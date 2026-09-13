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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Chivu: "Mereka memberi kami tekanan, ini cerita lama, kritik itu gratis. Di Liga Champions dalam 6/7 pertandingan terakhir tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Wasit? Semakin sedikit VAR, semakin baik"

Inter
Udinese
C. Chivu
Inter vs Udinese
Serie A

Pelatih Inter mempresentasikan pertandingan melawan Udinese

Inter akan turun ke lapangan pada Senin malam pukul 20.45 di San Siro melawan Udinese dengan target mempertahankan posisi di puncak klasemen, melupakan kekalahan yang diderita di Madrid melawan Real pada laga pembuka Liga Champions, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk big match yang akan mempertemukan Inter dengan Roma sebelum jeda panjang untuk pertandingan tim nasional.

Banyak keraguan soal susunan pemain dari pelatih Inter Cristian Chivu yang, saat berbicara dalam konferensi pers pralaga, sekali lagi menegaskan dengan jelas prioritas dirinya dan tim.

  • Udinese

    Pertandingan dipersiapkan dengan cara yang sama seperti laga-laga lainnya. Sadar bahwa Udinese adalah tim yang bukan hanya mengandalkan fisik, tetapi juga punya kualitas. Mereka adalah tim yang dilatih dengan baik, yang selalu menunjukkan kemampuan untuk tampil bagus meski kehilangan sejumlah pemain, dan mampu menyulitkan lawan. Namun, kami ingin tampil baik seperti biasa".

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  • Sedikit kritik itu wajar

    "Ini tim yang tenang seperti biasa. Tujuan kami selalu adalah berkembang, ingin menambahkan sesuatu. Masih terlalu dini untuk memberi penilaian, saya melihat hal-hal bagus. Jika kami dinilai hanya dari hasil, beberapa kritik bisa dimaklumi, tetapi kami tidak hanya memperhatikan itu. Kami tidak boleh kehilangan kesadaran dan kepercayaan atas hal-hal baik yang kami lakukan, bukan hanya saat melawan Real, tetapi juga saat menghadapi Napoli. Saya mengaitkan dua pertandingan itu karena waktunya berdekatan. Saat melawan Napoli, Anda menguras banyak energi secara mental, lalu 72 jam kemudian bermain di Bernabeu. Saya mengambil hal-hal positif seperti reaksi setelah kesulitan, reaksi setelah kesalahan."

  • Di Liga Champions, enam atau tujuh pertandingan terakhir tidak berjalan seperti yang kami inginkan.

    "Kami seperti yang sudah dikatakan, melihat tujuan akhir. Yaitu sepanjang satu musim. Kami sedang membicarakan Agustus dan September. Jangan sampai kami kehilangan fokus bahwa 6/7 pertandingan terakhir di Liga Champions tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Namun, kami sedang membicarakan musim baru, perjalanan baru dengan tujuh pertandingan lain dalam sebuah mini-turnamen untuk meraih sejumlah poin. Kami memperhatikan kepercayaan terhadap apa yang kami lakukan dan saya tidak melihat adanya penurunan dari sudut pandang itu. Saya melihat tim sedikit kecewa atas apa yang sebenarnya bisa kami lakukan dengan lebih baik di Madrid"

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  • Tekanan dari luar

    "Banyak yang ingin menekan kami? Itu cerita lama, kami sudah terbiasa hidup dengan situasi seperti itu dan bagi kami yang penting adalah apa yang kami lakukan setiap hari. Penilaian-penilaian itu sudah ada, masih ada juga sekarang, dan itu bukan masalah kami. Penilaian itu gratis, semua orang bebas menyampaikan pendapatnya. Sementara kami punya tanggung jawab, itulah bedanya".

