Matteo Tognozzi menangani Davide Frattesi.





Pada September lalu, mantan kepala pemandu bakat Juventus ini menjadi direktur olahraga baru Rio Ave, klub Portugal milik Evangelos Marinakis. Pengusaha asal Yunani ini juga memiliki Olympiacos dan Nottingham Forest, yang kembali memburu gelandang Interyang sempat mereka incar tanpa hasil pada bursa transfer musim dingin lalu.





Kini pihak Inggris, yang diwakili oleh Tognozzi, telah bertemu dengan petinggi Inter dan menawarkan 25 juta euro ditambah bonus, dibandingkan dengan 30 juta euro yang diminta oleh Inter. Jika Frattesi berhasil didatangkan, Inter mungkin bisa menolak tawaran sebesar 40 juta euro dari Liga Premier Inggris untuk Aleksander Stankovic.



