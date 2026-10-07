"Kiper? Semua butuh jam terbang, terutama seorang kiper. Bedanya dengan tenis ada pada penilaian orang lain. Jika di tenis Anda kalah dalam satu pertandingan, ya sudah, selesai sampai di situ, dua hari kemudian Anda bepergian ke turnamen berikutnya. Ketika seorang kiper melakukan kesalahan, ratusan orang menilai kesalahan itu seolah-olah kiamat, dan itu tidak adil. Seorang penyerang, jika gagal dalam situasi satu lawan satu dengan kiper, tidak akan dinilai dengan cara yang sama seperti kiper yang melakukan kesalahan. Tidak mudah bagi seorang kiper untuk menjaga kepercayaan diri dan kekuatan mental. Hal yang saya lihat setelah sebuah kesalahan adalah bagaimana reaksinya, para pemain saya musim ini ketika melakukan kesalahan selalu bereaksi dengan baik.

Martinez? Dia adalah sosok yang mau mengambil tanggung jawab atas kesalahan, menjaga level profesionalisme yang penting, dan menempatkan dirinya untuk kepentingan grup. Bagi saya, dia lebih dari siap. Pemanggilan ke tim nasional? Semoga itu juga membantu dalam penilaian dari mereka yang menilainya dari luar"