  • Pertahanan tiga bek dan empat bek

    "Bagi saya, pembahasan soal pertahanan tiga atau empat pemain tidak terlalu penting. Saya melihat bagaimana kami bermain. Ada tim yang memulai dengan 4-3-2-1 lalu bertahan dengan lima atau enam pemain dengan menurunkan pemain sayap yang posisinya lebih tinggi. Bagi saya, yang penting adalah bagaimana kami mengartikannya, menekan tinggi satu lawan satu, dan bukan hanya itu. Yang saya minati adalah apa yang dilakukan seorang pemain secara individu untuk berkembang. Formasi 4-2-3-1 dalam fase bertahan bisa menjadi 3-2 atau 3-1 saat membangun serangan. Lebih dari sekadar formasi, yang penting adalah para pemain yang Anda miliki dan menempatkan mereka dalam kondisi terbaik untuk tampil maksimal. Bukan formasinya, melainkan cara Anda membaca situasi"

  • PERKEMBANGAN? DUA TROFI LEBIH BANYAK

    "Perkembangan? Pertama-tama, dibandingkan Udinese musim lalu, kami punya dua trofi lebih banyak dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dari titik awal kami, dengan semua yang dikatakan dan yang memang menjadi kenyataan, kami datang ke pekan kedua dengan menelan kekalahan di kandang. Setahun kemudian kami adalah juara Italia dan kami memenangi Coppa Italia. Peningkatannya terlihat jelas. Bagaimanapun, ide sepakbola kami masih bisa ditingkatkan dan para pemain bekerja sangat keras".

  • Calhanoglu

    "Soal menit bermain Calhanoglu? Dia bermain di Piala Dunia dan melakukannya dalam kondisi cedera. Di semifinal piala dia mencetak dua gol lalu absen pada akhir musim. Dia membawa masalah itu bersamanya dan tetap memainkannya di Piala Dunia. Setelah itu dia libur sebulan dan ada kritik besar di Turki soal bagaimana Piala Dunia berjalan. Dia terlambat dalam persiapan, jadi bagi kami prioritasnya adalah membuat para pemain berada dalam kondisi yang tepat, terutama mereka yang melewatkan sebagian masa persiapan"

  • DIOUF

    "Untuk Diouf, saya berusaha seperti halnya dengan seluruh tim untuk menempatkannya dalam kondisi terbaik sesegera mungkin. Tujuannya adalah memiliki bukan 60, melainkan 80 menit berkualitas. Terutama untuk seorang pemain sayap dan untuk dirinya yang punya karakteristik unik, ini bahkan lebih penting. Dia punya kebebasan itu untuk menghadapi lawan dalam duel satu lawan satu. Dia adalah pemain yang memberi satu solusi tambahan. Lalu akan ada momen ketika dibutuhkan tuntutan lain di sisi itu dan kami akan berubah. Namun, melihat bagaimana dia menempatkan dirinya untuk tim dan bagaimana dia bekerja, tidak ada yang bisa disalahkan darinya dan kami senang dengan perkembangannya."

  • Penalti dan wasit

    "Penalti dan standar kepemimpinan wasit? Saya senang dengan metodenya. Semakin sedikit VAR, semakin tinggi intensitas permainan. Aturan mengenai restart cepat ini menurut saya penting karena memberi ritme dan mengurangi buang-buang waktu. Mereka yang hanya tersenggol dan tetap tergeletak di lapangan sekarang tahu bahwa mereka bisa berada di luar selama satu menit. Untuk penalti, tetap ada situasi ketika VAR harus turun tangan, tetapi semakin sedikit itu terjadi, semakin baik. Tidak ada yang ingin VAR dihapus, tetapi saya menyukai pendekatan yang memberi wasit kendali atas permainan. Saya ingin ada lebih banyak dialog dengan para pemain, tetapi saya paham tekanannya sangat besar".

  • Dimarco dan Spence

    "Dimarco dan Spence? Dimarco sudah berlatih dan siap untuk tim. Spence sedang dalam proses pemulihan kebugaran. Kalian akan melihat dari daftar pemain yang dipanggil besok siapa yang akan ada."

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