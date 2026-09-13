Inter akan turun ke lapangan pada Senin malam pukul 20.45 di San Siro melawan Udinese dengan target mempertahankan posisi di puncak klasemen, melupakan kekalahan yang diderita di Madrid melawan Real pada laga pembuka Liga Champions, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk big match yang akan mempertemukan Inter dengan Roma sebelum jeda panjang untuk pertandingan tim nasional.

Banyak keraguan soal susunan pemain dari pelatih Inter Cristian Chivu yang, saat berbicara dalam konferensi pers pralaga, sekali lagi menegaskan dengan jelas prioritas dirinya dan tim.