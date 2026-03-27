Inter, Cancelo tak ingin kembali ke Arab Saudi: Barcelona berusaha mempertahankannya, namun ia bisa kembali ke bursa transfer

Nama Joao Cancelo menjadi sorotan utama dalam bursa transfer musim dingin terakhir. Bek sayap asal Portugal itu memutuskan hubungan dengan Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi dan mendesak agar dilepas, sehingga menjadi pusat persaingan antara Inter dan Barcelona yang dimenangkan oleh klub Catalan tersebut, terutama berkat keinginan kuat sang pemain.





Pada akhirnya, Barcelona menyelesaikan kesepakatan dengan klub Arab tersebut melalui status pinjaman, namun menjelang musim panas mendatang, kasus Cancelo berpotensi terbuka kembali mengingat, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, sang pemain asal Portugal tidak berkeinginan untuk kembali ke Arab Saudi.



