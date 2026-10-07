Setelah cuplikan pertama BACA DI SINI muncul pernyataan baru dari Cristian Chivu kepada Cronache di Spogliatoio, dengan pelatih Inter itu berbicara secara menyeluruh tentang timnya, hasrat untuk terus berkembang, target-target, dan juga para pemain yang ada dalam skuadnya. Berikut kata-katanya.
Inter, Chivu: "Kesuksesan dan kegagalan adalah dua 'bajingan' yang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Saya bukan orang yang kaku berpegang pada satu paham, antara Napoli dan Madrid saya salah"
Dari Parma ke Inter
Tidak banyak yang berubah dibandingkan dua tahun lalu: saya menyebut kesempatan yang mereka berikan kepada saya di Parma lalu yang di Inter. Kita berbicara tentang satu setengah tahun sebagai pelatih profesional. Dari sudut pandang manusia, saya adalah orang yang sama, saya memiliki ambisi dan gairah yang sama: saya terus menjadi versi terbaik dari diri saya yang saya bisa sambil berusaha menularkan antusiasme dan gairah terhadap sepakbola.
Keluarga
Kalau saya berhasil menemukan kestabilan, itu berkat cinta keluarga saya yang menemani saya selama satu setengah tahun yang tidak mudah, juga tidak sesuai dengan ekspektasi saya sendiri: saya beruntung punya seorang istri yang sangat membantu saya dalam hal-hal di luar sepakbola dan tertarik dengan dunia saya. Dia terlibat dan ingin bersama saya serta berbagi juga momen-momen buruk: dia memarahi saya karena cara saya menjawab para jurnalis, karena cara saya bersikap, dan karena apa yang dia lihat di tepi lapangan seperti meludah.
Sukses dan kegagalan? Dua "bajingan"
"Saya belajar untuk lebih teguh pada keyakinan saya: bagi saya, sukses dan kegagalan adalah dua bajingan yang saya perlakukan dengan cara yang sama. Itu adalah sesuatu yang saya pelajari: saya tidak membandingkan apa pun dan tidak berlebihan jika semuanya berjalan baik, juga tidak terpuruk jika semuanya tidak berjalan."
Saya bukan seorang fundamentalis
"Memberikan waktu istirahat, menghindari pemusatan latihan? Saya tidak tahu apakah itu butuh keberanian, yang dibutuhkan adalah pemahaman: saya tidak suka sikap yang terlalu kaku, saya suka ide-ide baru. Saya tidak melatih demi hati nurani saya, saya melatih untuk para pemain saya, untuk kepekaan yang saya miliki dalam beberapa situasi ketika saya memahami apa yang dibutuhkan".
ANTARA NAPOLI DAN MADRID
Saya tidak tertarik pada penilaian: kadang saya tahu bahwa keputusan yang saya ambil, seperti tidak menggelar sesi latihan penutup, saya ambil karena saya tahu seberapa besar yang telah kami keluarkan pada pertandingan sebelumnya. Bagi saya, pemulihan setelah Napoli lebih penting, sesi latihan penutup juga bisa dilewatkan demi energi mental. Sampai sekarang saya yakin telah meremehkan apa yang kami habiskan dari sisi mental saat melawan Napoli, ketika berusaha bangkit dalam pertandingan saat tertinggal 2-0, lalu pergi ke Madrid, di mana kami kekurangan sesuatu dari sisi energi: seharusnya saya memberi setengah hari libur, itu akan bagus.
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