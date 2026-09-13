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Branca Mourinho Inter 2010Getty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, eks Branca: "Saya menyuruh Mourinho pergi sana. Pertengkaran dengan Vieri? Dia sendiri yang mencarinya. Guidolin menyarankan agar Maicon tidak direkrut"

Inter
J. Mourinho
Serie A

Mantan direktur olahraga Inter yang kini beralih menjadi agen, Marco Branca, memberikan wawancara panjang kepada Gazzetta dello Sport yang sangat kaya dengan cerita di balik layar bursa transfer dan bukan hanya itu, yang berkaitan dengan petualangannya bersama Inter.

Dari perselisihan dengan Mourinho dan Vieri hingga transfer-transfer yang berhasil dilakukan, para pemain yang dipertahankan melawan segala keinginan, dan akhirnya juga para pemain yang gagal didapatkan lalu sukses besar di tempat lain. Berikut beberapa penggalannya.

  • Usulan Moratti

    "Ketika Moratti menawari saya menjadi kepala pemandu bakat? Saat itu saya berusia 38 tahun: agak takut, tetapi terutama bahagia. Sebagai pesepakbola saya selalu berpikir: “Saya melihat hal-hal yang tidak berjalan baik, mengapa tidak ada direktur yang bisa saya ajak berdiskusi?"

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  • Perbandingan dengan Vieri

    "Konfrontasi keras dengan Vieri? Dia yang mencarinya: jika saya diseret ke dalam sesuatu, saya tidak akan mundur"

  • USIR MOURINHO KE SANA

    "Negosiasi yang paling rumit? Mungkin yang untuk Sneijder: tuntas berkat sebuah siasat yang diputuskan bersama Ernesto Bronzetti, yang tidak bisa saya ceritakan, dan nyaris bertengkar dengan Mourinho. Bahkan, tanpa kata nyaris. Dia mengatakan kepada saya bahwa Wesley tidak akan pernah datang. "Anda harus mendatangkan satu di antara Pandev, Julio Batista, dan Van der Vaart", karena Deco terlalu mahal. Tapi saya menginginkan Sneijder: dia sempurna. Saya menelepon agennya sampai pukul 4 pagi untuk meyakinkannya, ketika Mou melihat saya dia berkata: "Bagus, tapi kita tidak berhasil membuatnya menjalani latihan terakhir sebelum derby". Saya benar-benar menyuruhnya pergi."

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  • Guidolin menyarankan agar Maicon tidak direkrut

    "Benarkah Francesco Guidolin menyarankan Anda untuk tidak merekrut Maicon? Ya, dia mengatakan bahwa Maicon bukan seorang profesional"

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