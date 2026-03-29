Alessandro Bastoni ke Barcelona pada musim panas nanti adalah skenario yang sama sekali tidak bisa dikesampingkan. Menurut La Gazzetta dello Sport, bek tengah Inter dan timnas Italiaini benar-benar tergoda untuk memulai petualangan baru – yang akan menjadi yang pertama dalam kariernya – di luar negeri. Tekanan dari klub Catalan sangat kuat dan sang pemain – yang memang belum meminta dan tidak akan meminta untuk dilepas – merasa tersanjung dengan minat dari klub sebesar itu. Jika permintaan Inter sejalan dengan tawaran Blaugrana, maka kesepakatan ini benar-benar bisa terwujud. Namun, dalam hal ini, bagaimana langkah yang akan diambil oleh Inter? Siapa yang akan menggantikan mantan pemain Atalanta dan Parma tersebut?
Diterjemahkan oleh
Inter, Gila jadi pengganti Bastoni: terjadi persaingan sengit di bursa transfer dengan Milan, namun Tare memiliki jalur prioritas
Dengan asumsi bahwa Bastoni dinilai Inter setidaknya 70 juta euro ditambah bonus, jika berhasil menjualnya, klub asuhan Marotta akan mendapatkan dana yang cukup besar. Dengan dana tersebut, revolusi lini pertahanan yang sudah direncanakan di Viale della Liberazione pada musim panas nanti dapat direalisasikan. Kiper utama akan berganti – Vicario adalah pilihan untuk menggantikan Sommer – dan beberapa wajah yang telah membela klub ini dalam sejarah terkini juga akan berganti. Acerbi dan De Vrij, yang kontraknya akan habis, akan hengkang, dan setidaknya satu pemain baru yang lebih muda namun sudah siap untuk mengambil tanggung jawab yang diperlukan akan didatangkan. Dalam daftar incaran Inter terdapat Ordonez dari Bruges (diperkirakan bernilai 20-25 juta), Solet dari Udinese, dan Muharemovic dari Sassuolo.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, nama lain mulai semakin mendominasi daftar ini, yakni Mario Gila dari Lazio. Intinya, Milan sedang gencar-gencarnya mengejar pemain ini dalam apa yang tampaknya akan menjadi derby transfer lainnya, yang kesekian kalinya, antara kedua klub Milan. Gila dibawa ke Italia oleh Tare, direktur olahraga Milan saat ini, yang karenanya mungkin memiliki prioritas dalam merekrut pemain Spanyol ini yang kontraknya berakhir pada 2027. Perpanjangan kontrak dengan Lotito tidak dibicarakan, sehingga musim panas ini akan menjadi saat di mana bek tengah tersebut – yang tampil baik bahkan saat bermain dalam formasi 3 bek – benar-benar akan dilepas ke pasar transfer. Dan, meskipun ada tawaran untuknya dari Premier League dan La Liga, yang akan bersaing untuk mendapatkannya adalah rival abadi dari kota yang sama.