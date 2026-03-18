Inter, CFO Ricci menjelaskan strategi ekspansi: "Stadion baru dan merek global untuk masuk 10 besar Eropa. Inter itu seperti PSG. Oaktree berinvestasi, bukan malah memangkas biaya"

Lebih dari Beppe Marotta, yang dipertahankan dan dipromosikan ke jabatan Presiden serta kepala divisi olahraga yang tetap kompetitif, wajah baru yang sesungguhnya dalam jajaran manajemen Inter sejak dana investasi Oaktree menjadi pemilik tunggal klub adalah Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer baru sejak November 2024 yang kembali ke Inter setelah pernah bergabung pada periode 2012–2024 dan menghabiskan bertahun-tahun di Juventus.





Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, kepala divisi keuangan klub Nerazzurri ini menjelaskan strategi pertumbuhan internasional yang telah dijalankan tim melalui sponsor, kontrak, dan stadion.

Tujuan akhir ditetapkan pada tahun 2031 ketika, dengan rencana peresmian stadion baru, klub di Viale della Liberazione ini menargetkan untuk secara permanen masuk ke dalam 10 besar Eropa.











