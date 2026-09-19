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FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inter, Chivu: "Babak pertama? Apa yang saya katakan tetap antara saya dan tim. Tahun lalu kami memulai dengan lebih buruk"

Inter
C. Chivu
Serie A

Pelatih Inter berbicara setelah hasil imbang 2-2 melawan Roma

Cristian Chivu, pelatih Inter, berbicara kepada DAZN setelah hasil imbang 2-2 antara timnya dan Roma di Olimpico: "Mengapa awalnya seperti itu? Tentang babak pertama, saya sudah membicarakannya dengan tim saat jeda, dan itu tetap antara saya dan mereka. Babak kedua kami bermain dengan kepribadian dan mengeluarkan sesuatu yang lebih. Kami akan bekerja untuk membenahi hal-hal tertentu, pada akhirnya ini satu poin yang bagus melawan tim yang kuat".


Pelatih asal Rumania itu menambahkan: "Kami harus memahami siapa lawan kami. Tapi kami belajar, kami terus melangkah maju. Pada titik musim seperti ini tahun lalu, posisi kami lebih buruk. Dan kami juga sudah memainkan dua laga besar, melawan Napoli dan Roma. Saya mengambil hal-hal baik yang kami lakukan pada babak kedua".



  • Masih soal kesulitan di babak pertama: "Apa yang saya katakan tetap di ruang ganti, kami sadar akan apa yang tidak kami lakukan dengan baik. Dalam hal ini ada dua fase, saat menguasai bola dan saat tidak menguasai bola. Kami harus membaik ketika tidak menguasai bola".


    Terkait wafatnya Sandro Mazzola: "Saya bergabung dengan seluruh dunia sepak bola dalam menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, kami kehilangan sebuah ikon dan legenda, saya sangat sedih".


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