Goal.com
Live
CM grafica inter ricci
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, CFO Ricci menjelaskan strategi ekspansi: "Stadion baru dan merek global untuk masuk 10 besar Eropa. Inter itu seperti PSG. Oaktree berinvestasi, bukan malah memangkas biaya"

Lebih dari Beppe Marotta, yang dipertahankan dan dipromosikan ke jabatan Presiden serta kepala divisi olahraga yang tetap kompetitif, wajah baru yang sesungguhnya dalam jajaran manajemen Inter sejak dana investasi Oaktree menjadi pemilik tunggal klub adalah Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer baru sejak November 2024 yang kembali ke Inter setelah pernah bergabung pada periode 2012–2024 dan menghabiskan bertahun-tahun di Juventus.


Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, kepala divisi keuangan klub Nerazzurri ini menjelaskan strategi pertumbuhan internasional yang telah dijalankan tim melalui sponsor, kontrak, dan stadion.

Tujuan akhir ditetapkan pada tahun 2031 ketika, dengan rencana peresmian stadion baru, klub di Viale della Liberazione ini menargetkan untuk secara permanen masuk ke dalam 10 besar Eropa.




  • INTER MEMIMPIN KLASEMEN DI ITALIA

    "Saya kembali ke lingkungan yang sudah saya kenal, namun ternyata sangat berbeda. Ada prospek yang cerah, ambisi besar, serta manajemen yang kokoh dengan visi yang jelas dan tekad untuk mengembangkan klub.


    Saya bergabung di awal musim yang, meskipun tidak menghasilkan gelar juara, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, dengan menempatkan Inter, sepanjang musim hingga final, di panggung global terpenting yang dapat kami akses saat ini, yaitu Liga Champions. Dan partisipasi di Piala Dunia Antarklub memungkinkan kami membangun rencana kehadiran dan aktivasi di pasar strategis seperti Amerika.


    Saya senang bekerja di lingkungan industri yang telah memimpin pasar domestik dan, oleh karena itu, juga memiliki tanggung jawab untuk membawa sepak bola Italia ke Eropa dan dunia."

  • INTER HARUS MELIHAT KE DUNIA

    “Setelah pandemi Covid, tahun demi tahun, Inter terus berkembang berkat kepemimpinan yang stabil dan konsistensi hasil, serta mampu berkembang dengan fokus pada area-area yang paling perlu ditingkatkan.


    Yang terpenting adalah menyadari bahwa melihat ke dunia, bagi sebuah klub sepak bola elit seperti Inter, bukanlah sekadar kebiasaan, melainkan kewajiban: ini adalah satu-satunya jalan yang dapat menjamin keberlanjutan dan terus memelihara siklus positif.


    Kita harus menjaga basis penggemar lokal kita, ikatan yang kokoh dengan para penggemar di pasar domestik. Namun, pada saat yang sama, kita tidak bisa mengabaikan globalisasi.”

  • HARGA TIKET

    "Di San Siro, kami telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memaksimalkan nilai aset yang ada. Terlepas dari perjalanan di kompetisi Eropa, yang dapat bervariasi dari musim ke musim, kami mencatat angka-angka yang luar biasa, baik dalam hal jumlah penonton maupun pendapatan.


    Masalah kenaikan harga lebih kompleks. Di satu sisi, kami telah mengoptimalkan pengelolaan tiket yang tidak terjual, dengan dukungan alat-alat teknologi, agar mencapai tingkat keterisian maksimal; di sisi lain, kami menerapkan fleksibilitas penawaran, dengan menawarkan tarif dan paket yang berbeda sesuai dengan waktu dan pemakaian, seperti halnya layanan hiburan atau perjalanan."

  • STADION BARU

    "Peningkatan bisnis yang terkait dengan stadion baru terutama berasal dari perluasan area-area yang berkaitan dengan layanan. Jelas bahwa hal ini meningkatkan pengalaman penonton secara keseluruhan, karena restoran, toko, dan museum tersedia untuk semua orang, namun yang paling ditingkatkan adalah area premium, yang akan naik menjadi 15% dari kapasitas total, dibandingkan dengan 3-4% saat ini. Di stadion dengan kapasitas sedikit lebih dari 70 ribu tempat duduk, sedikit lebih dari 10 ribu akan dialokasikan untuk sektor hospitality. Pertumbuhan pendapatan juga akan berasal dari hak penamaan."

