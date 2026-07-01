Inter, Como juga muncul sebagai opsi untuk Solet: negosiasi dengan Udinese menemui jalan buntu, Nerazzurri meragukan kondisi fisik sang bek

Setelah menjalani musim yang sangat penting dalam hal konsistensi performa—dengan 38 pertandingan yang dimainkan dan 3 gol yang dicetak—Inter bahkan sampai menawarkan kepada Oumar Solet, termasuk gaji tetap dan bonus, jumlah yang mendekati 20 juta euro, mengingat kontraknya dengan Udinese akan berakhir dalam satu tahun.Sebuah peluang potensial dengan biaya terjangkau yang ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena klub asal Friuli tersebut, yang menyadari adanya minat dari tim-tim lain (beberapa di antaranya berasal dari luar negeri) terhadap bek tengah asal Prancis ini, menargetkan setidaknya 30 juta euro. Dengan posisi tawar yang cukup kaku ini, kedua belah pihak mengalami kebuntuan, dan dalam beberapa hari terakhir, direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, sendiri menunjukkan sikap dingin terhadap kemungkinan untuk melanjutkan negosiasi.