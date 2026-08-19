Barcelona bisa menjadi ancaman terbesar pada pekan-pekan bursa transfer ini bagi semua tim yang memiliki penyerang tengah yang dinamis dalam skuad mereka. Klub Catalunya itu, yang sepanjang musim panas mengejar impian untuk membawa Julian Alvarez dari Atletico Madrid ke seragam blaugrana, mulai mengalihkan target karena dari kubu Atletico Madrid hanya datang pintu tertutup.

Maka, seperti dilaporkan oleh Gerard Romero, streamer ternama, sosok di balik podcast Jijantes, duta Kings League, dan kerap menjadi orang dalam bursa transfer untuk dua raksasa Spanyol berkat hubungan langsungnya dengan banyak tokoh dari kedua tim, klub Catalunya itu telah membuka berkas baru untuk lini serangnya dan mulai bernegosiasi untuk mencoba merebut kapten Inter, Lautaro Martinez.