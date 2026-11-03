Inter perlu menang untuk segera meredam kritik. Setelah kalah dalam derby, Inter berhasil menjawabnya di lapangan dengan mengalahkan Feyenoord 3-0 di De Kuip, Rotterdam, sekaligus bangkit di Liga Champions. Kali ini, pelatih Inter Cristian Chivu tampak senang saat berbicara kepada Sky Sport. Ia menekankan nilai-nilai positif yang dimiliki kelompok pemain ini.
Inter, Cristian Chivu: "Saya tidak pernah meragukan kualitas tim ini. Kami sudah memahami hal-hal yang belum bisa kami lakukan dengan baik."
"KAMI PUNYA NILAI-NILAI DAN TAHU APA YANG TIDAK BERES"
"Kami punya nilai-nilai, kami memahami hal-hal tertentu dan menerapkannya di lapangan. Itu bukan berarti kami tidak tampil baik sejauh ini. Kami berusaha menampilkan versi terbaik diri kami, dan hari ini kami melakukannya dengan baik dari segi tekad, intensitas, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam laga penting di lapangan yang tidak mudah. Kami selalu berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan. Terkadang kami lebih berhasil melakukannya, terkadang kurang. Kami memahami hal-hal yang belum bisa kami lakukan dengan baik."
Perbandingan internal
"Kami selalu berdiskusi, baik ketika segalanya berjalan baik maupun ketika kurang baik. Kami memperbaiki kesalahan. Terkadang kami lebih berhasil melakukannya, terkadang kurang berhasil, dan mungkin kami telah berhasil memperbaiki hal-hal yang sebelumnya kurang berjalan baik."
Sebuah kelompok yang memiliki nilai-nilai
"Seluruh keluarga besar Inter menyadari kualitas skuad ini yang berupaya membawa klub ke level tinggi, dan kami tidak pernah meragukan hal itu"
KONTINUITAS
"Konsistensi mendatangkan hasil dan memberimu kepercayaan diri dalam apa yang kamu lakukan sepanjang musim. Pertandingan ini membuat kami jauh lebih memahami apa yang ingin kami bangun. Kami memulai dengan menyadari bahwa sepakbola bisa membawamu ke jalan yang aneh, tetapi kita harus bereaksi untuk kembali menemukan jalan yang benar"
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