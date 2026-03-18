Beberapa bulan terakhir musim liga, lalu kita akan memasuki babak baru dan musim panas tahun ini akan diwarnai oleh Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli. Di antara para pemain Serie A yang akan berlaga di turnamen tersebut, diperkirakan juga akan ada penyerang Inter, Ange-Yoan Bonny. Pemain kelahiran 2003 ini lahir di Aubervilliers, pinggiran kota Paris, dan memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Pantai Gading berkat asal-usul ayahnya. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, telah memantau mantan pemain Parma ini sepanjang musim, namun tidak mempertimbangkan pemanggilannya untuk Piala Dunia. Oleh karena itu, sang pemain memutuskan untuk mewakili Pantai Gading dan akan terbang ke Amerika, Kanada, dan Meksiko bersama tim tersebut.
Inter, Bonny akan tampil di Piala Dunia bersama Pantai Gading, konfirmasi dari pelatih: "Dia telah memutuskan untuk bermain bersama kami"
GRUP IVIORI DAN PERNYATAAN PELATIH KEPALA
Keputusan Bonny ini dikonfirmasi oleh pelatih tim nasional Afrika, Émerse Faé: "Bonny telah memilih untuk bermain bersama kami, dia setuju. Saat ini dia mengalami masalah gigi dan kami lebih memilih membiarkannya tetap di Inter agar dia bisa pulih sepenuhnya secara fisik, bermain secara konsisten, dan kemudian bergabung dengan kami." Pantai Gading tergabung dalam Grup E, pertandingan perdana dijadwalkan pada malam antara 14 dan 15 Juni pukul 01.00 melawan Ekuador, kemudian akan menghadapi Jerman pada 20 Juni pukul 22.00 dan pada 25 Juni akan bertanding melawan Curacao juga pada pukul 22.00.
