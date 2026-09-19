Inter, Chivu: "Babak pertama? Apa yang saya katakan tetap antara saya dan tim. Tahun lalu kami memulai dengan lebih buruk"

Cristian Chivu, pelatih Inter, berbicara kepada DAZN setelah hasil imbang 2-2 antara timnya dan Roma di Olimpico: "Mengapa awalnya seperti itu? Tentang babak pertama, saya sudah membicarakannya dengan tim saat jeda, dan itu tetap antara saya dan mereka. Babak kedua kami bermain dengan kepribadian dan mengeluarkan sesuatu yang lebih. Kami akan bekerja untuk membenahi hal-hal tertentu, pada akhirnya ini satu poin yang bagus melawan tim yang kuat".





Pelatih asal Rumania itu menambahkan: "Kami harus memahami siapa lawan kami. Tapi kami belajar, kami terus melangkah maju. Pada titik musim seperti ini tahun lalu, posisi kami lebih buruk. Dan kami juga sudah memainkan dua laga besar, melawan Napoli dan Roma. Saya mengambil hal-hal baik yang kami lakukan pada babak kedua".







