Ketertarikan Inter bukanlah rahasia lagi, dan pembicaraan awal dengan Udinese serta pihak-pihak terkait sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, namun dalam beberapa minggu terakhir ini, proses transfer Oumar Solet jelas-jelas mengalami kebuntuan. Klub Nerazzurri telah mengincar pemain kelahiran tahun 2000 yang sebelumnya bermain untuk Salzburg ini sebagai pengganti Francesco Acerbi, namun selisih penilaian nilai transfer antara kedua klub cukup besar dan berisiko membuat pihak lain ikut campur. Di antaranya adalah Como yang, setelah menyelesaikan transfer Nico Paz, kini sedang mencari pemain baru untuk musim depan.
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Inter, Como juga muncul sebagai opsi untuk Solet: negosiasi dengan Udinese menemui jalan buntu, Nerazzurri meragukan kondisi fisik sang bek
JARAK
Setelah menjalani musim yang sangat penting dalam hal konsistensi performa—dengan 38 pertandingan yang dimainkan dan 3 gol yang dicetak—Inter bahkan sampai menawarkan kepada Oumar Solet, termasuk gaji tetap dan bonus, jumlah yang mendekati 20 juta euro, mengingat kontraknya dengan Udinese akan berakhir dalam satu tahun.Sebuah peluang potensial dengan biaya terjangkau yang ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena klub asal Friuli tersebut, yang menyadari adanya minat dari tim-tim lain (beberapa di antaranya berasal dari luar negeri) terhadap bek tengah asal Prancis ini, menargetkan setidaknya 30 juta euro. Dengan posisi tawar yang cukup kaku ini, kedua belah pihak mengalami kebuntuan, dan dalam beberapa hari terakhir, direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, sendiri menunjukkan sikap dingin terhadap kemungkinan untuk melanjutkan negosiasi.
KERAGUAN TERKAIT LUTUT
Namun, ada satu detail tambahan yang muncul dalam kisah negosiasi transfer ini, sebagaimana dilaporkan oleh Il Messaggero Veneto. Surat kabar tersebut mengutip kekhawatiran yang dilontarkan oleh Inter terkait kondisi fisik Solet. Kekhawatiran yang diungkapkan oleh staf medis klub juara Italia tersebut berkaitan dengan masalah tulang rawan lutut yang dinilai kronis dan berpotensi memengaruhi kemampuan pemain tersebut untuk bermain dengan intensitas tinggi. Meskipun dalam satu setengah tahun terakhir ia telah bermain dalam total 57 pertandingan dengan total durasi 4.869 menit.
COMO MUNCUL DI PANGGUNG
Kebuntuan dalam negosiasi tersebut tampaknya telah membuka peluang bagi klub-klub lain yang tertarik pada performa bek tengah Udinese, dan di antaranya terdapat Como. Menurut Il Messaggero Veneto, klub asal Lombardy tersebut dilaporkan telah melakukan pendekatan secara diam-diam untuk mengetahui nilai transfer Solet dan menguji minat sang pemain, sambil menawarkan proyek menarik serta kesempatan berpartisipasi di Liga Champions musim depan. Bersama Trevor Chalobah dari Chelsea—yang juga menjadi incaran bersama dengan Inter namun situasinya semakin rumit akibat penilaian sebesar 40 juta euro—Solet pun menjadi nama yang patut dipertimbangkan dalam agenda tim yang dilatih oleh Fabregas.