Inter-Club Brugge, rapor pemain versi CM: Tresoldi, tiga mimpi; Lautaro tak pernah menyerah. Martinez jadi masalah

Inter-Bruges 3-4





INTER





J. Martinez 4,5 - Tak berdaya menghadapi penalti Tresoldi, lalu melakukan blunder yang kini seolah menjadi kebiasaannya. Ia keluar hingga ke tengah lapangan tanpa alasan jelas saat serangan lawan tidak menuntutnya melakukan itu, membiarkan gawang kosong untuk gol kedua penyerang tim Belgia tersebut. Setelah itu, ia menepis bola tepat ke kaki pemain Italia-Jerman itu untuk gol ketiganya. Setelah kejadian di Madrid, yang mungkin masih bisa dianggap kebetulan, dan Udine, kejadian ketiga ini menjadi bukti. Meski kerap tampil sigap di bawah mistar, ia menjadi masalah bagi Inter. Masalah yang harus diatasi.





Bisseck 5 - Bek tengah yang diberi keleluasaan membangun serangan, tetapi sesekali kehilangan konsentrasi. Pemain-pemain sayap Bruges yang cepat kerap menyulitkannya. Kesenjangan kecepatan terlihat jelas dan menyeretnya bersama rekan-rekan setim ke dalam keterpurukan.





Akanji 4,5 - Kurang cermat dalam mengawal Tresoldi. Ia kesulitan membendungnya dan terpaksa melakukan pelanggaran keras hingga mendapat kartu kuning. Secara umum, ia kalah dalam hal reaksi dan kecepatan dari lawannya, sementara posisinya sebagai bek tengah tidak membantunya. Lambat, kerap kerepotan, dan tidak luwes saat memulai serangan balik: penampilan buruk yang menegaskan kesulitannya pada awal musim.





Bastoni 5,5 - Menjaga posisi dan mendapat tugas membangun serangan. Ia yang paling tidak buruk di antara tiga bek. Menjelang akhir laga, ia ikut terpuruk bersama rekan-rekannya dan tampak kelelahan saat menahan akselerasi Potts dan Forbs yang cepat.





Diouf 5 - Menjadi ancaman saat menyerang, tetapi jauh lebih kesulitan ketika harus berlari kembali untuk bertahan. Saat menghadapi lawan yang berani menantangnya secara langsung, seperti malam ini, kelemahannya terlihat jelas. Lihat saja gol ketiga Bruges.





Barella 5 - Seolah terus berada di antara tugas merebut bola dan membangun serangan, ia gagal memberi kontribusi yang semestinya dalam kedua fase itu. Kerap terjebak dalam transisi permainan tim Belgia, ia ikut tenggelam bersama seluruh tim. (sejak menit ke-78 Bonny 6,5: masuk dan memberi energi baru, berlari ke belakang para bek Bruges serta mencetak gol indah lewat dribel dan tembakan melengkung. Mungkin ia seharusnya dimainkan lebih awal)





Çalhanoğlu 5 - Kesulitan, anehnya, dalam mengukur kekuatan operan dan juga saat bertahan. Pelanggarannya terhadap Forbs yang melaju ke arah gawang berbuah penalti. Ia kemudian menghantam mistar dengan tembakan keras dari luar kotak penalti, sebelum ditarik keluar karena masalah fisik menjelang keruntuhan tim pada akhir laga. (sejak menit ke-67 Sucic 5,5: tembakannya menghasilkan gol kedua Lautaro. Ia masuk ketika tim harus menyerang, tetapi beberapa kali mengabaikan tugas bertahan)





Zielinski 5 - Lebih berusaha menghubungkan permainan dan menawarkan diri untuk menerima bola dibanding rekan-rekannya, bahkan nyaris mencetak gol. Penampilannya menjadi tidak memadai ketika aksinya memicu serangan balik Forbs yang berujung pada penalti untuk membawa tim Belgia unggul. Sejak itu, ia tak kunjung pulih. (sejak menit ke-88 Stankovic tanpa nilai)





Dimarco 5 - Belum terlihat sebagai pembuka kebuntuan seperti musim lalu, kemungkinan karena terkendala masalah fisik. Ia beberapa kali melakukan kesalahan akibat kebingungan, tetapi selalu berbahaya saat melepaskan tembakan kaki kiri, seperti yang ditunjukkannya pada pertengahan babak kedua. Tentu saja, tugas bertahan menghadapi pemain selincah Forbs menjadi rumit. (sejak menit ke-78 Spence 5 - Masuk dan melakukan kesalahan pada gol keempat tim Belgia: bukan penampilan yang bagus)





L. Martinez 6,5 - Pemain kelas dunia yang seperti biasa mampu mengatasi masalah: golnya lebih dulu dianulir, lalu ia menciptakan gol penyeimbang dengan menjadikan satu kaki sebagai tumpuan dan langsung menyambar bola dengan ujung kaki, layaknya penyerang nomor 9 sejati. Pada babak kedua, ia menyia-nyiakan peluang untuk mengubah skor menjadi 2-1 saat berhadapan satu lawan satu dengan Sommer, sebelum menghidupkan kembali harapan timnya lewat sontekan jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-3. Ia yang terakhir menyerah dan merasakan kekalahan ini seperti garam yang menyengat kulit. Namun, kegagalannya saat skor 1-1 sangat menentukan.





Thuram 6 - Beradu kecepatan dan kekuatan fisik dengan para bek tengah tim Belgia. Saat mendapat kesempatan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, ia tak berpikir dua kali. Barangkali ia tidak seharusnya ditarik keluar karena tampak mampu menjadi ancaman besar bagi pertahanan tim Belgia yang lengah. (sejak menit ke-67 P. Esposito 5,5: masuk dan mencoba berduel dengan para bek tengah, tetapi jarang mendapat peluang. Ia menyia-nyiakan kesempatan mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Sommer)





Pelatih Chivu 5 - Ini bukan Inter di kompetisi Eropa yang dikagumi selama dua tahun bersama Inzaghi. Menyerang memang bagus, begitu pula menyajikan permainan menghibur dan gol. Namun, dalam sepakbola, tim juga harus bertahan, dan musim ini mereka tampaknya melupakan hal itu. Lini belakang yang lambat dan harus menjaga area luas saat menghadapi pemain sayap yang cepat selalu berisiko kebobolan banyak gol, terutama jika penjaga gawang tidak bisa diandalkan. Terkadang ia menunjukkan sikap terlalu percaya diri dalam urusan taktik, yang dimaafkan di Italia berkat keberhasilan tim membalikkan keadaan. Namun, tidak demikian di Eropa.











