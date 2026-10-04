Berkat Tomas Palacios, banyak orang di Italia jadi mengenal kota Rivadavia, yang praktis berada di perbatasan dengan Cile dan jauh dari hiruk-pikuk metropolitan Buenos Aires. Namun, coba angkat tangan siapa yang masih ingat dirinya mengenakan seragam Inter, dan angkat tangan juga siapa yang ingat bahwa sampai sekarang dia masih sepenuhnya berstatus sebagai pemain Inter.

Bek tengah kelahiran 2003 itu memang sudah lama jauh dari Milan bersama Inter dan sedang berusaha menghidupkan kembali karier mudanya, serta berhasil melakukannya, dengan kembali ke Argentina sebagai pemain pinjaman. Kini dia mengenakan seragam Estudiantes dan berkat itu pula panggilan tim nasional datang, lengkap dengan debut resminya bersama seragam Timnas Argentina, di mana dia kembali bertemu Lautaro Martinez. Namun, bagaimana masa depannya? Dan bagaimana mekanisme peminjamannya serta kapan masa pinjam itu akan berakhir?