Mantan direktur olahraga Inter yang kini beralih menjadi agen, Marco Branca, memberikan wawancara panjang kepada Gazzetta dello Sport yang sangat kaya dengan cerita di balik layar bursa transfer dan bukan hanya itu, yang berkaitan dengan petualangannya bersama Inter.

Dari perselisihan dengan Mourinho dan Vieri hingga transfer-transfer yang berhasil dilakukan, para pemain yang dipertahankan melawan segala keinginan, dan akhirnya juga para pemain yang gagal didapatkan lalu sukses besar di tempat lain. Berikut beberapa penggalannya.