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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter-Calhanoglu: keraguan fisik dalam negosiasi perpanjangan kontrak, tawaran akan lebih rendah

Inter
H. Calhanoglu

Hakan Calhanoglu tidak bisa turun ke lapangan dalam laga yang dimenangi Inter dengan comeback 5-2 atas Udinese. Gelandang Turki itu sudah mengalami gangguan otot sejak sehari sebelum pertandingan dan pemeriksaan instrumental yang ia jalani hari ini mengonfirmasi cedera otot pada otot adduktor paha kanan.


Ia juga sudah pasti akan absen dalam big match sekaligus duel langsung pada pekan ke-5 liga melawan Roma akibat satu lagi cedera dalam dua tahun terakhir yang, tak terelakkan, juga berdampak pada negosiasi yang kini sudah menjadi publik untuk perpanjangan kontraknya yang berakhir pada akhir musim.


  • Terlalu banyak cedera

    Perkembangan dan riwayat cedera yang dialami kapten Turki itu dalam beberapa tahun terakhir berbicara jelas. Jumlah cedera otot sejak musim 2024/2025 hingga sekarang meningkat sangat tajam.

    Ada 12 masalah yang dialami Calhanoglu, beberapa berulang di area tubuh yang sama dan yang lain tentu tidak, dengan total 33 pertandingan yang dilewatkan bersama tim nasional Turki dan Inter sejak 20 Oktober 2024 (cedera aduktor) hingga sekarang (cedera aduktor lagi).

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  • Chivu mempertahankannya saat kontraknya habis.

    Di kubu Inter, sejak lama sudah dimulai (bahkan sejak musim lalu) pemikiran soal masa depan eks pemain AC Milan itu, dan keputusan untuk tiba di musim panas tanpa tawaran yang benar-benar konkret untuk memperpanjang kontraknya menjadi buktinya.

    Setelah memenangi double dan mendapatkan konfirmasi serta kepercayaan penuh untuk masa depan, Cristian Chivumeminta kepada Marotta dan direktur olahraga saat itu, Piero Ausilio, agar tidak melepas Calhanoglu dan, jika tidak ada perpanjangan kontrak, tetap mempertahankannya meski kontraknya habis.

    Pemain asal Turki itu sampai hari ini memang masih menjadi sosok sentral dalam ide permainan pelatih asal Rumania tersebut, tetapi masa depannya masih harus ditentukan.

  • Kontak untuk perpanjangan kontrak, tawaran lebih rendah

    Direktur olahraga baru Dario Baccin mengonfirmasi, dalam kemunculan resmi pertamanya di media dalam peran barunya, bahwa pertemuan awal dengan agen sang pemain memang sudah resmi berlangsung. Dari pihak Inter ada keinginan untuk melanjutkan kebersamaan, tetapi di atas meja juga sudah diletakkan, seperti dilaporkan Tuttosport, faktor cedera.

    Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan diajukan kesepakatan baru untuk memperpanjang kontrak saat ini yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, tetapi dengan durasi yang lebih pendek (1+1 atau sekadar dua tahun) dan dengan proposal finansial yang lebih rendah dibandingkan 6,5 juta euro bersih per tahun yang saat ini diterima.

    Tidak ada urgensi baik dari pihak Inter maupun dari pihak pemain. Kondisi fisik dan kondisi ekonomi bagi Oaktree memang harus berjalan beriringan.

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