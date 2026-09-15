Hakan Calhanoglu tidak bisa turun ke lapangan dalam laga yang dimenangi Inter dengan comeback 5-2 atas Udinese. Gelandang Turki itu sudah mengalami gangguan otot sejak sehari sebelum pertandingan dan pemeriksaan instrumental yang ia jalani hari ini mengonfirmasi cedera otot pada otot adduktor paha kanan.





Ia juga sudah pasti akan absen dalam big match sekaligus duel langsung pada pekan ke-5 liga melawan Roma akibat satu lagi cedera dalam dua tahun terakhir yang, tak terelakkan, juga berdampak pada negosiasi yang kini sudah menjadi publik untuk perpanjangan kontraknya yang berakhir pada akhir musim.



