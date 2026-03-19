Inter gencar mendekati Vicario: bagaimana kabar Sommer dan Martinez. Rencana Nerazzurri menjelang musim depan

Ausilio sedang bertugas di London untuk mencoba merekrut kiper; kedatangannya membuat salah satu dari Sommer atau Martinez terancam digantikan

Inter telah memutuskan: kiper utama untuk musim 2026-2027 adalah Guglielmo Vicario. Saat ini, Piero Ausilio sedang berada di London untuk memfasilitasi negosiasi dengan Tottenham menjelang bursa transfer musim panas mendatang.


Pihak manajemen Inter telah memantau mantan kiper Cagliari ini sejak lama dan sudah tertarik padanya bahkan sebelum kiper tersebut bergabung dengan Tottenham. Kini, setelah tiga tahun berkarier di Inggris, Vicario berpotensi kembali ke Italia. Kedatangannya ke Inter berarti salah satu dari Sommer atau Martinez harus hengkang.

    Di bawah kepemimpinan Vicario menuju Via della Liberazione, Inter mulai mempertimbangkan masa depan Yann Sommer dan Josef Martinez. Meskipun pada awalnya kiper asal Swiss yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni itu tampaknya akan meninggalkan klub Nerazzurri—terutama mengingat penampilannya yang kurang memuaskan musim ini—kini tampaknya angin telah berubah arah.


    Dalam beberapa hari terakhir, media Swiss kembali mengangkat berita tentang ketertarikan Basel yang bermimpi membawa pulang kiper kelahiran 1988 itu sebagai pengganti Hitz. Namun, Sommer dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk tetap bertahan di Inter sebagai kiper cadangan. Dalam skenario ini, yang akan terpinggirkan adalah Josef Martinez. Inter telah menginvestasikan 15 juta euro untuk mendatangkan kiper asal Spanyol itu dari Genoa, namun kiper tersebut tidak pernah dipertimbangkan sebagai kiper utama baru Inter, baik oleh Inzaghi sebelumnya maupun Chivu kemudian. Kini, di pinggiran skuad Nerazzurri, Inter menunggu tawaran untuk Martinez dengan harapan tidak mengalami kerugian.

