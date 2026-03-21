Menjelang pertandingan liga melawan Fiorentina, pelatih Inter, Cristian Chivu, menjawab pertanyaan para jurnalis yang hadir dalam konferensi pers rutin di Appiano Gentile.
Inter, Chivu: “Thuram? Sudah waktunya setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Larangan wawancara? Tidak ada alasan.”
PERTANYAAN PERTAMA
Pertandingan seperti apa yang Anda harapkan?
“Kami dalam kondisi yang baik, kami punya waktu seminggu untuk berlatih dan kami siap menghadapi pertandingan ini.”
SELALU DIBAWAH TEKANAN
Apakah Anda merasakan tekanan dari Napoli?
“Sepak bola itu penuh tekanan, dan tidak ada tim yang pernah berhasil mengeliminasi pesaingnya dari persaingan. Di era sistem tiga poin, segalanya mungkin terjadi. Kami menyadari ambisi tim-tim lain, yang memang merasa mampu bersaing.”
APA YANG BELUM ADA
Sepertinya selalu ada yang kurang; tidak ada euforia yang seharusnya ada bagi tim yang memimpin klasemen dengan selisih poin sebesar ini. Menurut Anda, mengapa demikian?
“Kami tidak pernah memikirkan selisih poin di klasemen. Masih ada 27 poin yang harus diraih, kami fokus untuk tetap kompetitif. Kami memiliki keunggulan, tetapi kami harus fokus pada diri sendiri dan hal-hal baik yang telah kami lakukan, serta menjaga konsistensi dalam mengejar ambisi kami.”
AKHIRI KEBISUAN
Apa yang menjadi alasan di balik keheningan Anda setelah laga Inter vs Atalanta, dan mengapa hari ini Anda kembali berbicara?
“Tanyakan saja ke bagian humas, mereka yang mendesak. Itu adalah keputusan yang diambil bersama-sama terkait apa yang terjadi di lapangan. Tapi saya selalu lebih suka berbicara tentang sepak bola dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang bisa dijadikan alasan. Kami melakukan kesalahan dalam pertandingan itu, dan kami bertanya pada diri sendiri apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik.”
PENURUNAN FISIOLOGIS
Untuk pertama kalinya sejak dia menjabat, Inter tidak menang dalam tiga pertandingan berturut-turut. Apakah ini hanya karena absennya Lautaro atau ada penurunan performa?
“Ada sedikit dari semuanya. Ini hal yang wajar, kadang-kadang kita mengalami momen yang kurang cemerlang dibandingkan biasanya, tapi kita juga harus melihat apa yang telah kita raih. Kita berhasil mengumpulkan satu poin dari Milan. Kita harus melihat perbaikan yang ada dan apa yang perlu kita kembalikan, tanpa pernah melupakan tujuan dan perjalanan kita.”
SU THURAM
Apakah Anda punya saran untuk Thuram?
“Seperti yang lain, dia bisa berbuat lebih banyak; dia sedang berusaha memberikan kontribusinya bagi tim. Tidak ada lagi saran yang bisa diberikan; saat ini semua pertandingan adalah final, dan semua orang harus mengambil tanggung jawab masing-masing.”
MASALAH NASIONAL
Bagaimana kabar Bastoni? Apakah timnas bisa mengganggu konsentrasi para pemainnya?
“Mereka mewakili Inter, nanti mereka akan punya waktu untuk mewakili timnas. Saat ini fokusnya ada pada klub, nanti mereka yang akan bergabung dengan timnas akan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin. Bastoni tidak dipanggil untuk pertandingan besok, tapi dia akan bergabung dengan timnas.”
BODO TERELIMINASI
Apakah ada penyesalan terkait Liga Champions?
“Jika saya kembali ke sebulan yang lalu, saya akan membuang-buang energi untuk masa kini”
BONNY TIDAK DALAM PERFORMA TERBAIKNYA
Bagaimana kabar Bonny? Pelatih tim nasional menyebutkan adanya masalah pada giginya.
“Hal-hal seperti ini sering terjadi, dan kami ada di sini untuk mengatasinya. Dia mengalami masalah gigi, kondisinya sudah membaik, tapi kami akan memperbaikinya selama jeda.”
Kepercayaan terhadap tim
Bagaimana pandangan Anda terhadap tim ini? Apakah ada kekhawatiran bahwa mereka akan tertekan seperti di masa lalu?
“Musim ini menunjukkan bahwa tim kami sudah sangat matang, dengan tekad untuk membuktikan diri berkat perjalanan yang telah dilalui selama beberapa tahun terakhir. Masih ada sembilan pertandingan tersisa, kami harus mengeluarkan yang terbaik dari diri kami. Mereka pernah melakukannya di masa lalu, jadi saya yakin dan optimis bahwa mereka akan melakukannya lagi di masa depan.”