selalu menjadi sesuatu yang unik dan tidak biasa. Dari sudut pandang seseorang yang hanya berada di salah satu ujung lapangan, derbi itu bahkan lebih sulit diceritakan.

Dalam wawancara dengan Repubblica, mantan pelatih tim muda Inter itu mengenang derbi-derbi sepanjang kariernya dan menceritakan bagaimana para kiper mengalaminya. Ia juga menyoroti Mike Maignan dan Josep Martinez, serta menatap masa depan.

  • Derbi-derbi yang dekat di hati

    "Saat itu 7 Oktober 2012. Samuel langsung mencetak gol, laga berakhir 1-0. Bagi saya, semuanya baru: koreografi, atmosfer, San Siro yang menggila. Tiga penyelamatan dalam laga yang berakhir 3-0 pada 2021? Kami para kiper memang ada di sana untuk itu. Rasanya aneh, bermain di stadion yang kosong."

  • "SAYA AKAN MEMAINKAN ULANG DERBI GIROUD"

    "Tidak ada derbi yang berjalan biasa-biasa saja. Apa pun bisa terjadi, termasuk tim yang paling kesulitan menang dan membalikkan jalannya persaingan di liga. Seperti yang mereka lakukan setahun kemudian bersama Giroud. Jadi, kalau saya bisa mengulang satu derbi, derbi itulah yang akan saya pilih."

  • Maignan sudah menjadi kepastian, Martinez juga akan demikian

    "Maignan dan Martinez? Mike sudah terbukti, sementara Pepo masih harus membuktikan segalanya. Banyak mata tertuju padanya dan ada warisan berat yang harus ia tangani. Di posisi penjaga gawang, setiap kesalahan mendapat sorotan tajam. Karakterlah yang membuat perbedaan."

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  • Provedel ditangani dengan baik oleh Chivu

    "Persaingan dengan Provedel berlangsung sehat. Chivu menangani keduanya dengan sangat baik dan penuh kepekaan, tetap memberikan kepercayaan kepada Martinez bahkan di saat-saat sulit, serta memberi Provedel kesempatan pada waktu yang tepat. Apakah saya ingin persaingan yang lebih ketat? Jika memungkinkan, beristirahat setiap lima atau enam pertandingan akan membantu saya memulihkan diri secara mental."

  • Spalletti dan Conte

    "Pelatih yang paling banyak mengajari saya? Spalletti dan Conte. Spalletti meminta saya menjadi pemain tambahan saat membangun serangan. Saya sudah siap, saya bisa bermain dengan kaki. Dari Conte saya belajar mentalitas juara, yang melibatkan seluruh klub. Standar pun meningkat bagi semua orang."

  • BAN KAPTEN

    "Saya tetap menjadi orang yang sama, tetapi dengan tanggung jawab lebih besar. Ban kapten menyita energi yang bisa dicurahkan di lapangan. Kamu harus menjadi teladan dalam segala hal: cara membawa diri, cara berlatih, perilaku, bahkan pakaian. Kamu harus bersikap adil kepada rekan-rekan setim dan menjadi penghubung mereka dengan pelatih serta pihak klub."

  • Pemusatan latihan

    "Bagaimana tahu kapan harus pensiun? Ketika api dalam dirimu padam. Kamu pergi ke stadion dan tidak lagi merasakan sensasinya. Bagi saya, berhenti tidaklah sulit karena saya sudah tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya mengganti lapangan sepak bola dengan lapangan padel. Selama setahun menjadi pemandu bakat Inter, saya belajar untuk menjadi pelatih. Lalu, selama dua tahun saya melatih tim junior."

  • De Zerbi dan Fiorentina sebelum pemusatan latihan

    "Klub terakhir setelah meninggalkan Inter? De Zerbi menginginkan saya di Brighton. Saya ingin melihatnya bekerja dari dekat, meski sebagai kiper kedua. Sempat ada kontak dengan Fiorentina asuhan Italiano, tetapi tidak berlanjut. Saya ingin kembali ke Udine sebagai pelatih."

  • Berpisah dengan Inter, juga sebagai pelatih

    "Apa yang terjadi? Saya seharusnya menangani tim Primavera, tetapi kami tidak mencapai kesepakatan dalam beberapa hal, termasuk soal hubungan dengan tim U-23. Kami pun berpisah tanpa polemik. Saya ingin menempuh jalan saya sendiri, memberi pengaruh, dan mengambil keputusan. Kini saya siap menangani tim utama. Saya memperoleh lisensi UEFA Pro dengan tesis tentang evolusi penjaga gawang dalam permainan modern.

    Saya bermimpi melatih Inter. Namun, satu langkah pada satu waktu. Sementara itu, saya mempelajari klub-klub yang saya sukai: Como asuhan Fabregas dan Barcelona. Saya suka meraih hasil melalui permainan. Saya menyukai formasi 4-3-3 dan variasinya, tetapi formasi tidak penting. Yang penting adalah ide."

  • TENDANGAN PENALTI

    "Rekor penalti yang ditepis? Intuisi dan mempelajari para eksekutor penalti, termasuk lewat video. Pemain yang sama tidak menendang dengan cara yang sama saat skor 0-0 pada menit ke-90 dan saat skor 3-0. Dalam situasi pertama, bola terasa lebih berat dan gawang tampak lebih kecil, tetapi tidak bagi semua orang."

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT