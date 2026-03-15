Pertandingan Intervs Atalanta yang berakhir imbang 1-1 ini bukanlah pertandingan yang mudah. Inter mengeluhkan beberapa keputusan wasit yang merugikan mereka dan harus waspada terhadap Milan, yang jika menang di Roma melawan Lazio dapat memperkecil selisih poin menjadi -5 di klasemen, sehingga memangkas setengah dari ketertinggalan mereka menjelang derby. La Gazzetta dello Sport, sehari setelah pertandingan di San Siro, mengulas kembali apa yang terjadi segera setelah kedua tim kembali ke ruang ganti.