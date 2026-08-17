"Dua gaya yang berbeda, di Italia lebih taktis dan defensif, sedangkan di Jerman lebih ofensif saat saya berada di sana, mungkin sekarang sudah berubah. Tidak mudah mencetak gol di Italia, semua tim bertahan dengan baik, termasuk tim-tim kecil.

Serie A adalah liga yang sangat bagus, ada tim seperti Atalanta dan lainnya, yang sedang berkembang, mereka membeli pemain-pemain bagus seperti Fiorentina. Kritik selalu datang dari luar, sebagai pemain saya tidak sependapat dengan apa yang mereka katakan, bagi saya ini ada di tiga besar liga bersama Premier League dan LaLiga"