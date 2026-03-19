Inter gencar mendekati Vicario: bagaimana kabar Sommer dan Martinez. Rencana Nerazzurri menjelang musim depan

Inter telah memutuskan: kiper utama untuk musim 2026-2027 adalah Guglielmo Vicario. Saat ini, Piero Ausilio sedang berada di London untuk memfasilitasi negosiasi dengan Tottenham menjelang bursa transfer musim panas mendatang.
Pihak manajemen Inter telah memantau mantan kiper Cagliari ini sejak lama dan sudah tertarik padanya bahkan sebelum kiper tersebut bergabung dengan Tottenham. Kini, setelah tiga tahun berkarier di Inggris, Vicario berpotensi kembali ke Italia. Kedatangannya ke Inter berarti salah satu dari Sommer atau Martinez harus hengkang.