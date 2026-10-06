Pelatih Inter, Cristian Chivu memberikan wawancara panjang kepada Cronache di Spogliatoio untuk berbicara tentang caranya menjadi pelatih. Sebuah pekerjaan yang membuatnya masih merasa sebagai seorang pembelajar meski ia sudah memulai karier mudanya dengan memenangkan satu Scudetto dan satu Coppa Italia. Ini adalah cuplikan awal dari wawancara lengkap yang akan terbit besok.
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Inter, Chivu: "Saya masih seorang pemula, saya tidak punya seumur hidup di depan saya untuk menjalani profesi ini"
Saya seorang magang
"Saya tidak merasa punya seluruh hidup di depan saya untuk menjalani profesi ini. Apakah saya masih merasa seperti seorang pembelajar? Ya, itu adalah cara saya bersikap dan memandang segala sesuatu. Memiliki keraguan membuat saya tetap penasaran, keluar dari zona nyaman saya"
Ketika saya tidak lagi ingin berkembang, saya akan berhenti
"Hari ketika saya tidak lagi menganggap diri saya sebagai seorang pembelajar adalah hari yang tepat untuk berhenti. Dengan karakter saya, belajar dan tantangan menjaga gairah serta keinginan untuk terus melangkah maju dengan antusiasme tetap hidup"
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