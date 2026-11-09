Kesepakatan ini akan berlangsung lama dan nilainya sangat besar. Namun, seperti yang telah ditegaskan melalui pernyataan CEO dan presiden Generali, lalu kini melalui perincian kontraknya, dampaknya terhadap keuangan kedua klub akan terasa sejak awal.

"Stadion baru di Milan akan memperkuat peran kota ini sebagai salah satu panggung besar Italia yang diakui secara global. Generali sejak dulu mewakili Italia di dunia. Karena itulah kami memilih untuk mendampingi, sejak awal proyek yang menarik ini, dua klub Italia yang memiliki banyak pendukung di tingkat internasional."

Generali kini telah menjadi salah satu sponsor resmi kedua klub sebagai "Official Insurance Partner". Untuk stadion tersebut, Generali juga sudah mulai membayar 10 juta euro per tahun kepada masing-masing klub selama lima tahun ke depan (yakni hingga perkiraan tanggal peresmian stadion).