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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter dikejutkan: Barcelona kembali mengincar Lautaro Martinez. Pertemuan dengan agennya di Madrid, ia menjadi target nomor satu Flick dan Deco setelah penolakan untuk Julian Alvarez

Inter
Barcelona
L. Martinez

Setelah berbulan-bulan rumor dan berbagai ide, kali ini Barcelona mulai benar-benar serius untuk mencoba merebut penyerang tengah Argentina itu dari Inter.

Barcelona bisa menjadi ancaman terbesar pada pekan-pekan bursa transfer ini bagi semua tim yang memiliki penyerang tengah yang dinamis dalam skuad mereka. Klub Catalunya itu, yang sepanjang musim panas mengejar impian untuk membawa Julian Alvarez dari Atletico Madrid ke seragam blaugrana, mulai mengalihkan target karena dari kubu Atletico Madrid hanya datang pintu tertutup.

Maka, seperti dilaporkan oleh Gerard Romero, streamer ternama, sosok di balik podcast Jijantes, duta Kings League, dan kerap menjadi orang dalam bursa transfer untuk dua raksasa Spanyol berkat hubungan langsungnya dengan banyak tokoh dari kedua tim, klub Catalunya itu telah membuka berkas baru untuk lini serangnya dan mulai bernegosiasi untuk mencoba merebut kapten Inter, Lautaro Martinez.

  • Bekerja untuk Lautaro

    Setelah penolakan Julian Alvarez, Barcelona memutuskan bahwa Lautaro Martinez akan menjadi target nomor satu yang mulai mereka garap dalam beberapa hari terakhir. Negosiasi ini jelas sulit, tetapi menurut Gerard Romero, klub Catalan itu memahami bahwa ada celah dari pihak pemain untuk mencoba membahas kepindahannya ke Catalunya dalam pekan-pekan terakhir bursa transfer ini.

    • Iklan

  • Pertemuan dengan agen

    Masih menurut Gerard Moreno, dalam beberapa hari terakhir di Madrid telah berlangsung pertemuan antara Deco dan agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano. Dari pihak entourage sang pemain, ada lampu hijau untuk transfer penyerang Argentina itu ke Barcelona.

  • INTER TIDAK INGIN MENJUALNYA

    Perlu diingat bahwa dengan perpanjangan kontrak terakhir, Lautaro Martinez dan Inter telah menyepakati penghapusan klausul pelepasan yang bernilai 120 juta euro dan memiliki masa berlaku terbatas. Klausul itu kini sudah tidak ada lagi dan siapa pun yang ingin mencoba membawa pergi kapten asal Argentina itu dari Milan mau tak mau harus bernegosiasi dengan Inter, yang seperti halnya Atletico terkait Julian Alvarez, saat ini tidak berniat melepas kapten mereka. Tentu, semuanya akan bergantung pada tawaran, karena jika memang benar-benar di luar pasaran maka mau tak mau, setidaknya, hal itu akan dipertimbangkan (lebih oleh pemilik dana karena alasan yang jelas ketimbang oleh manajemen Italia).

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