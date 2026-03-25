Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Grafica Calciomercato Calhanoglu Inter 16.9Calciomercato/Getty

Diterjemahkan oleh

Inter, Calhanoglu: "Juventus dan Barcelona ingin merekrut saya. Chivu memberi kesempatan kepada semua orang, sedangkan dengan Inzaghi situasinya berbeda"

Inter
Transfers
H. Calhanoglu
Serie A
C. Chivu
S. Inzaghi
AC Milan
Barcelona
Juventus
LaLiga

Gelandang asal Turki ini menceritakan pergantian pelatih dari Inzaghi ke Chivu dan mengungkap beberapa kisah di balik layar terkait bursa transfer.

Hakan Calhanoglu dan kedatangan Cristian Chivu sebagai pelatih Inter: "Bersamanya, ada peluang bagi semua orang. Dengan Inzaghi, situasinya berbeda."


Gelandang Inter ini berbicara kepada KAFA Sports dan bersama para koresponden saluran YouTube Turki tersebut, ia membahas berbagai topik, mulai dari kepindahannya dari Milan ke Inter hingga perkembangan terbaru yang dihadapi klub di Viale della Liberazione pada musim panas ini.


Terutama pergantian pelatih, dengan kepergian Simone Inzaghi dan kedatangan Cristian Chivu.

  • DARI CHIVU KE INZAGHI

    Mengenai hal ini, Calhanoglu menekankan bahwa proses adaptasinya dengan pelatih asal Rumania itu berlangsung cepat:


    "Chivu sudah melatih tim Primavera Inter, kadang-kadang kami melakukan pertandingan latihan melawan timnya. Ketika dia mulai bekerja bersama kami, tim menerima dia dengan sangat cepat. Dia juga pernah bermain di Inter, dan ini tentu saja menjadi keuntungan. Dia memberi kesempatan kepada semua orang, termasuk para pemain muda. Dengan Inzaghi situasinya berbeda, dia memiliki pengalaman yang lebih banyak. Mereka memiliki dua filosofi yang berbeda."

  • DARI INTER KE MILAN

    Gelandang asal Turki itu mengakui bahwa pindah dari Milan ke Inter "merupakan langkah yang sulit" dan menjelaskan kunci untuk mengatasi masa transisi tersebut:


    "Pertama-tama, kamu harus membuktikan nilai dirimu dan bahwa kamu dalam kondisi sehat. Lalu, kamu juga harus meyakinkan para pendukung bahwa kamu akan selalu memberikan 100%. Namun, pertandingan pertamaku berjalan lancar, aku mencetak gol dan memberikan assist. Aku benar-benar antusias dengan pertandingan itu, itu adalah pengalaman baru, bisa dibilang sebuah transisi dalam karierku."

  • PERKEMBANGAN SEBAGAI PEMAIN TENGAH

    Calhanoglu telah mengubah posisinya di Inter, dari gelandang serang/gelandang sayap menjadi gelandang pengatur serangan:


    "Ketika saya tiba," katanya kepada KAFA Sports, "Marcelo Brozovic bermain di posisi itu dan kami sering bermain bersama. Setelah dia pergi, pelatih sedang memikirkan cara menata ulang peran itu dan kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menguji saya. Saya menerimanya karena posisinya berbeda, tetapi tidak terlalu jauh berbeda."


    Namun, ada beberapa perbedaan:


    "Tentu saja, mungkin saya menjauh dari kotak penalti, tapi saya memiliki kontrol yang lebih besar atas permainan. Saya memainkan peran yang menggabungkan serangan dan pertahanan, saya suka membantu tim. Permainan saya telah berubah, saya suka menghadapi tantangan baru."

  • HUBUNGAN DENGAN REKAN-REKAN

    Gelandang asal Turki itu kemudian menjelaskan hubungannya dengan rekan-rekan setimnya:


    "Sejujurnya, saya akur dengan semua orang, terutama dengan Manuel Akanji, Yann Sommer, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, dan Yann Bisseck."


    Namun, ada ikatan khusus dengan Akanji:


    "Ya, karena dia bisa berbahasa Jerman dan anak-anak kami bersekolah di tempat yang sama. Tapi Denzel Dumfries juga sangat menyukai orang Turki."

  • "ADA JUVENTUS DAN BARCELONA"

    Calhanoglu kembali menyinggung kepergiannya dari Rossoneri saat kontraknya berakhir: "Kami menunggu hingga detik-detik terakhir agar Milan mengajukan tawaran perpanjangan kontrak, tapi tawaran itu tak kunjung datang."


    Pemain asal Turki itu mengungkap cerita di balik layar:


    "Saat itu agen saya datang dan mengatakan ada tawaran dari Barcelona dan Juventus juga tertarik."


    Namun, kemudian Inter datang:


    "Di saat-saat terakhir. Inzaghi terus menelepon kami, dia sangat menginginkan saya. Saat itu saya bertanya pada diri sendiri: 'Bagaimana mungkin pindah dari Milan ke Inter?'. Agen saya berkata: 'Pikirkan dulu, lalu telepon saya saat bangun. Saya setuju".


    Dan tanpa campur tangan siapa pun:


    "Itu adalah keputusan saya. Ketika saya mengatakannya kepada keluarga saya, mereka menerimanya."