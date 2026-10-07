Saya tidak tertarik pada penilaian: kadang saya tahu bahwa keputusan yang saya ambil, seperti tidak menggelar sesi latihan penutup, saya ambil karena saya tahu seberapa besar yang telah kami keluarkan pada pertandingan sebelumnya. Bagi saya, pemulihan setelah Napoli lebih penting, sesi latihan penutup juga bisa dilewatkan demi energi mental. Sampai sekarang saya yakin telah meremehkan apa yang kami habiskan dari sisi mental saat melawan Napoli, ketika berusaha bangkit dalam pertandingan saat tertinggal 2-0, lalu pergi ke Madrid, di mana kami kekurangan sesuatu dari sisi energi: seharusnya saya memberi setengah hari libur, itu akan bagus.