Karena itu, selain ingin menjalin hubungan erat dengan kedua klub sebagai mitra komersial, Generali juga menilai penting waktu pengesahan nama stadion agar tidak ada "nama sementara" atau "kebingungan di kemudian hari". Sejak awal, stadion tersebut bernama Generali Stadium. Faktor ini turut diperhitungkan kedua klub dalam kontrak sponsor senilai total 30 juta, masing-masing 15 juta.
Seperti disebutkan, jika hanya menghitung hak penamaan stadion, kontrak ini menjadi yang terbesar di Eropa. Pasalnya, kesepakatan Spotify dengan Barcelona tidak hanya mencakup Camp Nou; bagian untuk stadion bernilai 20 juta per musim. Hal serupa berlaku untuk kesepakatan Riyadh Air dengan Atletico Madrid: bagian untuk stadion mencapai sekitar 15 juta, sementara nilai keseluruhan kesepakatannya lebih tinggi.
Sebagai perbandingan, kesepakatan Allianz dengan Bayern bernilai 13 juta, sedangkan Emirates dengan Arsenal berkisar antara 10 dan 15 juta. Dortmund menerima 11 juta dari Signal Iduna Park, sementara Juventus memperoleh antara 8 dan 10 juta dari Allianz Stadium.
Bagaimana di tingkat global? Crypto.com Arena di Los Angeles bernilai 31 juta, tetapi angka itu juga mencakup kemitraan lain dengan Lakers dan Kings di NBA. Nilai SoFi Stadium di Los Angeles mencapai 28 juta, sedangkan Allegiant Stadium di Las Vegas 22 juta. Angka-angka itu setara dengan Generali, tetapi semuanya mencakup kesepakatan tambahan.