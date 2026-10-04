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tomas palacios inter Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, debut bersama Argentina untuk Palacios: bagaimana skema peminjamannya ke Estudiantes

Inter
Estudiantes
Argentina
T. Palacios

Bek tengah asal Argentina itu sedang bangkit lagi di negaranya. Peminjamannya ke Estudiantes bisa menjadi permanen

Berkat Tomas Palacios, banyak orang di Italia jadi mengenal kota Rivadavia, yang praktis berada di perbatasan dengan Cile dan jauh dari hiruk-pikuk metropolitan Buenos Aires. Namun, coba angkat tangan siapa yang masih ingat dirinya mengenakan seragam Inter, dan angkat tangan juga siapa yang ingat bahwa sampai sekarang dia masih sepenuhnya berstatus sebagai pemain Inter.

Bek tengah kelahiran 2003 itu memang sudah lama jauh dari Milan bersama Inter dan sedang berusaha menghidupkan kembali karier mudanya, serta berhasil melakukannya, dengan kembali ke Argentina sebagai pemain pinjaman. Kini dia mengenakan seragam Estudiantes dan berkat itu pula panggilan tim nasional datang, lengkap dengan debut resminya bersama seragam Timnas Argentina, di mana dia kembali bertemu Lautaro Martinez. Namun, bagaimana masa depannya? Dan bagaimana mekanisme peminjamannya serta kapan masa pinjam itu akan berakhir?

  • Debut Albiceleste

    Pada dini hari tadi waktu Italia, dalam laga persahabatan yang dimainkan Argentina melawan Burkina Faso dan dimenangi 7-0 oleh Argentina, Tomas Palacios menjalani debut resmi bersama tim nasional senior dengan menggantikan Lisandro Martinez yang lebih berpengalaman saat jeda pertandingan.

    Momen yang unik bagi sang bek, yang kemudian mengomentari langkah besar dalam kariernya seperti ini: "Senang bisa debut dengan jersey paling indah di dunia. Saya merasakan begitu banyak emosi, hari ini saya bisa mengatakan bahwa saya telah mewujudkan salah satu impian saya. Terima kasih kepada semua orang yang selalu dekat dengan saya, terutama keluarga saya. Vamos Argentina!”.

  • Bagaimana sistem peminjaman bekerja

    Untuk menghidupkan kembali kariernya setelah masa peminjaman yang gagal bersama Monza, Inter dan Palacios sepakat bahwa solusi terbaik baginya adalah kembali ke Argentina. Dan pilihan itu, pada bursa transfer musim dingin 2026, jatuh kepada klub yang memiliki hubungan istimewa dengan Inter: Estudiantes.

    Palacios bergabung dengan tim milik mantan besar Inter, Juan Sebastian Veron, dengan formula pinjaman hingga 31 Desember 2026 dengan opsi pembelian yang telah ditetapkan sebesar 6,5 juta euro.

    Hubungan antara Inter dan Estudiantes jelas sangat baik, klub merah-putih itu tidak sedang berada dalam situasi ekonomi yang luar biasa dan, akibatnya, jika Inter benar-benar ingin membawa kembali pemain kelahiran 2003 itu ke Milan, jalan keluarnya bisa dengan mudah ditemukan. Jika sebaliknya Veron memutuskan benar-benar berinvestasi untuk menebus Palacios, maka Inter tidak bisa menentangnya karena dalam kesepakatan tidak ada hak pembelian kembali.

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