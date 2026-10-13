Inter kalah 4-3 dari Bruges di kandang sendiri, San Siro, pada laga kedua fase liga Liga Champions. Kekalahan yang sangat menyakitkan setelah mereka juga kalah di Madrid pada laga pembuka. Bukan hanya karena hasil itu membuat Inter tetap terpuruk di papan bawah klasemen tanpa poin, tetapi juga karena cara kekalahan tersebut terjadi. Bruges bukan lawan yang terlalu tangguh, tetapi mampu memperlihatkan seluruh kelemahan tim ini. Cristian Chivu, yang menelan kekalahan ketujuh dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi Eropa, mengomentari laga tersebut kepada Sky Sport sebagai berikut.
Inter, Chivu: "Terlalu banyak ketergesa-gesaan dan frustrasi, saya yang bertanggung jawab. Saat jeda, saya terlalu memompa semangat tim. Kami harus mengubah sesuatu."
FRUSTRASI DAN KEGILAAN
"Babak pertama berjalan baik. Kami terkena serangan balik dari situasi sepak pojok, padahal kami bisa lebih terorganisasi. Kami berhasil membuat pertandingan tetap imbang saat jeda. Kami memulai babak kedua dengan baik dan mendapat dua peluang untuk mencetak gol. Sedikit rasa frustrasi dan ketergesa-gesaan membuat kami melakukan kesalahan. Setelah skor menjadi 2-1, kami kehilangan seluruh kejernihan berpikir, ketenangan, dan rencana permainan. Kami terburu-buru maju tanpa kembali bertahan. Bruges patut mendapat pujian karena telah menyulitkan kami."
Lini pertahanan yang terlalu banyak kebobolan gol
"Kebobolan 14 gol? Saya tidak bisa bilang bahwa saya tidak khawatir. Ada hal yang perlu dievaluasi ulang, terutama jika tertinggal di Liga Champions, karena sulit untuk bangkit mengingat kualitas dan kecepatan lawan. Kami memikirkan keseimbangan permainan kami, perebutan bola kedua, dan cara merebut kembali bola saat melakukan pressing."
SAYALAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
"Kami sadar apa yang tidak berjalan baik di Liga Champions. Kami meningkatkan persiapan mental, tetapi ada sesuatu yang masih kami bawa, dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Kami tidak menemukan keseimbangan yang tepat dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Dua kekalahan ini menyakitkan karena ekspektasi yang ada. Kami semua ingin tampil berbeda. Kami mengakhiri musim lalu dengan hanya satu kemenangan dan banyak kekalahan. Saya juga bertanggung jawab dari sisi mental."
Saya seharusnya menularkan lebih banyak ketenangan
"Satu tim berlari dan tim lainnya berjalan? Saya sudah mengatakannya tadi, saya tidak perlu menontonnya lagi. Saya merasa kami kehilangan intensitas karena diliputi rasa frustrasi. Kami terlalu jauh maju dan lupa kembali untuk merebut bola kedua. Kami kehilangan keseimbangan karena melakukan pressing yang keliru. Kami tidak pernah bisa mengimbangi pressing lawan karena selalu terlambat. Mungkin saat jeda saya seharusnya membuat tim lebih tenang tanpa memberi tekanan berlebihan. Terkadang Anda harus lebih klinis dalam mencetak gol, mungkin kami harus mengubah sesuatu."
KESEIMBANGAN
"Kami harus menemukan keseimbangan yang lebih baik karena setiap kesalahan kecil harus dibayar mahal. Di Liga Champions, detail dan momen-momen menentukan. Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri dan antusiasme, tetapi kami harus lebih baik dalam menyikapi momen-momen tertentu."
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