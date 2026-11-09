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Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter dan AC Milan, Generali langsung menjadi sponsor: semua angka di balik hak penamaan paling bernilai dalam sepak bola

Inter
AC Milan

Stadion itu masih sebatas maket dan gagasan, tetapi merek asuransi tersebut memilih untuk langsung membayar biaya kemitraan.

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Inter dan AC Milan baru mengungkap proyek stadion baru 10 hari lalu. Namun, sejak itu, selain derby yang dimenangi AC Milan atas Inter, sudah banyak hal terjadi dan dana jutaan telah masuk ke kas kedua klub, seluruhnya dalam bentuk sponsor.

Pasalnya, Generali Stadium yang masih sebatas gagasan sudah mulai menghasilkan keuntungan bagi kedua klub berkat kesepakatan finansial yang, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, telah ditandatangani kedua klub dengan perusahaan asuransi Italia tersebut.

  • Generali langsung menjadi sponsor

    Kesepakatan ini akan berlangsung lama dan nilainya sangat besar. Namun, seperti yang telah ditegaskan melalui pernyataan CEO dan presiden Generali, lalu kini melalui perincian kontraknya, dampaknya terhadap keuangan kedua klub akan terasa sejak awal.

    "Stadion baru di Milan akan memperkuat peran kota ini sebagai salah satu panggung besar Italia yang diakui secara global. Generali sejak dulu mewakili Italia di dunia. Karena itulah kami memilih untuk mendampingi, sejak awal proyek yang menarik ini, dua klub Italia yang memiliki banyak pendukung di tingkat internasional."

    Generali kini telah menjadi salah satu sponsor resmi kedua klub sebagai "Official Insurance Partner". Untuk stadion tersebut, Generali juga sudah mulai membayar 10 juta euro per tahun kepada masing-masing klub selama lima tahun ke depan (yakni hingga perkiraan tanggal peresmian stadion).

  • 30 JUTA PER TAHUN SELAMA 20 TAHUN

    Setelah stadion diresmikan, nilai kontrak yang mencapai total 650 juta euro itu akan naik dari 10 juta menjadi 15 juta euro per klub per tahun selama 20 tahun.

    Dengan demikian, Generali akan membayar Inter dan AC Milan total 30 juta euro per tahun hanya untuk hak penamaan stadion, jumlah tertinggi sepanjang sejarah untuk hak penamaan satu stadion saja.

    Untuk kontrak ini, untuk pertama kalinya, Chief Revenue Officer kedua klub, Giorgio Ricci dan Maikel Oettle, terlibat langsung di garis depan. Kontrak tersebut akan diproses melalui Stadio San Siro, perusahaan yang dikendalikan oleh Nsm Holding, yang sahamnya dimiliki Inter dan AC Milan dalam porsi setara.

  • Tak ada stadion seperti Generali Stadium

    Karena itu, selain ingin menjalin hubungan erat dengan kedua klub sebagai mitra komersial, Generali juga menilai penting waktu pengesahan nama stadion agar tidak ada "nama sementara" atau "kebingungan di kemudian hari". Sejak awal, stadion tersebut bernama Generali Stadium. Faktor ini turut diperhitungkan kedua klub dalam kontrak sponsor senilai total 30 juta, masing-masing 15 juta.

    Seperti disebutkan, jika hanya menghitung hak penamaan stadion, kontrak ini menjadi yang terbesar di Eropa. Pasalnya, kesepakatan Spotify dengan Barcelona tidak hanya mencakup Camp Nou; bagian untuk stadion bernilai 20 juta per musim. Hal serupa berlaku untuk kesepakatan Riyadh Air dengan Atletico Madrid: bagian untuk stadion mencapai sekitar 15 juta, sementara nilai keseluruhan kesepakatannya lebih tinggi.

    Sebagai perbandingan, kesepakatan Allianz dengan Bayern bernilai 13 juta, sedangkan Emirates dengan Arsenal berkisar antara 10 dan 15 juta. Dortmund menerima 11 juta dari Signal Iduna Park, sementara Juventus memperoleh antara 8 dan 10 juta dari Allianz Stadium.

    Bagaimana di tingkat global? Crypto.com Arena di Los Angeles bernilai 31 juta, tetapi angka itu juga mencakup kemitraan lain dengan Lakers dan Kings di NBA. Nilai SoFi Stadium di Los Angeles mencapai 28 juta, sedangkan Allegiant Stadium di Las Vegas 22 juta. Angka-angka itu setara dengan Generali, tetapi semuanya mencakup kesepakatan tambahan.

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FRC

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