Inter, Curits Jones tidak masuk dalam rencana Iraola di Liverpool: Nerazzurri bisa memanfaatkan kesempatan ini

Inter ingin merekrut pemain bintang untuk lini tengah, dan nama yang telah menjadi incaran manajemen sejak Januari adalah Curtis Jones. Pemain kelahiran 2001 ini kontraknya akan berakhir pada 2027 bersama Liverpool dan menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri.





Bantuan dalam negosiasi ini tampaknya datang dari pelatih baru The Reds, Andoni Iraola. Pelatih asal Spanyol ini sedang mengevaluasi skuad Liverpool dan menurut laporan Gazzetta dello Sport, Jones tidak termasuk dalam rencananya.





Ausilio, enam bulan setelah upaya pada Januari, dapat mencoba untuk merealisasikan transfer ini. Terutama jika Davide Frattesi benar-benar hengkang, yang diminati - sama seperti pada bursa transfer musim dingin - oleh Nottingham Forest.