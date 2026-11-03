"Kami punya nilai-nilai, kami memahami hal-hal tertentu dan menerapkannya di lapangan. Itu bukan berarti kami tidak tampil baik sejauh ini. Kami berusaha menampilkan versi terbaik diri kami, dan hari ini kami melakukannya dengan baik dari segi tekad, intensitas, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam laga penting di lapangan yang tidak mudah. Kami selalu berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan. Terkadang kami lebih berhasil melakukannya, terkadang kurang. Kami memahami hal-hal yang belum bisa kami lakukan dengan baik."