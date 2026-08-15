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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter-Betis, yang terbaik dan terburuk: debut luar biasa untuk Stones! Bonny lebih baik daripada Pio Esposito. Diouf mundur selangkah, Carlos Augusto kesulitan

Inter
Real Betis
Inter vs Real Betis
Club Friendlies

Para pemain yang tampil meyakinkan dan yang mengecewakan dalam laga uji coba terakhir bagi Inter sebelum debut Serie A melawan Monza.

Laga uji coba musim panas terakhir Inter, setelah ini semuanya akan mulai serius. Inter menghadapi Betis Sevilla di laga tandang di Bari, di San Nicola, dan menang dengan skor 1-0 lewat gol Stones pada debutnya.

Melawan Betis, Cristian Chivumeminta indikasi positif soal kondisi kebugaran timnya menjelang laga yang akan membuka Serie A 2026/2027 dan yang pada Sabtu, 23 Agustus, akan mempertemukan Lautaro dan kawan-kawan untuk turun ke lapangan, sebagai juara bertahan Italia, mulai pukul 18.30 di San Siro. Dan dari tes ini muncul sinyal-sinyal positif, tetapi juga beberapa hal lain yang kurang menggembirakan.


Berikut para pemain yang tampil impresif dan yang mengecewakan:


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    Calhanoglu: menaikkan tempo, mengatur dan mendistribusikan begitu banyak bola, dan dua kali nyaris mencetak gol dari jarak jauh. Ia memang belum 100 persen, tetapi dibandingkan laga melawan Juventus dan Milan levelnya sudah meningkat.


    Barella: si motor yang tak kenal lelah kembali berputar pada putaran sangat tinggi. Umpannya untuk Bonny di awal laga sangat matang, ia merebut bola dan memulai lagi seolah ini pertandingan sesungguhnya. Lalu sesekali ia hilang dalam permainan yang agak dipaksakan karena suasana laga persahabatan, yang terasa kurang pas, tetapi tenaganya ada.


    Bonny: praktis semua aksi menyerang berbahaya Inter melibatkannya sebagai protagonis, baik sebagai pemberi umpan akhir maupun saat penyelesaian. Ia bergerak ke kanan dan ke kiri di dekat target man Pio Esposito dan memanfaatkan ruang dengan sangat baik. Gol itu belum datang, dan mulai terasa juga secara psikologis, tetapi itu akan tiba.


    Dimarco: coba tebak? Ada Inter tanpa Dimarco dan ada Inter yang tiga kali lebih berbahaya dalam fase menyerang saat dia berada di lapangan, dan hari ini pun di babak kedua dialah yang mengubah wajah pertandingan. Bagaimana? Dengan melakukan apa yang tidak berhasil dilakukan Carlos Augusto, yakni mencuri satu tempo permainan dari pertahanan lewat assist satu sentuhan, umpan-umpan pendek, dan penguasaan ruang.


    Stones: bisakah ia memimpikan debut yang lebih baik? Pemahamannya dengan Akanji praktis meniadakan setiap peluang Betis, sirkulasi bolanya berkualitas dan pada akhirnya gol yang ia cetak lewat sontekan berputar di kotak penalti dari assist lambung Pavard memastikan kemenangan akhir.

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  • Gagal total

    Carlos Augusto: Chivu mengembalikannya ke peran alaminya sebagai pemain sayap, tetapi pemain Brasil itu menegaskan momen kurang cemerlang yang sedang dialaminya. Tak pernah sekali pun bermain cepat dengan satu sentuhan, ia kesulitan menghadapi Antony yang menjadi pemain paling berbahaya di tim lawan, dan bahkan ketika mampu ikut menyerang ia kehilangan tempo permainan sehingga memudahkan kerja para bek.


    Zielinski: perbedaan ritmenya dibandingkan dua rekan lain di lini tengah sangat mencolok. Ia melaju dengan langkah konstan tanpa pernah berakselerasi, dan kesulitan membantu melakukan penggandaan penjagaan di sisi lapangan. Bukan laga terbaiknya.


    Pio Esposito: kerja kerasnya ada, duel fisiknya juga ada, tetapi ia pun masih tampak benar-benar berat dan kurang eksplosif. Dua kali ia terlambat menyambar bola yang melintas di area tengah kotak penalti. Butuh waktu untuk mencapai kebugaran yang saat ini tidak dimiliki Inter.


    Diouf: langkah mundur pertama bagi pemain Prancis itu sebagai pemain sayap kanan dibandingkan penampilan-penampilan pramusim sebelumnya. Kali ini ia hampir tak pernah berhasil melewati lawan dan mencapai garis akhir untuk menciptakan ancaman, juga tak mampu benar-benar meledak dengan akselerasi dan permainan yang diinginkan Chivu darinya. Sekilas kualitasnya tetap terlihat, tetapi dengan keberanian yang lebih sedikit dari biasanya.


    Luis Henrique: hal yang sama berlaku untuk Diouf. Dari sisi itu, Inter praktis tak pernah berbahaya kecuali ketika Sucic yang lepas ke area tersebut. Terlalu timid, ia kesulitan benar-benar masuk dalam duel dan bahkan saat bertahan satu-satunya aksi berbahaya lahir dari sepasang pembacaan yang salah dari pemain Brasil itu. Mungkin ia sudah memikirkan perpisahan.

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