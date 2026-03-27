Inter, Casemiro mengonfirmasi kepindahannya dari Manchester United: "Keputusan sudah diambil, saya rasa ini sudah resmi"

Apakah Inter benar-benar bisa berharap untuk mendatangkan Casemiro secara gratis? Jawabannya adalah ya, dan konfirmasi tersebut justru datang dari gelandang Brasil itu sendiri, yang memberikan pernyataan tersebut setelah pertandingan persahabatan yang dimenangkan Prancis atas Brasil di Amerika Serikat (2-1 di Boston, red.).





Mantan pemain Real Madrid itu berbicara kepada awak media yang hadir - seperti dilaporkan oleh The Athletic - dan menegaskan keinginannya untuk meninggalkan Manchester United pada akhir musim. Pengumuman tersebut, menurutnya, sudah diputuskan dan praktis sudah resmi.



