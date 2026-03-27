Emanuele Tramacere

Emanuele Tramacere

Inter, Casemiro mengonfirmasi kepindahannya dari Manchester United: "Keputusan sudah diambil, saya rasa ini sudah resmi"

Beberapa hari terakhir ini, media di Brasil telah mengonfirmasi ketertarikan Inter untuk merekrut pemain tersebut secara gratis, dan sang pemain sendiri telah mengonfirmasi kepergiannya dari Red Devils

Apakah Inter benar-benar bisa berharap untuk mendatangkan Casemiro secara gratis? Jawabannya adalah ya, dan konfirmasi tersebut justru datang dari gelandang Brasil itu sendiri, yang memberikan pernyataan tersebut setelah pertandingan persahabatan yang dimenangkan Prancis atas Brasil di Amerika Serikat (2-1 di Boston, red.).


Mantan pemain Real Madrid itu berbicara kepada awak media yang hadir - seperti dilaporkan oleh The Athletic - dan menegaskan keinginannya untuk meninggalkan Manchester United pada akhir musim. Pengumuman tersebut, menurutnya, sudah diputuskan dan praktis sudah resmi.


  • "KEPUTUSAN RESMI"

    Menanggapi pertanyaan langsung mengenai apakah ia telah berubah pikiran soal keputusannya untuk hengkang pada akhir musim, Casemiro menjawab: "Saya masih merasa sangat nyaman di Manchester, tapi saya rasa pengumuman itu sudah resmi. Saya benar-benar yakin keputusan itu sudah diambil dan final." Mengenai dukungan para penggemar yang meminta perpanjangan kontrak, ia menghindar dengan mengatakan: "Saya sedang menikmati momen ini. Saya yakin akan ada momen-momen sulit secara emosional dalam pertandingan-pertandingan terakhir saya di Manchester United"


    Kasih sayang yang ditunjukkan para penggemar kepada saya sungguh luar biasa

  • Apakah Inter ada?

    Beberapa klub MLS seperti Inter Miami milik Lionel Messi dan Los Angeles Galaxy telah mengincar Casemiro, namun dari Brasil (BACA DI SINI BERITA TERBARU DARI GLOBOESPORTE) kembali mengemukakan kemungkinan bahwa pemain kelahiran 1992 (yang telah genap berusia 34 tahun pada Februari) mungkin akan mempertimbangkan tawaran untuk tetap di Eropa, dan di antaranya ada juga rencana dari Inter yang kemungkinan akan melepas Hakan Calhanoglu dan sedang mencari gelandang dengan karakteristik fisik yang lebih kuat di depan lini pertahanan. Prioritas dana Oaktree berbeda, dan negosiasi untuk Manu Kone dengan Roma membuktikannya, namun jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu dekat, opsi murah dengan status bebas transfer mungkin menarik bagi Inter.