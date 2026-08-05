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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, Chivu: "Di awal ada kesalahan dan terlalu terburu-buru. Satu-satunya kekhawatiran adalah kondisi para pemain"

Inter
C. Chivu

Sang pelatih berbicara setelah hasil imbang dalam derby melawan AC Milan yang dimainkan di Perth

Cristian Chivu mengomentari hasil imbang 1-1 dalam laga derby persahabatan yang dimainkan di Perth melawan AC Milan. Berikut ucapannya, seperti dikutip dari fcinter1908.it.


"Seberapa puas saya dengan penampilan tim? Saya melihat ada perkembangan, para pemain bekerja sangat keras dan dalam beberapa hari ini kami berlatih dengan intens. Saat ini kami tidak terlalu memikirkan hasil dari pertandingan yang kami mainkan, tetapi kami ingin bekerja dengan baik dan terutama meningkatkan kondisi. Menurut saya, beberapa pemain mendapat menit bermain yang bagus dan kami senang dengan kualitas yang mereka tunjukkan, meski belum berada dalam kondisi terbaik dan kaki mereka juga belum terasa ringan".



  • "Mungkin pada awal pertandingan kami sedikit kesulitan mengisi ruang, kami membuat beberapa kesalahan lebih banyak dalam penguasaan bola dan saat membangun serangan dari belakang, kami sedikit terburu-buru dalam melakukan sesuatu, tetapi lawan juga tampil bagus dan membuat kami sedikit kesulitan dengan tekanan mereka. Seiring berjalannya menit, kami berkembang, kami menemukan lebih banyak jalan keluar dan saya rasa kami bermain cukup baik".



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  • "Saat ini perhatian utama kami tetap integritas para pemain, kesehatan mereka dan peningkatan kondisi fisik, dengan menghormati prinsip-prinsip dari apa yang sedang kami coba sampaikan dan menambahkan sesuatu pada apa yang telah ditunjukkan tim bahwa mereka mampu lakukan dalam beberapa tahun terakhir".

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