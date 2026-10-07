Ruang besar juga diberikan pada pengelolaan tim dan individu dalam wawancara panjang yang diberikan Cristian Chivu kepada Cronache di Spogliatoio. Dari tiga pemain Inggris, lalu beralih ke mereka yang paling banyak dikritik seperti Josep Martinez dan Diouf, yang kini menjadi sosok fundamental, hingga Aleksandar Stankovic, yang didorong semua orang dan untuknya pelatih Inter menjelaskan apakah dan bagaimana dia akan mendapatkan kesempatannya.
Inter, Chivu membela para pemainnya: "Martinez dikritik hanya dari luar. Persepsi terhadap Diouf telah berubah. Pio berkembang dengan bermain. Di depan Stankovic ada Calhanoglu dan Zielinski"
Kartu kuning
"Penanganan berbeda soal kartu kuning? Saya tidak menilai masa lalu, saya menilai diri saya sendiri dan bagaimana saya menilai kartu kuning: saya juga pernah membuat keputusan tegas saat ada dua bek yang sudah mendapat kartu kuning setelah 30 menit dan menarik salah satunya agar tidak mengganggu keseimbangan tim. Bukan berarti saya tidak mengganti pemain yang sudah dikartu kuning, tetapi saya tidak berangkat dari pemikiran bahwa dia harus langsung keluar karena takut bermain dengan 10 orang: saya ingin tanggung jawab dari para pemain saya, mereka sudah tidak terlalu muda, punya pengalaman, dan tahu bagaimana bermain dengan kartu. Lalu ya sudahlah, kalau mereka mendapat kartu merah, saya yang akan mengambil tanggung jawab."
"Tiga pemain Inggris itu seperti kami"
"Stones dan Spence? Spence sudah berlatih bersama kami selama sepekan, menjalani semuanya: tidak ada latihan yang tidak bisa dia lakukan. Jones selalu bersama kami, John sedang menjalani pemulihan kondisi fisik: dia juga membaik. Mereka tidak berbeda dari kami: kami bagus dalam memilih orang-orang yang sangat mirip dengan cara kami bekerja. Jones dan Spence beradaptasi dengan sempurna di dalam grup dari semua sudut pandang, rasanya seperti mereka sudah berada di sini cukup lama." John lebih serius tetapi dia orang yang luar biasa: tidak banyak sosok seperti dia di sepakbola, kami senang memilikinya karena pengalaman yang dia punya, dia bisa memberi kami banyak hal
Pepo Martinez
"Kiper? Semua butuh jam terbang, terutama seorang kiper. Bedanya dengan tenis ada pada penilaian orang lain. Jika di tenis Anda kalah dalam satu pertandingan, ya sudah, selesai sampai di situ, dua hari kemudian Anda bepergian ke turnamen berikutnya. Ketika seorang kiper melakukan kesalahan, ratusan orang menilai kesalahan itu seolah-olah kiamat, dan itu tidak adil. Seorang penyerang, jika gagal dalam situasi satu lawan satu dengan kiper, tidak akan dinilai dengan cara yang sama seperti kiper yang melakukan kesalahan. Tidak mudah bagi seorang kiper untuk menjaga kepercayaan diri dan kekuatan mental. Hal yang saya lihat setelah sebuah kesalahan adalah bagaimana reaksinya, para pemain saya musim ini ketika melakukan kesalahan selalu bereaksi dengan baik.
Martinez? Dia adalah sosok yang mau mengambil tanggung jawab atas kesalahan, menjaga level profesionalisme yang penting, dan menempatkan dirinya untuk kepentingan grup. Bagi saya, dia lebih dari siap. Pemanggilan ke tim nasional? Semoga itu juga membantu dalam penilaian dari mereka yang menilainya dari luar"
Persepsi terhadap Diouf telah berubah
"Dia tidak bilang kepada saya bahwa dia ingin bermain di lini tengah (tertawa, red). Saya tidak tahu apakah dia pernah mengatakan ini, sering kali semuanya lepas dari konteks dan saya sudah mengetahuinya sejak lama. Diouf adalah pemain yang tekun, dia memberikan yang terbaik untuk tim sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada momen-momen dalam pertandingan. Dia selalu ingin berkembang, kami menghabiskan banyak waktu di ruang video untuk membuatnya memahami pergerakan tanpa bola, saya melihat dia sangat perhatian. Mari kita perjelas satu hal: tidak mudah memainkan seorang pemain di posisi yang belum pernah dia mainkan, tetapi dia menunjukkan keseriusan, keinginan untuk berkembang, jadi nilainya 10 dan pujian tertinggi dari segala sudut pandang. Namun ini proses yang panjang, butuh waktu dan harus membuat beberapa kesalahan. Saya senang melihat sikapnya di tim seperti Inter, di mana pada kesalahan pertama Anda akan dihakimi seolah-olah Anda adalah orang terakhir di muka Bumi dan kita semua tahu persepsi yang ada terhadap dirinya musim lalu"
Pio berkembang dengan bermain
"Pio Esposito terus berkembang dan berkembang dengan baik, berkembang dengan bermain, membuat perbedaan, dan menjadi penentu bersama kami serta di tim nasional. Dia memang masih muda, tetapi punya kepercayaan diri dan itu memungkinkannya untuk terus bekerja sambil tetap membumi. Saya tidak lagi menganggapnya sebagai pemain muda, tetapi dia sudah bermain di Serie A selama satu tahun satu bulan, dan sedang menunjukkan bahwa dia berada di jalur perkembangan. Dia dan para penyerang memahami bahwa melakukan tekanan seperti itu membantu merebut kembali bola dan memungkinkan tim bertahan lebih tinggi."
Stankovic berada di belakang Calhanoglu dan Zielinski
"Ale adalah seorang playmaker, tetapi dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan: dia seorang playmaker, di depan lini pertahanan, punya kaki yang bagus, dia perlu meningkatkan timing permainannya, tetapi, teman-teman, kita sedang membicarakan seorang pemain yang baru memulai perjalanannya dua tahun lalu. Dia punya keberanian untuk pergi ke Swiss, tahun lalu dia bermain di Liga Champions bersama Bruges, kadang saya juga menyalahkan diri sendiri atas cara saya memandangnya, mengingat saya mengenalnya sejak dia masih kecil.
Anak ini mencetak banyak gol di Liga Champions, menang bersama Bruges, dan dia adalah pemain untuk Inter, di depannya ada Calhanoglu, kita semua tahu apa artinya bagi tim ini, ada juga Zielinski sebagai playmaker, Stankovic harus mempertahankan intensitas, ritme, dan keinginan untuk terus berkembang, dan cepat atau lambat kita akan melihatnya"
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