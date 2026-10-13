"Satu tim berlari dan tim lainnya berjalan? Saya sudah mengatakannya tadi, saya tidak perlu menontonnya lagi. Saya merasa kami kehilangan intensitas karena diliputi rasa frustrasi. Kami terlalu jauh maju dan lupa kembali untuk merebut bola kedua. Kami kehilangan keseimbangan karena melakukan pressing yang keliru. Kami tidak pernah bisa mengimbangi pressing lawan karena selalu terlambat. Mungkin saat jeda saya seharusnya membuat tim lebih tenang tanpa memberi tekanan berlebihan. Terkadang Anda harus lebih klinis dalam mencetak gol, mungkin kami harus mengubah sesuatu."