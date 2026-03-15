Pertandingan Intervs Atalanta yang berakhir imbang 1-1 ini bukanlah pertandingan yang mudah. Inter mengeluhkan beberapa keputusan wasit yang merugikan mereka dan harus waspada terhadap Milan, yang jika menang di Roma melawan Lazio dapat memperkecil selisih poin menjadi -5 di klasemen, sehingga memangkas setengah dari ketertinggalan mereka menjelang derby. La Gazzetta dello Sport, sehari setelah pertandingan di San Siro, mengulas kembali apa yang terjadi segera setelah kedua tim kembali ke ruang ganti.
Diterjemahkan oleh
Inter, diskusi "sopan" dengan tim wasit: "Dua kasus sebelumnya yang serupa dengan kasus Scalvini-Frattesi telah merugikan Nerazzurri"
AKIBAT KEKACAUAN BASTONI
Para petinggi Inter, khususnya Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio, telah melakukan pertemuan yang "ramah" (istilah yang digunakan oleh La Gazzetta dello Sport) dengan tim wasit. "Dari pihak Inter, sejak pertandingan derby, terasa adanya suasana permusuhan yang oleh klub dikaitkan dengan kasus Bastoni"
DUA KASUS SEBELUMNYA
"Inter merasa didukung dalam protesnya, terutama terkait insiden penalti tersebut: dalam sejarah keputusan VAR, terdapat banyak insiden serupa yang diputuskan secara berbeda. Dua di antaranya justru merugikan Inter: insiden Dumfries-Alex Sandro pada Oktober 2021 melawan Juventus, dan insiden Darmian-Magnani pada Januari 2024 melawan Verona. Dalam kedua kasus tersebut, penalti diberikan."
LARANGAN BERITA
Jadi, semua pihak memilih bungkam, dan meninggalkan stadion sekitar pukul 19.00. Ini adalah kali kedua Inter mengeluhkan keputusan wasit; yang pertama terjadi di Napoli, saat mereka kalah 3-1 pada leg pertama. Saat itu Presiden Marotta yang angkat bicara, kali ini tidak ada yang bersuara. Lebih baik tidak memperkeras nada agar nantinya dapat memperjuangkan hak di forum yang tepat—itulah pendekatan yang dipilih.