Inter, bukan hanya Chalobah di lini belakang: Ausilio juga sedang mencari pemain baru kedua, dan nama Nathan Aké pun muncul sebagai kandidat

Piero Ausilio sudah sangat jelas. Hengkangnya Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, dan Matteo Darmian secara bersamaan—yang kontraknya akan berakhir—memaksa Inter untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk dari segi kuantitas, guna memperkuat dan meningkatkan lini pertahanan. Tarik Muharemovic dan Oumar Solet, dua target utama yang diincar selama musim panas, kini dianggap sudah tidak lagi menjadi opsi: yang pertama kini menjadi incaran utama Juventus, sedangkan yang kedua tidak lagi menjadi prioritas karena masalah harga (Udinese menaksir nilainya sekitar 30 juta euro) dan keraguan terkait kondisi fisik sang pemain. Sebaliknya, opsi yang mengarah ke Inggris dan Trevor Chalobah dari Chelsea kini semakin kuat, dan ia mungkin bukan satu-satunya pemain yang akan didatangkan dari Liga Premier.





INTER BERSAING DENGAN COMO UNTUK CHALOBAH, AGEN-AGENNYA BERADA DI MILAN