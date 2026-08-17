Hakan Calhanoglu kembali menjadi sosok sentral dalam proyek teknis Inter. Gelandang Turki itu terus menambah menit bermain dan kondisi fisiknya yang kian meningkat menjelang laga pembuka musim melawan Monza, dan selama tur di Timur yang telah diselesaikan Inter, ia memberikan wawancara panjang kepada BeIn Sports Australia untuk membahas masa depannya dan masa depan klub. Pesannya jelas: kembali memenangi lebih banyak trofi!
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Inter, Calhanoglu: "Setelah musim terakhir bersama Inzaghi, kami dianggap sudah habis, sekarang kami ingin mendominasi. Chivu lebih tertarik pada Anda sebagai pribadi"
Gol dari luar kotak penalti
"Tidak ada rahasia, semua orang mengenal saya. Bahkan rekan-rekan setim saya, sebelum pertandingan atau saat jeda babak, selalu mengatakan kepada saya 'kalau punya kesempatan untuk menembak, tembak saja'. Saya juga mengakui kualitas saya, terkadang, saat saya bebas, saya melepaskan tembakan ke gawang dan kadang hasilnya bagus"
Sepak bola Italia vs sepak bola Jerman
"Dua gaya yang berbeda, di Italia lebih taktis dan defensif, sedangkan di Jerman lebih ofensif saat saya berada di sana, mungkin sekarang sudah berubah. Tidak mudah mencetak gol di Italia, semua tim bertahan dengan baik, termasuk tim-tim kecil.
Serie A adalah liga yang sangat bagus, ada tim seperti Atalanta dan lainnya, yang sedang berkembang, mereka membeli pemain-pemain bagus seperti Fiorentina. Kritik selalu datang dari luar, sebagai pemain saya tidak sependapat dengan apa yang mereka katakan, bagi saya ini ada di tiga besar liga bersama Premier League dan LaLiga"
Chivu dan Inzaghi
"Sesuatu yang spesial dengan Chivu? Tentu saja, semua orang mengira kami sudah habis setelah apa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Tim ini punya mentalitas yang kuat, ketika ada momen sulit, kami merespons di lapangan dan itulah yang membuat perbedaannya.
Saya tidak bisa mengatakan apa pun soal Inzaghi, dia sangat menginginkan saya ketika datang ke Inter dan saya banyak berkembang bersamanya sebagai pemain dan sebagai pribadi. Chivu berbeda, baginya Anda lebih penting sebagai pribadi. Baginya, yang lebih penting bukan lagi sepak bola, melainkan Anda sebagai pribadi, bagaimana perasaan Anda, dia selalu tersedia, memberi Anda kepercayaan diri, dan membuat Anda merasa nyaman"
Kami ingin mendominasi
"Targetnya selalu untuk kembali juara atau mendominasi liga. Dalam 5 tahun saya memenangi 8 trofi dan memainkan 2 final Liga Champions, saya ingin memenangi salah satunya tetapi sepak bola memang seperti itu. Targetnya selalu untuk terus membuktikan diri di Italia, mencoba kembali juara dan mendominasi. Kami akan mencoba lagi"
Idola dan yang terkuat? Thuram
"Idola? Saya suka menonton Ronaldinho, dia sangat menginspirasi saya, dialah idola saya. Pemain terkuat yang pernah bermain dengan saya? Son, Ibrahimovic, ada banyak pemain hebat, tidak mudah memilih. Di Inter ada banyak pemain hebat, kalau saya memilih satu, yang lain akan sedih. Saya pilih satu dari Inter dan saya bilang Thuram"
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