  • INTER SEPERTI PSG

    "Kita harus fokus pada rencana pengembangan kita, dengan sangat menyadari bahwa daya tarik utama berasal dari eksposur yang ditawarkan oleh Liga Champions. Tahun ini perjalanan kita terhenti lebih awal, tetapi yang paling penting adalah memiliki kehadiran yang berkelanjutan: lolos ke Liga Champions setiap tahun lebih penting daripada mencapai final sekali dalam setahun. Kita memiliki merek yang kuat, kita harus memanfaatkan hal ini, sambil berusaha mempertahankan posisinya yang unik.


    Ambil contoh PSG, yang, seperti kita, tidak mendapat dorongan besar dari pasar domestik. Nah, Inter dan PSG memiliki jumlah penonton yang sama di tingkat global. Jika kita membandingkan jumlah penonton Liga Champions kita dengan klub-klub yang berada di atas kita dalam hal pendapatan, selisihnya sangat tipis.

  • MEMANFAATKAN KONTRAK

    "Kami menghadapi kendala karena tidak adanya ajang yang secara rutin menjamin jangkauan ke audiens yang jauh lebih luas daripada penonton di Italia. Inilah kesenjangan antara Liga Premier dan Serie A.


    Memang benar ada metrik lain yang terkait dengan kemampuan untuk menarik penggemar, tetapi ketika sampai pada penentuan nilai sponsor, yang paling penting adalah kemampuan kompetisi domestik untuk memiliki jangkauan global, karena hanya kompetisi domestik yang dapat menjamin eksposur yang sering dan intensif.


    Selain itu, perlu diperhatikan bahwa di Liga Champions, sebuah klub dapat menampilkan tiga merek di jersey (sponsor utama, sponsor teknis, dan lengan) serta di seragam latihan. Selebihnya tidak memiliki visibilitas. Serie A bekerja dengan baik di level domestik, tetapi tidak menawarkan jangkauan internasional yang memadai. Hal ini menghalangi kami untuk mengakses jenis-jenis anggaran tertentu untuk kontrak sponsor."

  • +10% PADA PENDAPATAN

    "Tahun lalu, berkat prestasi olahraga, kami mencapai puncaknya: untuk pertama kalinya, dua pos pendapatan struktural, yaitu stadion dan sponsor, masing-masing melampaui angka 100 juta.

    Kami berusaha melibatkan pihak-pihak yang tidak hanya membawa investasi finansial, tetapi juga menjadi mitra untuk meningkatkan tingkat asosiasi merek: perjanjian dengan Byd, Red Bull, Budweiser, dan Coca Cola mengarah ke arah ini.

    Ini adalah musim konsolidasi, di mana kami berfokus untuk menjadikan komponen variabel yang diperoleh pada 2024-25 sebagai dasar. Terlepas dari hasilnya, peningkatan tersebut melebihi 10% untuk kontrak-kontrak baru."

  • OAKTREE BERINVESTASI: "BUKAN HANYA PENURUNAN BIAYA"

    "Selain stadion, telah direncanakan investasi sebesar sekitar 100 jutaeuro untuk pengembangan pusat-pusat latihan. Hal ini penting tidak hanya untuk memperkaya aset properti klub, tetapi juga dalam rangka kemitraan.

    Kami akan terus berinvestasi pada merek untuk meningkatkan relevansi internasional, dengan fokus yang sangat kuat pada pasar Amerika Utara, serta memperkuat posisi kami di wilayah-wilayah di mana Inter sudah memiliki posisi yang kuat, yaitu Timur Tengah dan Timur Jauh.

    Pemilik klub sangat mementingkan pertumbuhan komersial dan telah menyetujui serangkaian investasi pada merek, platform digital, dan konten. Jauh dari pengurangan biaya."

  • TARGET 10 BESAR DI EROPA

    "Kita harus mampu tetap bersaing di 10 besar Eropa, mengingat saat ini ada enam klub Premier League yang berada di atas kita. Dengan investasi yang akan masuk dalam beberapa tahun ke depan, terutama dengan stadion baru, tujuannya adalah untuk secara permanen menempati posisi di antara 10 klub teratas berdasarkan pendapatan."

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
0