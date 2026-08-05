Cristian Chivu mengomentari hasil imbang 1-1 dalam laga derby persahabatan yang dimainkan di Perth melawan AC Milan. Berikut ucapannya, seperti dikutip dari fcinter1908.it.





"Seberapa puas saya dengan penampilan tim? Saya melihat ada perkembangan, para pemain bekerja sangat keras dan dalam beberapa hari ini kami berlatih dengan intens. Saat ini kami tidak terlalu memikirkan hasil dari pertandingan yang kami mainkan, tetapi kami ingin bekerja dengan baik dan terutama meningkatkan kondisi. Menurut saya, beberapa pemain mendapat menit bermain yang bagus dan kami senang dengan kualitas yang mereka tunjukkan, meski belum berada dalam kondisi terbaik dan kaki mereka juga belum terasa ringan".







