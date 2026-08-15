Calhanoglu: menaikkan tempo, mengatur dan mendistribusikan begitu banyak bola, dan dua kali nyaris mencetak gol dari jarak jauh. Ia memang belum 100 persen, tetapi dibandingkan laga melawan Juventus dan Milan levelnya sudah meningkat.





Barella: si motor yang tak kenal lelah kembali berputar pada putaran sangat tinggi. Umpannya untuk Bonny di awal laga sangat matang, ia merebut bola dan memulai lagi seolah ini pertandingan sesungguhnya. Lalu sesekali ia hilang dalam permainan yang agak dipaksakan karena suasana laga persahabatan, yang terasa kurang pas, tetapi tenaganya ada.





Bonny: praktis semua aksi menyerang berbahaya Inter melibatkannya sebagai protagonis, baik sebagai pemberi umpan akhir maupun saat penyelesaian. Ia bergerak ke kanan dan ke kiri di dekat target man Pio Esposito dan memanfaatkan ruang dengan sangat baik. Gol itu belum datang, dan mulai terasa juga secara psikologis, tetapi itu akan tiba.





Dimarco: coba tebak? Ada Inter tanpa Dimarco dan ada Inter yang tiga kali lebih berbahaya dalam fase menyerang saat dia berada di lapangan, dan hari ini pun di babak kedua dialah yang mengubah wajah pertandingan. Bagaimana? Dengan melakukan apa yang tidak berhasil dilakukan Carlos Augusto, yakni mencuri satu tempo permainan dari pertahanan lewat assist satu sentuhan, umpan-umpan pendek, dan penguasaan ruang.





Stones: bisakah ia memimpikan debut yang lebih baik? Pemahamannya dengan Akanji praktis meniadakan setiap peluang Betis, sirkulasi bolanya berkualitas dan pada akhirnya gol yang ia cetak lewat sontekan berputar di kotak penalti dari assist lambung Pavard memastikan kemenangan akhir.