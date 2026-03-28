Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Cancelo tak ingin kembali ke Arab Saudi: Barcelona berusaha mempertahankannya, namun ia bisa saja dilepas ke bursa transfer

Masa depan bek sayap asal Portugal itu akan kembali menjadi pertanyaan menjelang musim panas

Nama Joao Cancelo menjadi sorotan utama dalam bursa transfer musim dingin terakhir. Bek sayap asal Portugal itu memutuskan hubungan dengan Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi dan mendesak agar dilepas, sehingga menjadi pusat persaingan antara Inter dan Barcelona yang dimenangkan oleh tim Catalan tersebut, terutama berkat keinginan kuat sang pemain.


Pada akhirnya, Barcelona menyelesaikan kesepakatan dengan klub Arab tersebut melalui status pinjaman, namun menjelang musim panas mendatang, kasus Cancelo berpotensi terbuka kembali mengingat, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, sang pemain asal Portugal tidak berkeinginan untuk kembali ke Arab Saudi.


  • CANCELO TIDAK INGIN KEMBALI

    Cancelo menganggap petualangannya di Arab Saudi, khususnya bersama Al Hilal, telah berakhir. Hal ini terjadi setelah ia berselisih dengan Simone Inzaghi pada paruh pertama musim ini. Bek sayap tersebut memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2027 bersama klub Arab tersebut, namun seperti yang ditekankan oleh Fabrizio Romano, ia sama sekali tidak berniat untuk kembali ke Arab Saudi setelah Piala Dunia.

  • BARCELONA BERUSAHA MENAHANNYA

    Barcelona telah mengambil langkah awal untuk memahami bagaimana kemungkinan ia tetap bertahan di Catalunya, namun gaji sebesar 8 juta euro per musim dan biaya transfer yang harus dibayarkan kepada klub Arab tersebut, menempatkan klub dalam posisi yang tidak mudah untuk ditangani. Perlu diingat bahwa pada musim panas mendatang, klub di bawah kepemimpinan Presiden Laporta harus mengelola keuangan dengan cermat untuk membiayai pembelian pemain bintang (Bastoni dan lainnya) serta tetap mematuhi aturan fair play finansial La Liga.

  • AKAN KEMBALI KE PASAR?

    Gagasan untuk mempertimbangkan tawaran atas Alejandro Balde memang mengarah ke sana, namun kemungkinan bahwa transfer Cancelo tidak terwujud cukup nyata hingga membuat beberapa destinasi lain bagi sang pemain kembali muncul ke permukaan. Dan jika pemain asal Portugal itu kembali ke bursa transfer, maka Inter—yang, kecuali ada kejutan, akan kehilangan Denzel Dumfries—dapat kembali gencar mengejar dan bersaing untuk mendapatkan bek sayap mantan pemainnya itu.