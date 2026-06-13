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Grafica Jones Inter

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Inter, Curits Jones tidak masuk dalam rencana Iraola di Liverpool: Nerazzurri bisa memanfaatkan kesempatan ini

Inter
Transfers
Serie A
Liverpool

Gelandang tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru The Reds.

Inter ingin merekrut pemain bintang untuk lini tengah, dan nama yang telah menjadi incaran manajemen sejak Januari adalah Curtis Jones. Pemain kelahiran 2001 ini kontraknya akan berakhir pada 2027 bersama Liverpool dan menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri.


Bantuan dalam negosiasi ini tampaknya datang dari pelatih baru The Reds, Andoni Iraola. Pelatih asal Spanyol ini sedang mengevaluasi skuad Liverpool dan menurut laporan Gazzetta dello Sport, Jones tidak termasuk dalam rencananya.


Ausilio, enam bulan setelah upaya pada Januari, dapat mencoba untuk merealisasikan transfer ini. Terutama jika Davide Frattesi benar-benar hengkang, yang diminati - sama seperti pada bursa transfer musim dingin - oleh Nottingham Forest.

  • JONES SEGERA HADIR

    Arne Slot telah menyingkirkan gelandang asal Inggris tersebut, dan hal ini membuat Inter mencoba melakukan transfer besar pada Januari lalu, yang pada akhirnya gagal terwujud karena Frattesi juga tidak dilepas.

    Kedatangan Iraola bisa saja mengubah hierarki di lini tengah The Reds, namun manajer baru tersebut dikabarkan berencana membawa Alex Scott, pemain kunci Bournemouth, ke Liverpool.


    • Iklan

  • KONDISI TERKINI NEGOSIASI

    Inter menginginkan Curtis Jones. Hal ini tentu bukan rahasia lagi, namun selisih antara tawaran dan permintaan masih harus diselesaikan. Nerazzurri dilaporkan bersedia menawar hingga 20 juta euro, sementara pihak Inggris meminta 30 juta euro ditambah persentase dari hasil penjualan kembali.

    Jadi, masih ada selisih 10 juta euro yang harus diselesaikan, tetapi kedatangan Iraola, yang telah mengesampingkan Jones dari rencananya, benar-benar bisa mengubah dinamika negosiasi antara Inter dan Liverpool.


  • KATA-KATA AUSILIO

    Di Festival Serie A di Parma, direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, pernah menyatakan: "Ketertarikan terhadap pemain ini sudah ada sejak Januari dan masih ada hingga kini. Dia adalah pemain yang kami pantau, kami tidak menyembunyikannya. Kami sudah mencoba melakukan negosiasi pada Januari lalu, dan kami akan mencobanya lagi musim panas ini."


    Inter akan mencoba lagi. Dengan Andoni Iraola sebagai sekutu potensial untuk kesuksesan negosiasi dan Curtis Jones yang ingin mencari tantangan baru serta membuktikan diri di tim besar.