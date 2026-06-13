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Inter, Frattesi sedang dirundingkan oleh Tognozzi untuk Nottingham Forest: namun keduanya bisa saja bergabung dengan Juventus, perhatian tertuju pada Nuno Tavares dari Lazio

Inter
D. Frattesi
Juventus
Transfers
Nottingham Forest
A. Stankovic
N. Tavares
Lazio

Inter meminta 30 juta euro untuk gelandang asal Italia tersebut, sehingga mereka mungkin akan menolak tawaran 40 juta euro untuk Stankovic.

Matteo Tognozzi menangani Davide Frattesi.


Pada September lalu, mantan kepala pemandu bakat Juventus ini menjadi direktur olahraga baru Rio Ave, klub Portugal milik Evangelos Marinakis. Pengusaha asal Yunani ini juga memiliki Olympiacos dan Nottingham Forest, yang kembali memburu gelandang Interyang sempat mereka incar tanpa hasil pada bursa transfer musim dingin lalu.


Kini pihak Inggris, yang diwakili oleh Tognozzi, telah bertemu dengan petinggi Inter dan menawarkan 25 juta euro ditambah bonus, dibandingkan dengan 30 juta euro yang diminta oleh Inter. Jika Frattesi berhasil didatangkan, Inter mungkin bisa menolak tawaran sebesar 40 juta euro dari Liga Premier Inggris untuk Aleksander Stankovic.


  • STANKOVIC

    Pemain muda asal Serbia kelahiran 2005 ini telah dibeli kembali seharga 23 juta euro, 13 juta euro lebih tinggi dibandingkan dengan sekitar 10 juta euro yang diterima setahun lalu saat ia dilepas ke Bruges. Di sana, ia bermain di Liga Champions dan menjuarai liga Belgia, melanjutkan perkembangan kariernya setelah masa peminjaman di Lucerne, Swiss.


    Chivu mengenalnya dengan baik, karena pernah melatihnya di tim Primavera Inter bersama Pio Esposito. Esposito, yang seumuran dengannya, menjadi panutan bagi Stankovic. Ia dituntut untuk membuktikan, selama pramusim, bahwa ia siap menembus tim utama seperti yang dilakukan pemain timnas Italia itu setahun lalu di Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat.


    • Iklan

  • FRATTESI

    Kembali ke Frattesi, Juventus asuhan Spalletti juga tengah mengincarnya. Pelatih tersebut mendukung kembalinya Tognozzi ke Turin, yang berpotensi bergabung dengan Bianconeri layaknya Frattesi.


    Selain itu, di Nottingham Forest dan Juventus bermain dua pemain sayap yang dipantau Inter sebagai pengganti Denzel Dumfries (yang pindah ke Real Madrid) sebagai alternatif dari target utama Marco Palestra, yang kembali ke Atalanta setelah masa pinjaman di Cagliari: pemain Swiss Dan Ndoye (mantan Bologna) dan pemain Italia Andrea Cambiaso.


    Jika ia hengkang, Spalletti menyukai bek kiri asal Portugal dariLazio, Nuno Tavares (lahir tahun 2000, mantan pemain Arsenal, Benfica, Marseille, dan Nottingham Forest).